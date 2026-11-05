'Núi rác' phát hiện chôn dưới lòng đất trong khu công nghiệp đã được di dời

"Núi rác" đã được di dời để lại bãi đất trống hiện các đơn vị thi công đang san lấp mặt bằng - Ảnh: LÊ MINH

Ngày 5-11, phóng viên có mặt tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (xã Việt Xuyên, Hà Tĩnh) ghi nhận khối lượng rác lớn được phát hiện trong quá trình thi công khu công nghiệp này đã được di dời.

Hiện khu đất được phát hiện và tập kết khối lượng rác kể trên đang được các đơn vị thi công san lấp mặt bằng để thực hiện xây dựng dự án.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, cho biết khối lượng rác được phát hiện tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà đã được Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh đã phối hợp với một đơn vị ở tỉnh Nghệ An vận chuyển đi xử lý theo quy định.

Rác thải được phát hiện trong quá trình thi công Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà - Ảnh: LÊ MINH

Vào tháng 5-2026, Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh trong quá trình tổ chức thi công, san lấp mặt bằng tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà đã phát hiện khối lượng rác lớn được chôn dưới lòng đất, sau đó đơn vị này dùng máy móc đưa rác ra khỏi lòng đất và tập kết lộ thiên để chờ xử lý.

Theo UBND xã Việt Xuyên, tại khu vực dự án trước đây có lò đốt rác thải sinh hoạt tại thôn Bùi Xá được lắp đặt và đưa vào vận hành thử nghiệm từ tháng 10-2015. Khi đi vào hoạt động lò đốt được bàn giao cho Hợp tác xã Thanh niên bảo vệ môi trường Phù Việt vận hành.

Đến tháng 10-2018, Công ty cổ phần Bình Minh Vina Vinagreen bắt đầu tiếp nhận lò xử lý rác thải nêu trên. Đến tháng 11-2019, công ty này trả lại dự án, vì vậy lò đốt rác đã tạm giao cho Hợp tác xã Thanh niên bảo vệ môi trường Phù Việt quản lý vận hành cho đến khi tìm được nhà đầu tư mới.

Lượng rác lớn tồn đọng bị ngâm nước sau đợt mưa lớn kéo dài tại thời điểm chưa di chuyển khỏi hiện trường - Ảnh: LÊ MINH

Toàn cảnh "núi rác" thải được phát hiện trong khu công nghiệp lúc chưa di chuyển đi xử lý - Ảnh: LÊ MINH

Cuối năm 2022, lò ngừng hoạt động hoàn toàn. Quá trình vận hành lò đốt rác, do lượng rác vận chuyển về lớn, liên tục, sân phơi rác diện tích nhỏ, công suất lò đốt không đáp ứng, rác lẫn nhiều hữu cơ, nhiều thời điểm độ ẩm trong rác lớn do mưa kéo dài dẫn đến rác không được đốt hoàn toàn, mùn xỉ sau đốt không đạt được độ mịn và còn lẫn rác chưa được đốt kịp.

Có nhiều thời điểm lò bị hư hỏng do mưa bão, ống khói bị gãy; lò bị chập điện…. dẫn đến tồn đọng lượng rác đang đốt dở không thể tiếp tục đốt.

Do đó để giải phóng mặt bằng, tập kết rác mới, Hợp tác xã Thanh niên bảo vệ môi trường Phù Việt đã chủ động chôn lấp tại chỗ lượng mùn xỉ thải có lẫn phần rác bị đốt cháy dở không thể tiếp tục đốt vào vị trí được quy hoạch chôn lấp mùn xỉ thải trong khuôn viên nhà máy.