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PGS.TS Vũ Văn Giáp phụ trách, điều hành Bệnh viện Bạch Mai

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giao PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, phụ trách, điều hành bệnh viện từ ngày 6-11, sau khi Giám đốc Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế.

PGS.TS Vũ Văn Giáp phụ trách, điều hành Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 1.

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: BVCC

Ngày 6-11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký quyết định giao PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai, phụ trách, điều hành bệnh viện cho đến khi có quyết định bổ nhiệm giám đốc mới.

Trước đó, ngày 30-10, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Sau khi kiện toàn nhân sự, ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai hiện có PGS.TS Vũ Văn Giáp phụ trách, điều hành cùng hai phó giám đốc là PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng và TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng.

PGS.TS Vũ Văn Giáp sinh năm 1977, có gần 25 năm công tác trong ngành y, chuyên sâu về nội khoa, đặc biệt là lĩnh vực hô hấp.

Ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường đại học Y Thái Nguyên năm 2001, sau đó học thạc sĩ nội khoa tại Trường đại học Y Hà Nội và bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành nội hô hấp năm 2013. Năm 2016, ông được công nhận chức danh phó giáo sư.

Trong quá trình công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, ông từng là bác sĩ khoa hô hấp, Phó giám đốc Trung tâm Hô hấp giai đoạn 2017-2022. Ông cũng tham gia giảng dạy tại Trường đại học Y Hà Nội.

Từ năm 2019, ông đảm nhiệm công tác quản lý đào tạo và chỉ đạo tuyến tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi Viện Đào tạo và Nghiên cứu Y Dược Bạch Mai được thành lập, ông giữ chức viện trưởng.

Tháng 12-2022, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai.

Về chuyên môn, PGS.TS Vũ Văn Giáp có nhiều năm nghiên cứu, điều trị các bệnh hô hấp mạn tính như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Ông hiện là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Hô hấp Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Y học giấc ngủ Việt Nam.

Tháng 2-2025, ông được Đại học Sydney (Úc) phong chức danh phó giáo sư, ghi nhận những đóng góp trong nghiên cứu khoa học và hợp tác y tế giữa hai nước.

Đến nay, ông có khoảng 80 bài báo khoa học, 20 chương sách và tham gia nhiều nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng về các bệnh hô hấp như lao, COPD, hen phế quản, cũng như các chương trình cai nghiện thuốc lá.

PGS.TS Vũ Văn Giáp phụ trách, điều hành Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 2.Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

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DƯƠNG LIỄU
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