Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn được phát hiện bị bỏ rơi trong rừng cao su - Ảnh: UBND xã Khâm Đức

Chiều 20-11, ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng, cho biết địa phương vừa phát thông báo tìm người nhà của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó khoảng 20h tối 17-11, trong lúc đi soi ếch tại khu vực rừng cao su thuộc thôn Lao Đu (xã Khâm Đức), anh Hồ Văn Bình (41 tuổi) cùng hai người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Khâm Đức chỉ đạo Công an xã lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc.

Theo kết quả thăm khám ban đầu, cháu bé nặng 2,7kg; dây rốn khô nhưng chưa rụng, mắt phải bị tổn thương nhẹ. Hiện sức khỏe cháu bé ổn định.

Theo ông Điểm, dự kiến trong chiều nay (20-11), địa phương sẽ bàn giao cháu bé cho Làng Hòa Bình Quảng Nam (trực thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng) để tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé tốt hơn.

UBND xã Khâm Đức thông báo đến người dân, đề nghị cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé đến UBND liên hệ nhận lại con (cháu).

Trong thời gian 7 ngày (đến hết ngày 25-11-2026), nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của cháu bé, UBND xã Khâm Đức sẽ thông báo cho tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng để tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục nhận nuôi theo quy định.