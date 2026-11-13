Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc: Mở rộng cơ sở y tế, nâng chất lượng phục vụ người dân

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, phát biểu tại buổi khảo sát các cơ sở y tế ngày 13-11 - Ảnh: HỮU DUY

Ngày 13-11, Thành ủy TP.HCM đã có buổi khảo sát trụ sở các bệnh viện trên địa bàn thành phố tại Bệnh viện Lê Văn Việt và Bệnh viện Lê Văn Thịnh về việc mở rộng bệnh viện.

Buổi khảo sát do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì. Cùng tham dự có đại diện Sở Y tế TP.HCM, lãnh đạo các phường Bình Trưng, Tăng Nhơn Phú, cùng các sở, ngành.

Cơ sở chật hẹp, bệnh viện đề xuất quỹ đất dôi dư phát triển

Báo cáo tại buổi khảo sát, BS CKII Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh - cho biết bệnh viện hiện đang gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, diện tích sử dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.

Theo bác sĩ Khanh, khu vực TP Thủ Đức trước đây còn thiếu khoảng 4.000 giường bệnh so với nhu cầu. Trong khi đó, tốc độ đô thị hóa, gia tăng dân số và sự phát triển của hệ thống giao thông kết nối các khu vực đang tạo thêm áp lực đối với hệ thống y tế.

Bệnh viện đề xuất khu đất đối diện hiện có phần diện tích đất công đã được định hướng quy hoạch phục vụ y tế. Tuy nhiên, các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai và đầu tư vẫn đang được cơ quan chức năng xem xét, hoàn thiện.

Bên cạnh đó, bệnh viện kiến nghị nghiên cứu phương án sử dụng một phần cơ sở của Trường Cao đẳng nghề Thủ Thiêm trước đây, nay thuộc Trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh.

BS CK2 Nguyễn Khoa Lý - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt - cho biết bệnh viện hiện có 100 giường kế hoạch, 146 giường thực kê.

Vào thời điểm đông bệnh nhân, một số khoa phải bố trí thêm giường tại hành lang.

Để khắc phục tình trạng trên, bệnh viện đang hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cải tạo Khoa khám bệnh với kinh phí dự kiến 65 tỉ đồng và dự án xây dựng cơ sở 2, quy mô 9 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng mức đầu tư dự kiến 1.574 tỉ đồng.

Đồng thời xem xét bố trí khu đất số 442 Lê Văn Việt để phát triển khu khám bệnh kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.

Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh - báo cáo tình hình cơ sở vật chất, hoạt động của bệnh viện tại buổi khảo sát - Ảnh: HỮU DUY

Tận dụng trụ sở dôi dư sau sắp xếp, tránh lãng phí, ưu tiên y tế, giáo dục

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các phường Bình Trưng và phường Tăng Nhơn Phú đã đề xuất giải pháp, định hướng mở rộng các cơ sở y tế hiện hữu trên địa bàn, trọng tâm là hai bệnh viện Lê Văn Thịnh và Lê Văn Việt.

Đồng thời ghi nhận, biểu dương Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giữ vững vị trí bệnh viện hạng I và phát triển nhiều chuyên khoa mũi nhọn. Bệnh viện Lê Văn Việt cũng đã có nhiều cố gắng phát triển. Số lượng người bệnh đến khám, chữa bệnh cho thấy người dân tin tưởng và đánh giá cao chất lượng bệnh viện.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc Đầu tư cho y tế, giáo dục và môi trường là đầu tư cho phát triển, cho tương lai. Các cơ sở y tế có vai trò phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khi y tế, giáo dục gắn với môi trường được quan tâm, địa phương đó sẽ ngày càng đáng sống hơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh thành phố đã có chủ trương mở rộng các cơ sở y tế để nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Do vậy, các sở ngành cần phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy việc giao đất, bàn giao vị trí đất và chủ trương hợp thửa quỹ đất dôi dư sau sáp nhập để Bệnh viện Lê Văn Việt và Bệnh viện Lê Văn Thịnh phát triển y tế, phục vụ người bệnh.

Khu vực quận 9 (cũ) hiện gồm bốn phường: Tăng Nhơn Phú, Long Trường, Long Phước và Long Bình, với hơn 400.000 dân. Thành phố phấn đấu đạt 35 giường bệnh trên một vạn dân, tương ứng khu vực này cần khoảng 1.400 giường.

Hiện Bệnh viện Lê Văn Việt có 100 giường, có thể kê thêm 65 giường; Bệnh viện Quân dân y miền Đông có 300 giường. Như vậy, khu vực còn cần phát triển thêm khoảng 1.000 giường. Chủ trương đầu tư công cho Bệnh viện Lê Văn Việt để tăng số giường bệnh là đúng hướng.

Định hướng đến năm 2030, Bệnh viện Lê Văn Việt phải phát triển lên quy mô 1.000 giường và trở thành bệnh viện hạng I. Đồng thời, trở thành bệnh viện đa khoa chủ lực, phục vụ toàn diện khu vực quận 9 (cũ) cùng các bệnh viện chuyên khoa khác.

Đối với khu vực quận 2 (cũ), dân số hơn 254.000 người. Theo quy mô 35 giường bệnh trên một vạn dân, khu vực cần khoảng 875 giường. Hiện có khoảng 500 giường, do đó cần phát triển thêm 375 giường.

Đối với Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cần tính toán đầu tư công tại khu đất công ích và xây mới khối nhà A. Khu công viên phía sau cũng là đất công, cần được tính toán hợp lý để vừa bảo đảm cảnh quan, môi trường bệnh viện, vừa có nơi bố trí tạm thời khi di dời để sửa chữa, xây dựng.

Đối với Trường Cao đẳng Thủ Thiêm, khuyến khích nhà trường phối hợp với bệnh viện để đào tạo gắn với thực hành, trong đó có lĩnh vực chăm sóc lão khoa tại khu đất này.

Cuối cùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cơ quan phối hợp khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý và các điều kiện, tiêu chuẩn cần thiết để đưa đất y tế vào sử dụng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, khảo sát tại Bệnh viện Lê Văn Việt - Ảnh: HỮU DUY