Chủ cửa hàng xếp những chai nước Bisleri lên kệ tại Kolkata, Ấn Độ, ngày 23-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 25-11, một nguồn tin chính phủ cho biết Ấn Độ sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm của tất cả các hãng nước đóng chai trên toàn quốc.

Động thái này diễn ra sau khi Cơ quan An toàn và Tiêu chuẩn thực phẩm Ấn Độ (FSSAI) xác định một mẫu nước của Hãng Bisleri International không an toàn để uống.

Trong thông báo ngày 22-11, FSSAI cho biết kết quả kiểm nghiệm ban đầu của mẫu nước cho thấy hàm lượng bromat vượt giới hạn cho phép. Bromat là hợp chất có thể hình thành trong một số quy trình khử trùng nước.

Bisleri đã khiếu nại kết quả này. Sau khi kiểm nghiệm lại, FSSAI vẫn kết luận mẫu nước không an toàn. Lần này, cơ quan cho biết đã phát hiện các hợp chất thuộc nhóm hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) trong mẫu.

Theo một nghiên cứu công bố năm 2025 được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu PubMed của Thư viện Y khoa quốc gia Mỹ, một số hợp chất thuộc nhóm PAH có thể gây đột biến gene và làm tăng nguy cơ ung thư.

Sở Y tế bang New York (Mỹ) cũng ghi nhận một số trường hợp gặp vấn đề về thận và suy giảm thính lực sau khi hấp thụ bromat nồng độ cao. Trong những trường hợp này, mức phơi nhiễm cao gấp hàng nghìn lần giới hạn đối với nước uống.

Ở Ấn Độ, chất lượng nguồn nước không đảm bảo đã khiến nhiều người dân phải sử dụng nước đóng chai. Với những chai nước giá chỉ khoảng 0,2 USD, Bisleri đã trở thành cái tên quen thuộc với nhiều hộ gia đình. Các bình nước cỡ lớn của hãng cũng thường có mặt tại các văn phòng.

Sau khi kết quả kiểm nghiệm được công bố, "Bisleri" trở thành một trong những từ khóa được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội X tại Ấn Độ. Một hãng tin địa phương đăng video ghi lại lời một chủ cửa hàng cho biết ông đã ngừng bán nước Bisleri.

"Khi sống ở Ấn Độ, tôi đã tin dùng nước Bisleri. Tôi dùng nước này để đánh răng, đun nước, nấu ăn và thậm chí cho mèo uống. Thật khó tin", nhà báo Anh Naomi Canton chia sẻ trên X.

Trong khi đó phía Bisleri khẳng định sản phẩm của hãng an toàn và cam kết hợp tác với cơ quan quản lý. "An toàn nước uống là ưu tiên của Bisleri. Chúng tôi sẽ duy trì các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt", công ty tuyên bố.