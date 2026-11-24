Cựu diễn viên Chi Bảo trong một sự kiện của Novaland - Ảnh: Facebook Novaland Group

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (NVL) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại hai doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Trong đó, Novaland sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá 51 triệu đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm. Sau khi hoàn tất giao dịch, tập đoàn sẽ không còn sở hữu vốn tại doanh nghiệp này.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Novaland Đất Tâm được thành lập ngày 28-2-2022, có trụ sở tại đường Trương Định, TP.HCM, với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỉ đồng, với hai thành viên góp vốn. Trong đó, Novaland góp 51 tỉ đồng, nắm giữ 51% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Đầu tư Đất Tâm góp 49 tỉ đồng, sở hữu 49% vốn còn lại.

Ông Phạm Gia Chi Bảo (sinh năm 1973) được công chúng biết đến với vai trò diễn viên trước khi chuyển hướng sang kinh doanh, giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Novaland Đất Tâm ngay từ khi thành lập.

Trước đó, theo hồ sơ đăng ký thay đổi ngày 30-7-2025, Novaland Đất Tâm đã giảm mạnh vốn điều lệ từ 100 tỉ đồng xuống còn 100 triệu đồng, tương ứng mức giảm 99,9%.

Dù quy mô vốn thu hẹp tới 1.000 lần, cơ cấu sở hữu giữa hai thành viên góp vốn vẫn được giữ nguyên. Cụ thể, phần vốn góp của Novaland giảm xuống còn 51 triệu đồng, trong khi Đầu tư Đất Tâm còn 49 triệu đồng.

Tại thời điểm cập nhật hồ sơ này, ông Chi Bảo vẫn giữ chức tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, đồng thời được ghi nhận là người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp trị giá 49 triệu đồng của Đầu tư Đất Tâm.

Cùng với việc rút vốn khỏi Novaland Đất Tâm, hội đồng quản trị Novaland cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá hơn 490 tỉ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên.

Như vậy, tổng giá trị phần vốn góp mà Novaland dự kiến chuyển nhượng tại hai doanh nghiệp lần này là hơn 490,1 tỉ đồng.

Hội đồng quản trị giao tổng giám đốc quyết định giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn mức giá phù hợp thị trường, đồng thời lựa chọn bên nhận chuyển nhượng, thời điểm giao dịch và tiến độ thanh toán.

Hiện Novaland chưa công bố danh tính bên nhận chuyển nhượng cũng như giá trị thực tế của các thương vụ. Sau khi hoàn tất giao dịch, tập đoàn sẽ không còn sở hữu phần vốn góp tại cả hai doanh nghiệp trên.

Công ty do cựu diễn viên Chi Bảo làm CEO: Giảm vốn từ 100 tỉ còn 100 triệu Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Novaland Đất Tâm là doanh nghiệp có 51% vốn do Novaland góp, 49% còn lại của Công ty CP Đầu tư Đất Tâm. Người đại diện theo pháp luật kiêm tổng giám đốc Novaland Đất Tâm là ông Phạm Gia Chi Bảo - cựu diễn viên.



