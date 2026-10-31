Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Phát hành ấn bản kỷ niệm Look Back

tác giả
NỮ LÂM
NỮ LÂM
NỮ LÂM

Nhân phim chuyển thể Look Back của đạo diễn Hirokazu Kore-eda dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026, Nhà xuất bản Trẻ phát hành ấn bản kỷ niệm tác phẩm manga Look Back, với hộp cùng các vật phẩm.

Phát hành ấn bản kỷ niệm Look Back - Ảnh 1.

Ấn bản đặc biệt của Look Back được Nhà xuất bản Trẻ phát hành, nhân dịp tác phẩm tiếp tục được chuyển thể lên màn ảnh rộng - Ảnh: NXB Trẻ

Look Back đưa người đọc dõi theo tình bạn tri kỷ giữa hai nữ sinh Fujino và Kyomoto. Điểm chung của họ là tình yêu với truyện tranh và đam mê vẽ. 

Câu chuyện giản dị bọc quanh tuổi trẻ như lớp mạch nha bọc quanh nhân mận chua chát. Look Back nói về sự trưởng thành, đam mê và sự phi lý nghiệt ngã của cuộc đời được gói gọn trong một vẻ ngoài bình dị nhưng sâu sắc, đúng phong cách của họa sĩ Tatsuki Fujimoto.

Được biết đến như cha đẻ của loạt truyện Chainsaw Man đình đám, Tatsuki Fujimoto còn thể hiện tài năng kể chuyện của mình thông qua những tác phẩm manga ngắn như Tạm biệt Eri Look Back. 

Sự kiện studio hoạt hình Kyoto Animation (KyoAni) bị phóng hỏa đã ảnh hưởng sâu sắc đến Fujimoto và truyền động lực cho họa sĩ này sáng tác và cho ra mắt Look Back vào năm 2021. Thảm kịch diễn ra ở KyoAni đã cướp đi nhiều tài năng của ngành công nghiệp này.

Năm 2024, tác phẩm manga từng được chuyển thể thành phim hoạt hình khá cô đọng (58 phút) so với những anime chiếu rạp thông thường. Phiên bản hoạt hình của Look Back vẫn được người hâm mộ lẫn giới chuyên môn đánh giá cao, đạt kỷ lục danh thu phòng vé năm đó.

Phát hành ấn bản kỷ niệm Look Back - Ảnh 2.

Bản manga Look Back ra mắt năm 2021, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của độc giả yêu truyện tranh Nhật Bản - Ảnh: Tác giả cung cấp

Cho nên khi tin tức Hirokazu Kore-eda sẽ chuyển thể tác phẩm này thành phim người đóng, cộng đồng người hâm mộ có thêm một sự kiện nữa để hào hứng chờ đón. 

Hirokazu Kore-eda đồng thời giữ vai trò biên kịch và đạo diễn, với sự góp mặt của hai nữ diễn viên tài năng Natsuki Deguchi và Aju Makita. Deguchi và Makita từng đóng chung với nhau trong một bộ phim nổi tiếng của Kore-eda ra mắt vào năm 2023: Đầu bếp nhà Maiko.

Trong trailer chính thức xuất hiện bóng lưng thiếu nữ mặc áo hoodie xanh ngồi cặm cụi trên bàn, một hình ảnh biểu tượng của Look Back

Đây là tác phẩm hứa hẹn góp thêm một thành công mới trong sự nghiệp đồ sộ của đạo diễn Kore-eda, khi mà phim mới nhất của ông, Sheep in the Box vừa ra mắt toàn cầu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 vào tháng 5-2026, và được đánh giá cao.

Sinh năm 1962, cho đến nay, Hirokazu Kore-eda đã thực hiện gần hai chục phim.

Năm 2018, ông đoạt giải Cành Cọ Vàng (Palme d'Or) cho phim Shoplifters (Kẻ Trộm Siêu Thị) tại Liên hoan phim Cannes (Pháp).

Phát hành ấn bản kỷ niệm Look Back - Ảnh 3.Lần đầu tiên Việt Nam có đại diện vào ban giám khảo Giải thưởng Hans Christian Andersen

Đơn vị tổ chức Giải thưởng Hans Christian Andersen vừa công bố danh sách Hội đồng giám khảo Giải thưởng Hans Christian Andersen 2028 gồm 11 thành viên đến từ nhiều quốc gia, trong đó có một đại diện từ Việt Nam là bà Lê Thu Phương Quỳnh.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NỮ LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hirokazu Kore-eda Tatsuki Fujimoto Nhật Bản sách hay Look Back

    Dòng sự kiện: Sách và văn hóa đọc

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất