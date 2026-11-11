Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó chủ tịch HĐND TP Đồng Nai

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đồng Nai, vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Sáng 11-11, tại kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu Hội đồng nhân dân TP Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng - giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
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