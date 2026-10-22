Phát sinh hàng trăm héc ta diện tích hàu không phép trên biển ở Đồng Tháp

Lực lượng chức năng đang kiểm tra diện tích nuôi hàu trên biển tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ngày 22-10, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết toàn tỉnh hiện có khoảng 798,7ha nuôi hàu trên biển với 12.720 dây hàu đang thả nuôi. Tuy nhiên diện tích được giao khu vực biển hợp pháp chỉ dừng lại ở con số trên 276ha (chiếm gần 35%).

Trong khi đó phần diện tích nuôi tự phát, chưa được cấp phép đã lên tới hơn 522ha, chiếm trên 65% tổng diện tích toàn tỉnh. So với thời điểm cuối năm 2025, diện tích phát sinh mới tăng thêm tới 522,5ha.

Địa bàn ghi nhận diện tích nuôi hàu quy mô lớn nhất là xã Tân Điền với 596,5ha. Trong đó chỉ có 23 hộ được giao khu vực biển (165,8ha), còn diện tích phát sinh mới là 43,7ha. Đáng chú ý, qua rà soát tại Tân Điền hiện vẫn còn tới 105,2ha nuôi hàu chưa thể xác định được chủ cơ sở.

Tại xã Gò Công Đông, diện tích nuôi hàu đạt trên 99ha với 20 hộ nuôi, nhưng chỉ có 3 hộ được cấp phép, diện tích phát sinh mới là 72,4ha. Tương tự, xã Gia Thuận ghi nhận 103,08ha nuôi hàu với diện tích phát sinh mới 19,5ha.

Hoạt động nuôi hàu tự phát không chỉ gây bất cập trong công tác quản lý môi trường biển, mà còn phát sinh nhiều vướng mắc về mặt pháp lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết đối với hành vi nuôi hàu khi chưa được giao khu vực biển hoặc không đăng ký, ngành chức năng đề xuất áp dụng Nghị định 246/2026 với mức phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ công trình, di dời để khôi phục tình trạng ban đầu. Các trường hợp nuôi vượt hạn mức quy định cũng sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 70 triệu đồng, tùy diện tích vi phạm.

Tuy nhiên một số khu vực nuôi phát sinh mới chưa xác định được chủ cơ sở, gây khó khăn cho công tác quản lý và xử lý vi phạm.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng nuôi hàu tràn lan, ngày 22-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương ven biển.

Hiện nay, khoảng 65% diện tích hàu tại tỉnh Đồng Tháp không phép - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ngày 22-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện nhấn mạnh các địa phương phải khẩn trương chấn chỉnh, tuyệt đối không để phát sinh thêm diện tích hoặc hộ nuôi mới ngoài quy định. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu lực lượng công an, bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã rà soát, thống kê chính xác từng đối tượng, vị trí và tình trạng pháp lý. Đối với các khu vực nuôi hàu chưa xác định được chủ sở hữu, địa phương khẩn trương lập hồ sơ, xây dựng kế hoạch xử lý, bảo đảm kỷ cương quản lý nhà nước và bảo vệ môi trường biển.