Phong cách vượt tuổi tác của U60 Chung Lệ Đề

Phong cách thời trang của Chung Lệ Đề được xem như hình mẫu mặc đẹp giúp "ăn gian" tuổi - Ảnh: Weibo

Nổi tiếng khắp Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan qua loạt phim đình đám như Truyền thuyết nhân ngư (1994), Vua phá hoại (1994) hay Quan xẩm lốc cốc (1994), Chung Lệ Đề gần đây tiếp tục thu hút sự chú ý khi các con gái của cô lần lượt bước chân vào làng giải trí.

Hai cô con gái Jaden và Cayla được xem là những mỹ nhân thế hệ thứ hai sở hữu nhan sắc thừa hưởng từ mẹ.

Tuy nhiên, sau khi ngắm nhìn loạt ảnh thời trang chung của ba mẹ con, điều khiến công chúng bất ngờ hơn cả chính là diện mạo trẻ trung của Chung Lệ Đề ở tuổi 56.

Cùng khám phá 6 món đồ chủ chốt trong tủ quần áo của cô để tìm hiểu bí quyết giữ vẻ ngoài trẻ trung.

Quần ống rộng: Phối đồ đồng màu giúp kéo dài tỉ lệ cơ thể

Quần ống rộng là một trong những món đồ được nhiều mỹ nhân yêu thích để tạo vẻ ngoài trẻ trung, và Chung Lệ Đề cũng không ngoại lệ. Phom dáng rộng rãi giúp che khuyết điểm đôi chân.

Trong một lần chụp ảnh cùng con gái, nữ diễn viên kết hợp áo thun trắng dáng ngắn với quần ống rộng đồng màu, tạo sự liền mạch từ thân trên xuống tận mũi giày. Cách phối này hạn chế những đường phân chia thị giác ở eo và mắt cá chân.

Chiếc áo croptop nâng cao đường eo, trong khi quần rộng buông thẳng từ hông xuống, giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn.

Khăn lụa họa tiết màu vàng trên cổ tạo điểm nhấn nổi bật trên tổng thể trắng - Ảnh: Weibo

Phong cách thể thao năng động

Sự năng động là yếu tố xuyên suốt trong phong cách mặc trẻ trung của Chung Lệ Đề. Vì vậy, trang phục thể thao luôn là nhóm "item" không thể thiếu trong tủ đồ của cô.

Chiếc áo khoác thể thao màu xanh da trời mang đến cảm giác tươi sáng, mát mắt. Nữ diễn viên không kéo khóa hoàn toàn mà dừng ở ngang ngực, tạo thành đường cổ chữ V tự nhiên. Ở phía dưới, cô phối cùng quần short thể thao màu nâu.

Đôi giày chạy bộ trắng hoàn thiện bộ trang phục phù hợp cho chuyến du lịch hay dạo phố - Ảnh: Weibo

Chân váy ngắn: Tạo tỉ lệ trên dài, dưới ngắn đầy cuốn hút

Cách cân đối tỉ lệ cơ thể cũng là một trong những bí quyết đáng tham khảo trong phong cách của Chung Lệ Đề. Bộ trang phục với chân váy chữ A màu trắng là một ví dụ điển hình.

Thiết kế có độ dài đến giữa đùi giúp nâng điểm bắt đầu thị giác của đôi chân, tạo tỉ lệ tương phản giữa phần thân trên dài và thân dưới ngắn.

Khi kết hợp cùng đôi bốt cao cổ màu đen, đường nét đôi chân được phân chia rõ ràng, tạo hiệu ứng chân dài nổi bật.

Một điểm đáng chú ý khác là chiếc áo ba lỗ phom rộng với thiết kế trễ vai, cùng mũ trùm đầu mang đến tinh thần đường phố - Ảnh: Weibo

Áo sơ mi cài khuy tạo hiệu ứng vòng eo thon

Áo sơ mi cũng là một trong những món đồ được Chung Lệ Đề thường xuyên lựa chọn. Những thiết kế có cấu trúc rõ ràng không chỉ tạo điểm nhấn cho trang phục mà còn giúp định hình vóc dáng.

Trong bộ trang phục này, cô chọn áo sơ mi dài màu xanh với họa tiết kẻ sọc trắng. Thay vì cài toàn bộ hàng khuy, nữ diễn viên chỉ đóng một chiếc khuy ở khu vực eo, để hai vạt áo phía trên và dưới tự nhiên mở sang hai bên, tạo thành đường nét hình chữ X ở mặt trước. Cách xử lý này giúp vòng eo trông thon gọn hơn.

Bên ngoài, cô khoác thêm áo khoác trắng có độ dài ngắn hơn, tạo sự phân tầng giữa các lớp trang phục.

Chân váy denim dài màu trắng được lựa chọn để giảm bớt vẻ chỉn chu, mang đến cảm giác tươi mới - Ảnh: Weibo

Sắc độ sáng mang đến vẻ ngoài thanh thoát

Đến đây, có lẽ bạn đã nhận ra một gam màu liên tục xuất hiện trong những bộ trang phục của Chung Lệ Đề. Đó chính là màu trắng.

Từ quần ống rộng, chân váy dài, váy liền thân đến áo sơ mi và áo khoác, sắc trắng luôn được nữ diễn viên ưu ái khi lựa chọn trang phục giúp vẻ ngoài trẻ trung hơn.

Gam màu trắng mang đến cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống - Ảnh: Weibo

Trang phục phối đồng bộ

Nếu phải chọn thêm một món đồ giúp Chung Lệ Đề duy trì vẻ ngoài trẻ trung, đó chắc chắn là giày sneaker - "item" xuất hiện nhiều lần trong những bộ trang phục của cô.

Trong một bộ trang phục khác, Chung Lệ Đề diện áo ba lỗ dáng dài màu xanh nước biển nhạt cùng quần ống rộng đồng màu. Cô chỉ cài khuy áo đến khu vực eo, để phần cổ tạo thành đường chữ V và vạt áo tự nhiên xòe rộng bên dưới.

Quần ống rộng cùng màu tiếp tục tạo sự liền mạch tổng thể. Điểm nhấn nằm ở đôi sneaker đế dày màu trắng, phối chi tiết hồng pastel - Ảnh: Weibo