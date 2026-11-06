Mê mẩn gu mặc của Tân Chỉ Lôi ở tuổi 40

Đại sứ thương hiệu Tân Chỉ Lôi tỏa sáng tại show thời trang Chanel Xuân/Hè 2027. Cô hóa thân thành nữ hoàng thanh lịch của đêm Paris - Ảnh: Grazia

Nổi tiếng qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Như Ý truyện, Khánh dư niên và Phồn hoa, Tân Chỉ Lôi gần đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tham dự Tuần lễ Thời trang Paris 2027 trên mạng xã hội. Những hình ảnh nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi.

Ở tuổi 40, Tân Chỉ Lôi không chỉ được công nhận là diễn viên thực lực qua dấu ấn tại Liên hoan phim Venice, mà còn sở hữu gu thời trang đáng chú ý. Trong đó, quần ống rộng là món đồ được cô đặc biệt yêu thích.

Phong cách công sở phóng khoáng

Quần ống rộng là một trong những "item" quan trọng trong phong cách thường ngày của Tân Chỉ Lôi. Cô thường kết hợp thiết kế này cùng trang phục mang phom dáng vest.

Trong bộ trang phục này, nữ diễn viên diện áo vest nền trắng kẻ caro đen cùng quần ống rộng đồng bộ, có độ dài chạm đất. Phom dáng rộng rãi, đứng form kết hợp chi tiết đệm vai tạo nên diện mạo chỉn chu.

Chất liệu vải có độ cứng cáp cũng góp phần tạo nên vẻ phóng khoáng cho tổng thể - Ảnh: Weibo

Phong cách thể thao đường phố

Điểm thú vị trong bộ trang phục thứ hai là Tân Chỉ Lôi không lựa chọn áo sơ mi truyền thống để phối cùng quần âu ống rộng màu đen, mà thay vào đó là áo khoác có mũ trùm đầu, khóa kéo.

Thiết kế mũ trùm và chất liệu thể thao giúp giảm bớt vẻ trang trọng của quần âu, mang đến sự nhẹ nhàng, năng động cho tổng thể trang phục đơn sắc. Qua đó, quần ống rộng cũng không còn bị giới hạn trong môi trường công sở hay những dịp trang trọng.

Nữ diễn viên kéo khóa áo đến ngang ngực, để lộ lớp áo quây bên trong. Chi tiết để hở vừa phải giúp phá vỡ cảm giác nặng nề của trang phục toàn màu đen.

Đáng chú ý, đôi giày cao gót với phần thân trắng và mũi giày đen tạo điểm sáng ở phần dưới, đồng thời kéo dài đường nét đôi chân nhờ thiết kế mũi nhọn và phần gót cao.

Sự kết hợp giữa quần âu trưởng thành, áo khoác thể thao và giày cao gót nữ tính tạo nên diện mạo cá tính, đồng thời không kém phần quyến rũ - Ảnh: Weibo

Phong cách công chúa sang trọng

Khi tham dự sự kiện của Alaïa, Tân Chỉ Lôi lựa chọn sơ mi trắng tối giản phối cùng quần đen cạp cao có phom dáng đuôi cá. Thiết kế ôm gọn ở phần hông và đùi, sau đó xòe rộng từ gần đầu gối xuống.

Khi di chuyển, ống quần chuyển động mềm mại như tà váy, kết hợp sự gọn gàng của quần dài với nét kịch tính của chân váy.

Ở phần thân trên, nữ diễn viên giữ mọi thứ đơn giản với sơ mi trắng, mở một vài cúc để tạo đường cổ chữ V và xắn tay áo đến cẳng tay.

Bảng màu đen trắng cũng làm nổi bật đường nét vòng eo và ống quần, tránh khiến tổng thể trở nên rối mắt - Ảnh: Weibo

Phong cách văn nghệ, thanh thoát

Bên cạnh những bộ trang phục nổi bật, phong cách đời thường mang hơi hướng nghệ thuật của Tân Chỉ Lôi cũng rất đáng tham khảo. Bộ trang phục này là một ví dụ điển hình.

Nữ diễn viên kết hợp sơ mi dáng dài kẻ sọc xanh trắng cùng quần ống rộng màu trắng. Cô mở hàng cúc phía dưới của áo, để lộ lớp áo ôm sát màu đen bên trong, tạo hiệu ứng phối lớp với nguyên tắc "rộng bên ngoài, gọn bên trong".

Sự kết hợp giữa quần trắng và sơ mi kẻ sọc xanh trắng mang đến vẻ ngoài tươi sáng, thanh lịch - Ảnh: Weibo

Phong cách tinh nghịch, đáng yêu

Dù bộ trang phục này có thể không dễ ứng dụng trong đời thường, cách Tân Chỉ Lôi xử lý phom dáng và họa tiết vẫn mang đến nhiều gợi ý thú vị.

Cô lựa chọn quần ống rộng màu trắng ngà bằng chất liệu chiffon không xuyên thấu, kết hợp cùng một lớp chân váy bên ngoài có họa tiết chấm bi đen tương đồng.

Ở phần thân trên, nữ diễn viên diện sơ mi dáng dài oversized với nền màu và họa tiết chấm bi đồng điệu.

Đôi dép sandal màu be có thiết kế độc đáo kết hợp cùng túi xách màu đen với chi tiết tua rua duy trì tinh thần phóng khoáng - Ảnh: Weibo

Phong cách thoải mái

Bộ trang phục cuối cùng là công thức phối quần ống rộng dễ ứng dụng nhất trong phong cách của Tân Chỉ Lôi.

Nữ diễn viên kết hợp áo thun trắng với quần jeans ống rộng màu xám bạc, đồng thời sơ vin để tạo đường eo rõ ràng. Bên ngoài, cô khoác thêm sơ mi kẻ caro nâu để mở cúc.

Phụ kiện mũ vành tròn cùng kính râm bổ sung nét nghệ thuật cho diện mạo - Ảnh: Weibo