Phó giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ làm bí thư xã

Ông Nguyễn Văn Triều (đứng giữa, nhận quyết định) trở thành tân Bí thư Đảng ủy xã Liêu Tú vào chiều 4-11 - Ảnh: K.TÂM

Chiều 4-11, tại hội trường UBND xã Liêu Tú đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ quyết định ông Nguyễn Văn Triều thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ; điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Liêu Tú nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, đề nghị ông Nguyễn Văn Triều trên cương vị mới tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy thành tích đã đạt được, cùng những kinh nghiệm công tác để chọn lọc, vận dụng hiệu quả vào công việc mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy xã Liêu Tú Nguyễn Văn Triều cam kết sẽ quyết tâm, không ngừng nỗ lực phấn đấu và phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Đảng ủy xã Liêu Tú thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Văn Triều sinh năm 1975, từng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng, Tổng biên tập Báo Sóc Trăng, Tổng biên tập Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Sóc Trăng (trước thời điểm hợp nhất) và giữ chức vụ Phó giám đốc thường trực Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ sau khi hợp nhất thành phố Cần Thơ với tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang.

Trước đó, vào đầu tháng 8-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã có đợt điều động, bổ nhiệm 60 cán bộ chủ chốt các sở, ngành, địa phương. Trong đó, ông Nguyễn Thành Duy (Bí thư Đảng ủy xã Liêu Tú) đã được điều động, phân công làm tổ trưởng Tổ nghiên cứu về kinh tế, văn hóa, xã hội thuộc Ban Nghiên cứu Phát triển thành phố Cần Thơ.