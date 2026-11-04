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Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long làm Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân

tác giả
KHẮC TÂM
và 1 tác giả khác
KHẮC TÂM
KHẮC TÂM
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ. Trong đó bà Nguyễn Thị Bé Mười được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười làm bí thư Đảng ủy phường Phú Tân - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười được điều động làm Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân - Ảnh: K.T.

Chiều 4-11, ông Lâm Minh Đằng - Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - chủ trì hội nghị công bố, trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định cho ông Đặng Văn Chính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh - thôi giữ các chức vụ kể từ ngày 4-11-2026 và giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo quy định.

Đồng thời điều động bà Nguyễn Thị Bé Mười - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - đến công tác tại Đảng bộ phường Phú Tân, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động ông Vũ Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Tân, đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thời hạn 5 năm.

Điều động bà Võ Thị Phương Diệu - Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy - đến công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, để Chủ tịch HĐND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Kim Vui - Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh - giữ chức Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, thời hạn 5 năm kể từ ngày 4-11-2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Minh Đằng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của các cán bộ trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc mới, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười làm bí thư Đảng ủy phường Phú Tân - Ảnh 2.

Ông Lâm Minh Đằng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vũ Thanh Hà và bà Võ Thị Phương Diệu - Ảnh: K.T.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười làm bí thư Đảng ủy phường Phú Tân - Ảnh 3.

Ông Lâm Minh Đằng và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ nhận quyết định - Ảnh: K.T.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười làm bí thư Đảng ủy phường Phú Tân - Ảnh 4.Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương được giới thiệu bầu Chủ tịch UBND Quảng Trị

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

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KHẮC TÂM - HOÀI THƯƠNG
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    Chủ đề: điều động Bí thư bổ nhiệm chức vụ

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