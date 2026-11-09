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Ông Trần Quốc Bình giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV - giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Bình phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: LÊ HIẾU/BÁO HƯNG YÊN

Chiều 9-11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Trung Dũng - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương - đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ.

Cũng trong chiều 9-11, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Văn Khuê trình bày văn bản của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự, báo cáo tóm tắt lý lịch của ông Nguyễn Tuấn Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhân sự được giới thiệu để bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị sau đó tiến hành công tác bầu cử theo quy định.

Kết quả, ông Nguyễn Tuấn Phong được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030 với số phiếu tán thành đạt 100% số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia bỏ phiếu.

- Ảnh 2.Ông Tống Phước Trường giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang

Chiều 9-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tống Phước Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang - giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang.

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HỒNG QUANG
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    Chủ đề: tỉnh ủy hưng yên ông Trần Quốc Bình Công tác cán bộ

    Dòng sự kiện: Tin nhân sự

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