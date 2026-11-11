Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó chủ tịch HĐND TP Đồng Nai

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đồng Nai, vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh: H.M.

Sáng 11-11, tại kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu Hội đồng nhân dân TP Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng - giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1974, là đại biểu Hội đồng nhân dân TP Đồng Nai khóa I (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Tháng 12-2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Anh Tuấn làm Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cũ.