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Ông Trump 'đính chính' chuyện đưa 'trùm võ đài' UFC làm thư ký báo chí Nhà Trắng

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Ông Trump khẳng định ông chỉ nói đùa khi đề xuất bổ nhiệm ông trùm võ đài UFC Dana White làm thư ký báo chí Nhà Trắng, sau khi bài đăng của ông gây xôn xao dư luận.

Ông Trump đính chính chuyện chọn Thư ký báo chí Nhà Trắng - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và Giám đốc điều hành UFC Dana White tại Phòng Bầu dục ngày 14-6 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 8-11, Tổng thống Donald Trump cho biết ông "chỉ nói đùa" khi đề cập đến khả năng bổ nhiệm ông Dana White, Giám đốc điều hành Giải vô địch võ thuật đối kháng đỉnh cao (UFC), làm thư ký báo chí tiếp theo của Nhà Trắng.

"Tôi phải nói rằng tôi chỉ đùa thôi", ông Trump nói với các phóng viên, khẳng định mình không nghiêm túc cân nhắc việc bổ nhiệm này.

Tổng thống Mỹ tiết lộ ông White, một đồng minh thân cận, "rất thích ý tưởng" đảm nhận vị trí trên. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đề xuất này chỉ nhằm tạo ra "một chút vui vẻ".

Trước đó, hôm 7-11, ông Trump gây chú ý khi đăng bài trên mạng xã hội Truth Social, tuyên bố đã đề nghị ông White đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng.

Trong bài đăng, ông mô tả lãnh đạo UFC là một "võ sĩ và chiến binh mạnh mẽ", đồng thời đề xuất sáu nhà vô địch UFC đương nhiệm và giải nghệ làm trợ lý cho ông White.

Danh sách này gồm hai võ sĩ đến từ vùng Dagestan của Nga là Islam Makhachev và Khabib Nurmagomedov; các võ sĩ người Mỹ Justin Gaethje, Daniel Cormier và Kayla Harrison; cùng Amanda Nunes, võ sĩ gốc Brazil đã nhập quốc tịch Mỹ.

"Chúng ta cần những người này để bảo vệ mình trước phe cánh tả điên rồ", ông Trump viết.

Bài đăng làm dấy lên đồn đoán về khả năng Nhà Trắng lựa chọn một nhân vật có phong cách quyết liệt để đối phó với Đảng Dân chủ, trong bối cảnh đảng này chuẩn bị nắm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Ông Trump sau đó giải thích rằng việc đăng ảnh các võ sĩ UFC và đề xuất họ làm trợ lý cũng chỉ là một phần của trò đùa.

Dù vậy, Tổng thống Mỹ xác nhận ông White sẽ đến Nhà Trắng vào ngày 9-11, nhưng cuộc gặp đã được lên kế hoạch vì những lý do khác.

Hiện vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng vẫn bỏ trống sau khi bà Katie Zacharia rời chức vào tháng 10, chỉ sau chưa đầy một tuần đảm nhiệm. Người tiền nhiệm của bà là Karoline Leavitt đã rời vị trí này từ cuối tháng 8.

Ông White và ông Trump có quan hệ từ đầu những năm 2000, khi sòng bạc Taj Mahal của ông Trump tổ chức các sự kiện UFC.

Hai người trở nên thân thiết hơn sau khi ông White công khai ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump năm 2016. Tháng 6 năm nay, Nhà Trắng cũng tổ chức một đêm thi đấu UFC nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ.

Ông Trump đính chính chuyện chọn Thư ký báo chí Nhà Trắng - Ảnh 3.Ông Trump chọn ông trùm võ đài làm Thư ký báo chí Nhà Trắng

Ngày 7-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đề nghị ông Dana White, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Giải vô địch võ thuật tổng hợp UFC, đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng.

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    Chủ đề: Thư ký báo chí Nhà Trắng Tổng thống Mỹ Donald Trump Dana White

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