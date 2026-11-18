Lê Quốc Anh bị cơ quan công an ra quyết định truy nã - Ảnh: A.X.

Ngày 18-11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa có thông báo phục hồi điều tra vụ án hình sự liên quan đến bị can Lê Quốc Anh, bị khởi tố về tội "làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Bị can này đã bị truy nã từ tháng 8-2023.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp, bị can Lê Quốc Anh (35 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp), có nơi cư trú (trước khi bỏ trốn) tại số 137/10 Thái Sanh Hạnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 5-7-2023, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Quốc Anh về hành vi "làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đến ngày 25-8-2023, cơ quan chức năng ban hành quyết định truy nã đối với bị can này.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu bị can Lê Quốc Anh sớm ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Lê Quốc Anh đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Lê Quốc Anh, phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp; địa chỉ: số 152 Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại: 0693.599.441.

Đồng thời cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin về nơi lẩn trốn của bị can, nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý theo quy định.