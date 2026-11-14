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Phó chủ tịch Quốc hội đặt hàng Trường đại học Điện lực đào tạo nhân lực cho ngành năng lượng

tác giả
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Trường đại học Điện lực chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, hệ thống điện thông minh, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số…

Phó chủ tịch Quốc hội đặt hàng Trường đại học Điện lực đào tạo nhân lực cho ngành năng lượng - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 14-11, Trường đại học Điện lực tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống (1966 - 2026).

Nguồn nhân lực quyết định sức mạnh quốc gia

Tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên ghi nhận Trường đại học Điện lực đã phát triển vượt bậc về quy mô đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy và quản lý.

Hiện trường có gần 27.000 sinh viên, học viên theo học 55 ngành đào tạo từ trình độ đại học đến tiến sĩ và hơn 800 cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao. Nhiều thế hệ học viên, sinh viên đã trưởng thành, trở thành cán bộ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý.

Phó chủ tịch Quốc hội nêu trong kỷ nguyên tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực quyết định năng lực cạnh tranh và sức mạnh quốc gia. 

Do vậy giáo dục đại học không chỉ làm tốt việc đào tạo mà còn phải trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và chuyển giao tri thức, công nghệ, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Dịp này ông Diên đề nghị nhà trường cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành chương trình, hành động, giải pháp.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, lấy chất lượng đào tạo và năng lực thực tiễn của người học làm trọng tâm song song với phát triển đào tạo đa ngành trên nền tảng thế mạnh về điện, năng lượng, kỹ thuật và công nghệ.

Tăng cường đào tạo thực hành, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao trình độ ngoại ngữ, năng lực số và khả năng thích ứng của người học.

Phó chủ tịch Quốc hội đặt hàng Trường đại học Điện lực đào tạo nhân lực cho ngành năng lượng - Ảnh 3.

Các vị lãnh đạo tặng bằng khen, hoa cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác, góp phần xây dựng và phát triển ngành Công Thương - Ảnh: HÀ QUÂN

Nhân lực gắn với AI, công nghệ số, điện thông minh

Trường đại học Điện lực cần chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, hệ thống điện thông minh, lưu trữ năng lượng, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số…

Trường tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp. Thực hiện tự chủ đại học thực chất, gắn với trách nhiệm giải trình, kiểm định chất lượng và sự giám sát của xã hội. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo, bảo đảm công khai, minh bạch.

Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, đầu tư có trọng tâm cho phòng thí nghiệm và cơ sở thực hành.

Ưu tiên nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực điện, năng lượng. Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa sản phẩm khoa học vào sản xuất và đời sống.

Tăng cường liên kết với doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước. Chủ động phối hợp với các đối tác để xây dựng chương trình đào tạo theo thực tế, mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho người học. Mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ. 

Đặc biệt, Phó chủ tịch Quốc hội lưu ý nhà trường xây dựng môi trường để cán bộ, giảng viên và người học làm việc, học tập, rèn luyện, giải trí song hành với bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống…

Phó chủ tịch Quốc hội đặt hàng Trường đại học Điện lực đào tạo nhân lực cho ngành năng lượng - Ảnh 4.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chúc mừng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng tặng bằng khen của bộ trưởng Bộ Công Thương cho PGS.TS. Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường đại học Điện lực - Ảnh: HÀ QUÂN

PGS.TS Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường đại học Điện lực - nhấn mạnh nhà trường hướng tới trở thành trung tâm chuyên sâu, trọng điểm, có uy tín về đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ ngành năng lượng nói chung, ngành điện nói riêng.

Qua đó, trường góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ, kỹ thuật của đất nước.

Theo PGS.TS Đinh Văn Châu, nhà trường sẽ nâng cao chất lượng đào tạo, gắn chương trình với thực tiễn và nhu cầu của doanh nghiệp, chú trọng đào tạo sau đại học và phát triển đội ngũ chuyên gia.

Phát triển đội ngũ nhà khoa học, xây dựng các nhóm nghiên cứu và phòng thí nghiệm chuyên sâu, lựa chọn những bài toán thiết thực của ngành năng lượng để nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao.

Phó chủ tịch Quốc hội đặt hàng Trường đại học Điện lực đào tạo nhân lực cho ngành năng lượng - Ảnh 4.Thủ tướng Lê Minh Hưng: Sửa Luật Điện lực phải cân bằng được lợi ích nhà đầu tư, Nhà nước và người dân

Chiều 20-10, tại phiên thảo luận tổ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

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HÀ QUÂN
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    Chủ đề: NGUYỄN HỒNG DIÊN Lê Mạnh Hùng đại học Điện Lực Trường Đại học Điện lực Bộ Công Thương

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