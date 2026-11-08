Ông Trump chọn ông trùm võ đài làm Thư ký báo chí Nhà Trắng

CEO Dana White (trái) bắt tay với Tổng thống Donald Trump tại bang Nevada vào tháng 8 - Ảnh: AFP

“Tôi vui mừng thông báo rằng ông Dana White vĩ đại, một võ sĩ và chiến binh dũng mãnh, đã được đề nghị đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Mỹ”, Tổng thống Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay đã yêu cầu ông White đưa theo “các trợ lý”, đồng thời liệt kê 6 võ sĩ UFC và đăng ảnh của họ.

“Chúng tôi cần những người này để bảo vệ mình trước phe cánh tả. Ông Dana sẽ là một thư ký báo chí khác với những người trước đây. Dana, hãy nhận công việc này!”, ông Trump viết.

Cùng ngày, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đã đăng lại thông điệp của tổng thống, kèm lời bình luận: “Quá tuyệt! Làm đi, Dana White!”.

Ông Trump đang gặp khó khăn trong việc tìm người đảm nhận vị trí then chốt mà ông đặc biệt quan tâm này.

Đặc biệt, vấn đề này càng trở nên quan trọng sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội và cam kết tiến hành các cuộc điều tra đối với chính quyền của ông.

Sau lời đề nghị của ông Trump, Đài CNN đã liên hệ với ông White, tuy nhiên vị CEO này đã né tránh câu hỏi và chỉ tiết lộ ông dự định bay đến thủ đô Washington để gặp ông Trump vào ngày 9-11.

Trong nhiều năm, ông White là một trong những đồng minh nổi bật nhất của ông Trump. Ông từng phát biểu tại ba đại hội toàn quốc gần nhất của đảng Cộng hòa và giúp đảng này mở rộng ảnh hưởng trong nhóm cử tri nam giới trẻ tuổi, lực lượng đóng vai trò then chốt trong việc đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Ông Trump nêu điều kiện để không chỉ trích Đảng Dân chủ Trong đoạn video phỏng vấn với CBS News được phát sóng ngày 8-11, Tổng thống Trump cho biết ông có thể không “chỉ trích” các thành viên của Đảng Dân chủ trong sáu tháng nếu điều đó giúp đạt được một thỏa thuận. Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có thể kiềm chế những lời chỉ trích trong sáu tháng để đạt được thỏa thuận hay không, ông trả lời” Rất dễ dàng”. Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý rằng một số thành viên của Đảng Dân chủ đã thể hiện thiện chí hợp tác. Cũng tại buổi phỏng vấn, ông Trump đã bày tỏ sự tin tưởng vào Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, người đang đối mặt với nguy cơ bị luận tội hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ. “Chúng tôi đã giành chiến thắng trong hai cuộc chiến. Chúng tôi đã giành chiến thắng ở Venezuela và thu về lượng tài sản trị giá hàng tỉ, hàng tỉ, hàng tỉ USD, đồng thời sẽ tiếp tục thu về thêm nhiều tỉ USD nữa”, ông nói.