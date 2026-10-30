Lần đầu tiên Việt Nam có đại diện vào ban giám khảo Giải thưởng Hans Christian Andersen

Bà Lê Thu Phương Quỳnh trên thông báo về Hội đồng giám khảo Giải thưởng Hans Christian Andersen 2028 - Ảnh chụp màn hình

Bà Phương Quỳnh là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham gia làm giám khảo của giải thưởng này, đồng thời cũng là đại diện đầu tiên của khu vực Đông Nam Á.

Tin bà Phương Quỳnh làm giám khảo Giải thưởng Hans Christian Andersen 2028 do Hiệp hội Quốc tế về Sách dành cho Thanh thiếu niên (International Board on Books for Young People - IBBY) công bố đến ngay sau thông tin Việt Nam lần đầu tiên có hai đại diện được đề cử giải thưởng này là Nguyễn Hữu Quỳnh Hương (Hũ) và Tạ Huy Long.

Như vậy lần đầu tiên trong lịch sử hơn 70 năm của Giải thưởng Hans Christian Andersen, Việt Nam có tác giả được đề cử vào giải thưởng và có chuyên gia tham gia vào hội đồng chấm giải.

Toàn bộ thành viên Hội đồng giám khảo Hans Christian Andersen Award 2028

Trên bài đăng thông báo về các thành viên Hội đồng giám khảo Giải thưởng Hans Christian Andersen 2028 ở website của IBBY, bà Lê Thu Phương Quỳnh được giới thiệu là một chuyên gia trong lĩnh vực văn học thiếu nhi tại Việt Nam với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xuất bản, biên tập, dịch thuật và phát triển năng lực đọc viết.

Bà đã sáng tác hoặc đồng sáng tác 9 cuốn sách thiếu nhi, đồng thời dịch 10 tác phẩm sách tranh nổi tiếng quốc tế từ tiếng Anh và tiếng Pháp sang tiếng Việt.

Bên cạnh đó, bà thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo dành cho các tác giả, họa sĩ minh họa và biên tập viên trên khắp châu Á.

Theo Hội đồng Sách Thiếu nhi Việt Nam (Chi hội Việt Nam của IBBY) - tổ chức đề cử bà Phương Quỳnh lên IBBY - bà Phương Quỳnh từng học thạc sĩ văn học châu Âu tại ba quốc gia châu Âu theo chương trình học bổng thạc sĩ Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM).

Năm 2024, bà là người Việt Nam thứ hai nhận được học bổng nghiên cứu của Thư viện Thanh niên quốc tế (International Youth Library), Munich, Đức.