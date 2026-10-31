Phát hành ấn bản kỷ niệm Look Back

Ấn bản đặc biệt của Look Back được Nhà xuất bản Trẻ phát hành, nhân dịp tác phẩm tiếp tục được chuyển thể lên màn ảnh rộng - Ảnh: NXB Trẻ

Look Back đưa người đọc dõi theo tình bạn tri kỷ giữa hai nữ sinh Fujino và Kyomoto. Điểm chung của họ là tình yêu với truyện tranh và đam mê vẽ.

Câu chuyện giản dị bọc quanh tuổi trẻ như lớp mạch nha bọc quanh nhân mận chua chát. Look Back nói về sự trưởng thành, đam mê và sự phi lý nghiệt ngã của cuộc đời được gói gọn trong một vẻ ngoài bình dị nhưng sâu sắc, đúng phong cách của họa sĩ Tatsuki Fujimoto.

Được biết đến như cha đẻ của loạt truyện Chainsaw Man đình đám, Tatsuki Fujimoto còn thể hiện tài năng kể chuyện của mình thông qua những tác phẩm manga ngắn như Tạm biệt Eri và Look Back.

Sự kiện studio hoạt hình Kyoto Animation (KyoAni) bị phóng hỏa đã ảnh hưởng sâu sắc đến Fujimoto và truyền động lực cho họa sĩ này sáng tác và cho ra mắt Look Back vào năm 2021. Thảm kịch diễn ra ở KyoAni đã cướp đi nhiều tài năng của ngành công nghiệp này.

Năm 2024, tác phẩm manga từng được chuyển thể thành phim hoạt hình khá cô đọng (58 phút) so với những anime chiếu rạp thông thường. Phiên bản hoạt hình của Look Back vẫn được người hâm mộ lẫn giới chuyên môn đánh giá cao, đạt kỷ lục danh thu phòng vé năm đó.

Bản manga Look Back ra mắt năm 2021, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của độc giả yêu truyện tranh Nhật Bản - Ảnh: Tác giả cung cấp

Cho nên khi tin tức Hirokazu Kore-eda sẽ chuyển thể tác phẩm này thành phim người đóng, cộng đồng người hâm mộ có thêm một sự kiện nữa để hào hứng chờ đón.

Hirokazu Kore-eda đồng thời giữ vai trò biên kịch và đạo diễn, với sự góp mặt của hai nữ diễn viên tài năng Natsuki Deguchi và Aju Makita. Deguchi và Makita từng đóng chung với nhau trong một bộ phim nổi tiếng của Kore-eda ra mắt vào năm 2023: Đầu bếp nhà Maiko.

Trong trailer chính thức xuất hiện bóng lưng thiếu nữ mặc áo hoodie xanh ngồi cặm cụi trên bàn, một hình ảnh biểu tượng của Look Back.

Đây là tác phẩm hứa hẹn góp thêm một thành công mới trong sự nghiệp đồ sộ của đạo diễn Kore-eda, khi mà phim mới nhất của ông, Sheep in the Box vừa ra mắt toàn cầu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 vào tháng 5-2026, và được đánh giá cao.

Sinh năm 1962, cho đến nay, Hirokazu Kore-eda đã thực hiện gần hai chục phim. Năm 2018, ông đoạt giải Cành Cọ Vàng (Palme d'Or) cho phim Shoplifters (Kẻ Trộm Siêu Thị) tại Liên hoan phim Cannes (Pháp).