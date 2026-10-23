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Cựu thư ký báo chí Nhà Trắng lần đầu nhận xét về người kế nhiệm bị sa thải sau 5 ngày

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt lần đầu đưa ra nhận xét về người kế nhiệm Katie Zacharia, người phải rời nhiệm sở chỉ sau 5 ngày.

Cựu thư ký báo chí Nhà Trắng lên tiếng về vụ sa thải người kế nhiệm chỉ sau 5 ngày - Ảnh 1.

Bà Karoline Leavitt (28 tuổi) là thư ký báo chí Nhà Trắng trẻ nhất trong lịch sử - Ảnh: REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News Digital ngày 22-10, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt lần đầu đưa ra nhận xét về người kế nhiệm Katie Zacharia, sau khi nữ quan chức này có nhiệm kỳ ngắn ngủi và gây nhiều tranh cãi tại Nhà Trắng.

"Công việc thư ký báo chí Nhà Trắng rất khó khăn. Tôi hiểu điều đó vì chính mình từng đảm nhiệm vị trí này", bà Leavitt chia sẻ.

Theo bà, đây được xem là một trong những công việc khó khăn nhất trong chính trường Mỹ, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng ứng phó với áp lực lớn từ truyền thông.

"Đôi khi, bạn không thể biết một người sẽ thể hiện ra sao cho đến khi họ thực sự bắt tay vào công việc", bà nói.

Đề cập trực tiếp đến người kế nhiệm, bà Leavitt nhận định: "Như tổng thống đã nói, chúng tôi chúc Katie mọi điều tốt đẹp nhất. Rõ ràng công việc này không phù hợp với cô ấy".

Cựu thư ký báo chí Nhà Trắng cũng tiết lộ Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục tìm kiếm ứng viên thay thế bà Zacharia. Bản thân bà Leavitt đã đề nghị hỗ trợ ông Trump trong quá trình lựa chọn nhân sự.

Theo bà, người đảm nhiệm vị trí này không chỉ cần am hiểu các chính sách của chính quyền, mà còn phải có bản lĩnh, sự trung thành và khả năng bảo vệ quan điểm của tổng thống trước truyền thông.

"Ông ấy biết mình cần một người cứng rắn, thông minh, hiểu rõ các chính sách của mình, trung thành và sẵn sàng đứng ra đấu tranh", bà Leavitt nhấn mạnh.

Bà Leavitt từng giữ chức thư ký báo chí Nhà Trắng từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai vào tháng 1-2025 đến tháng 8-2026. Bà quyết định rời nhiệm sở để dành thêm thời gian cho gia đình, song vẫn được xem là một trong những người thân tín của ông Trump.

Trước đó, bà từng phụ trách công tác báo chí trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông.

Những nhận xét trên được đưa ra sau khi bà Katie Zacharia rời chức thư ký báo chí Nhà Trắng chỉ 5 ngày sau khi nhậm chức.

Việc bà Zacharia mất chức diễn ra sau cuộc họp báo đầu tiên kéo dài 14 phút hôm 13-10, vốn bị đánh giá là thiếu thuyết phục và khiến bà hứng chịu nhiều chỉ trích.

Bên cạnh đó, những nghi vấn liên quan đến trình độ và kinh nghiệm pháp lý của bà cũng làm gia tăng tranh cãi về quyết định bổ nhiệm nhân sự của Nhà Trắng.

Cựu thư ký báo chí Nhà Trắng lên tiếng về vụ sa thải người kế nhiệm chỉ sau 5 ngày - Ảnh 3.Ai sẽ thay bà Zacharia làm Thư ký báo chí Nhà Trắng?

Việc bà Katie Zacharia bị sa thải chỉ sau năm ngày đã tái khởi động cuộc đua giành một trong những vị trí nổi bật nhất trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

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HÀ ĐÀO
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    Chủ đề: Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt Katie Zacharia

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