Ông Tống Phước Trường giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang

Ông Tống Phước Trường (bìa phải) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang được điều động giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang - Ảnh: T.T.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang điều động, bổ nhiệm ông Tống Phước Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang - giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang.

Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang - đánh giá cao năng lực, phẩm chất và tin tưởng ông Tống Phước Trường sẽ phát huy bản lĩnh chính trị để cùng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Tùng đề nghị ông Tống Phước Trường sớm ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác nội chính và chủ động đề xuất giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tống Phước Trường - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tin tưởng giao nhiệm vụ.

Ông Trường hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cùng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.