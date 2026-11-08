Phong cách mê hoặc Bi Rain của Kim Tae Hee

Kim Tae Hee sinh năm 1980, là mỹ nhân nổi bật của làng giải trí Hàn - Ảnh: IGNV

Là bà xã của Bi Rain, Kim Tae Hee không cần những món đồ quá nổi bật để tạo vẻ ngoài trẻ trung. Thay vào đó, nữ diễn viên khéo léo kết hợp phom dáng gọn gàng và màu sắc tinh tế, tạo nên phong cách vừa trí thức vừa duyên dáng.

Từ chiếc mũ bóng chày năng động khi ra sân bay, áo len khoác hờ mang hơi hướng Pháp đến áo măng tô thanh lịch, trang phục đời thường của Kim Tae Hee luôn cân bằng hài hòa giữa nét trang trọng và sự thoải mái.

Thanh thoát như nàng thơ

Chiếc váy trắng với những nếp gấp tạo hình nổi bật tôn lên vẻ đẹp tựa nàng thơ của Kim Tae Hee. Chi tiết ren tinh tế ở cổ tay và eo là điểm nhấn dành cho những ai yêu thích sự chỉn chu.

Phần tay áo voan xuyên thấu nhẹ giúp tôn đường nét cánh tay, đồng thời mang đến tổng thể dịu dàng, kín đáo nhưng vẫn sang trọng.

Phụ nữ cùng độ tuổi có thể tham khảo kiểu váy trắng liền thân với những chi tiết được xử lý tinh tế như phần eo chiết nhẹ, tay áo xuyên thấu hoặc chân váy có độ phồng vừa phải khi hẹn hò hay gặp gỡ bạn bè - Ảnh: IGNV

Trẻ trung, năng động

Ai nói phụ nữ ngoài 40 không thể thử nghiệm những gam màu tương phản? Bộ trang phục sân bay này là minh chứng cho khả năng phối đồ trẻ trung của Kim Tae Hee.

o len dáng ngắn màu xám khéo léo tôn vòng eo, kết hợp cùng quần jeans xanh nhạt ống đứng tạo cảm giác năng động, gọn gàng. Điểm nhấn thú vị nhất là chiếc mũ bóng chày màu xanh bạc hà, mang đến vẻ tươi mới và tràn đầy sức sống.

Nếu không thoải mái với áo ngắn để lộ eo như Kim Tae Hee, bạn có thể mặc thêm áo thun trắng bên trong, để lộ phần gấu áo nhằm tạo hiệu ứng nhiều lớp - Ảnh: IGNV

Lãng mạn như làn gió mùa hè

Những cô nàng yêu thích váy dài có thể thử sức với bảng màu pastel hoặc xanh lá dịu nhẹ. Đây là những gam màu giúp tổng thể trông tươi sáng, đồng thời tạo cảm giác mát mắt.

Nếu chưa tự tin với thiết kế sát nách, bạn có thể khoác thêm áo len mỏng màu trắng kem hoặc áo chống nắng nhẹ bên ngoài.

Một chiếc thắt lưng cũng là phụ kiện đáng cân nhắc để định hình vòng eo, tránh cảm giác luộm thuộm thường gặp ở những mẫu váy dài rộng - Ảnh: IGNV

Vẻ sang trọng vượt thời gian

Váy đen là lựa chọn kinh điển khó lỗi mốt. Thiết kế Kim Tae Hee diện tạo điểm nhấn bằng phần tay và chân váy hơi phồng, kết hợp thắt lưng da mảnh để định hình vòng eo.

Kết hợp cùng lớp trang điểm tinh tế và mái tóc đen uốn nhẹ, nữ diễn viên thể hiện phong thái quyến rũ, bí ẩn nhưng vẫn thanh lịch của người phụ nữ trưởng thành.

Về phụ kiện, hoa tai và dây chuyền ánh kim sẽ giúp diện mạo thêm nổi bật - Ảnh: IGNV

Nét lãng mạn

Nếu đã quen phối áo măng tô cùng quần jeans hoặc quần dài màu đen, bạn có thể thử kết hợp món đồ này với chân váy dài in họa tiết hoặc kẻ caro.

Một chiếc chân váy xếp ly với họa tiết kẻ xanh trắng hoặc những gam màu tươi sáng, phối cùng áo trắng trơn sẽ tạo nên tổng thể hài hòa

Để áo khoác mở tự nhiên, để lộ phần chân váy chuyển động theo từng bước chân, vừa khéo léo che khuyết điểm ở hông và đùi vừa mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng.

Hoàn thiện trang phục bằng một đôi giày gót thấp màu sáng đồng điệu với chân váy, người mặc sẽ có diện mạo trẻ trung và đậm chất nghệ thuật - Ảnh: IGNV

Nét thanh lịch Pháp trong đời thường

Bộ trang phục này thể hiện trọn vẹn sự tinh tế và nét trí thức của người phụ nữ trưởng thành. Kim Tae Hee diện áo sơ mi xanh có độ xuyên thấu nhẹ bên trong blazer dạ họa tiết kẻ, kết hợp cùng chân váy dài xếp ly màu tối.

Sự kết hợp giữa các chất liệu và nhiều lớp trang phục không khiến tổng thể trở nên già dặn, trái lại còn tạo nên vẻ thư thái, sang trọng mang hơi hướng thời trang Pháp.

Công thức này phù hợp khi đến quán cà phê, tham quan triển lãm hoặc dự những buổi gặp gỡ thân mật - Ảnh: IGNV

Vẻ đẹp Pháp thanh lịch và điềm đạm

Ngồi trước một quán cà phê mang phong cách cổ điển, Kim Tae Hee trông như bước ra từ bức tranh sơn dầu Pháp. Nữ diễn viên kết hợp áo khoác xanh navy đính khuy vàng cùng chân váy len xếp ly màu trắng kem, hoàn thiện bằng giày cao gót nude.

Bên cạnh cô là chiếc túi xách màu nâu sữa điểm xuyết bằng khăn lụa. Tổng thể mang vẻ chững chạc, điềm đạm nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, nữ tính.

Đây là cách phối phù hợp cho những buổi gặp gỡ bạn bè, hẹn hò hoặc thưởng thức trà chiều - Ảnh: IGNV