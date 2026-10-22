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Ông Nguyễn Ngọc Văn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Bến Thành

tác giả
KỲ PHONG
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, TP.HCM - vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bầu ông Nguyễn Ngọc Văn giữ chức chủ tịch UBND phường Bến Thành - Ảnh 1.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND phường Bến Thành Nguyễn Ngọc Văn - Ảnh: M.T.

Ngày 22-10, HĐND phường Bến Thành khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 5 để thực hiện công tác nhân sự. Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM - dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường Bến Thành thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND phường bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Kết quả, ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó bí thư Đảng ủy phường - được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, với tỉ lệ 100% đại biểu tán thành.

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Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND phường Bến Thành Nguyễn Ngọc Văn cam kết kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng tập thể UBND phường đoàn kết, thống nhất, kỷ cương. 

Ông Văn cũng cam kết nghiêm túc tìm giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, phát huy lợi thế phường trung tâm, trong đó chú trọng hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công.

Song song đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển dịch vụ, thương mại và du lịch chất lượng cao; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. 

Phối hợp thực hiện các dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị lớn đi qua địa bàn như dự án khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo, dự án metro Bến Thành - Cần Giờ và cải tạo các chung cư cũ.

Bầu ông Nguyễn Ngọc Văn giữ chức chủ tịch UBND phường Bến Thành - Ảnh 2.

Các đại biểu HĐND phường Bến Thành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND phường - Ảnh: M.T.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có quyết định chỉ định ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM - tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Bến Thành nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Ngọc Văn sinh ngày 22-1-1974, quê quán tại phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long; thạc sĩ quản lý đô thị và công trình, cử nhân kiến trúc, cao cấp lý luận chính trị.

Phường Bến Thành có diện tích tự nhiên 1,852km², dân số khoảng 60.000 người, được sáp nhập từ phường Bến Thành, phường Phạm Ngũ Lão, một phần phường Cầu Ông Lãnh và một phần phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (cũ).

Phường Bến Thành có đặc điểm đô thị hóa cao, nhiều di tích lịch sử nổi bật như Dinh Độc Lập - Hội trường Thống nhất, chợ Bến Thành, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM… và các bia truyền thống, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cơ sở giáo dục, bệnh viện.

Địa bàn còn là đầu mối kết nối hạ tầng giao thông quan trọng, điển hình là nhà ga trung tâm các tuyến metro, có đặc điểm cơ cấu dân cư đa dạng, góp phần tạo nên nét đặc trưng đa văn hóa, giàu bản sắc cho khu vực trung tâm TP.HCM.

Bầu ông Nguyễn Ngọc Văn giữ chức chủ tịch UBND phường Bến Thành - Ảnh 2.Phường Bến Thành, Cầu Ông Lãnh đề xuất không tiếp tục sắp xếp

Sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bến Thành và phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) đánh giá bộ máy đã từng bước ổn định và đề xuất được giữ nguyên hiện trạng, không tiếp tục sắp xếp.

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KỲ PHONG
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    Chủ đề: chợ Bến Thành phường bến thành chủ tịch UBND phường HĐND TP.HCM metro Bến Thành

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