Ảnh vệ tinh của NASA về Đới tách giãn Đông Phi - Ảnh: NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS

Hoạt động bất thường này đang diễn ra tại khu vực phía đông Botswana, nơi có nền địa chất cổ Kalahari - một trong những phần vỏ lục địa cổ nhất Trái đất, theo trang IFLScience ngày 25-11.

Những cấu trúc này thường được xem là rất bền vững nhờ phần "rễ" địa chất ăn sâu vào bên trong hành tinh, ít chịu ảnh hưởng của chuyển động kiến tạo mảng.

Tuy nhiên, một trận động đất mạnh 6,5 độ xảy ra tại khu vực này vào tháng 4-2017 đã khiến các nhà khoa học đặt câu hỏi về giả định trên.

Trong nghiên cứu mới, nhóm chuyên gia từ Đại học Khoa học và Công nghệ quốc tế Botswana và Đài quan sát Trái đất Lamont-Doherty thuộc Đại học Columbia (Mỹ) tập trung khảo sát đứt gãy Khurutshe, hình thành khoảng 180 triệu năm trước trong kỷ Jura.

Đây vốn là một rãnh tách giãn không phát triển hoàn chỉnh. Khi những vết nứt kiểu này hình thành, phần đất ở giữa thường sụt xuống. Nếu tiếp tục mở rộng, chúng có thể chia cắt một lục địa và tạo ra đại dương mới.

Tuy nhiên, đứt gãy Khurutshe đã ngừng phát triển trong thời gian rất dài.

Để tìm hiểu tình trạng hiện nay, các nhà khoa học sử dụng phương pháp chụp cắt lớp điện trở suất, đo khả năng dẫn điện của đất đá dọc một tuyến dài 1,4km tại đứt gãy Khurutshe, kết hợp dữ liệu địa chất từ 20 giếng nước trong khu vực.

Kết quả cho thấy những dấu hiệu đứt gãy đang hoạt động trở lại. Đặc biệt, các lớp cát gần vết nứt dày hơn ở phía đất đang sụt xuống, cho thấy địa hình vẫn tiếp tục biến dạng.

Nhóm nghiên cứu cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến African Superplume - khối vật chất đá nóng khổng lồ đang trồi lên từ lớp phủ sâu bên dưới châu Phi. Chuyển động này có thể tạo áp lực từ bên dưới, làm suy yếu những khu vực vốn được xem là ổn định.

Theo các nhà khoa học, đứt gãy Khurutshe có thể trở thành ranh giới mảng kiến tạo mới trong hàng triệu năm tới. Đứt gãy này được xem là phần cực nam của Đới tách giãn Đông Phi, nơi mảng Nubia và mảng Somali đang dần tách rời nhau.

Nghiên cứu, công bố trên tạp chí Tectonics, cho thấy ngay cả những phần vỏ lục địa cổ xưa nhất cũng có thể trải qua những biến đổi địa chất lớn.