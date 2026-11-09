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Ông Tống Phước Trường giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang

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CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

Chiều 9-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tống Phước Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang - giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang.

Ông Tống Phước Trường giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang - Ảnh 1.

Ông Tống Phước Trường (bìa phải) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang được điều động giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang - Ảnh: T.T.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang điều động, bổ nhiệm ông Tống Phước Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang - giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang.

Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang - đánh giá cao năng lực, phẩm chất và tin tưởng ông Tống Phước Trường sẽ phát huy bản lĩnh chính trị để cùng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Tùng đề nghị ông Tống Phước Trường sớm ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác nội chính và chủ động đề xuất giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tống Phước Trường - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tin tưởng giao nhiệm vụ.

Ông Trường hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cùng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Ông Tống Phước Trường giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang - Ảnh 2.An Giang cần tập trung rà soát công tác cán bộ, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra

Ngày 14-9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 238 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

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    Chủ đề: Nội chính Ban Tổ chức Tỉnh uỷ An Giang Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ An Giang Tống Phước Trường công bố nhân sự

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