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Nối tiếp concert tại Mỹ Đình, triển lãm kỷ niệm 20 năm BIGBANG sắp đến TP.HCM

tác giả
TDV
TDV
TDV

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức công bố đưa triển lãm nghệ thuật đa phương tiện kỷ niệm 20 năm BIGBANG mang tên 'COSMOS' đến TP.HCM trong tháng 11-2026.

Nối tiếp concert tại Mỹ Đình, triển lãm kỷ niệm 20 năm BIGBANG sắp đến TP.HCM - Ảnh 1.

Sau khi ra mắt tại Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 8-2026, Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên tại Đông Nam Á của triển lãm, đi kèm không gian mua sắm vật phẩm lưu niệm chính hãng độc quyền (MD Shop) dành riêng cho người hâm mộ.

Triển lãm từng gây sốt tại Hàn Quốc đến Việt Nam

Ra mắt năm 2006, BIGBANG là một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của K-pop hiện đại. Hai thập kỷ trôi qua, âm nhạc BIGBANG vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng nhiều thế hệ người hâm mộ, trở thành một phần ký ức thanh xuân của hàng triệu khán giả trên thế giới.

Những ký ức ấy đã trở thành chất liệu của "COSMOS", triển lãm nghệ thuật đa phương tiện được kiến tạo nhân kỷ niệm 20 năm ra mắt BIGBANG.

Thay vì chỉ tái hiện những dấu mốc sự nghiệp theo cách trưng bày truyền thống, "COSMOS" đưa người hâm mộ bước vào di sản âm nhạc 20 năm của BIGBANG thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật thị giác, âm thanh và công nghệ tương tác hiện đại hàng đầu hiện nay.

Theo truyền thông Hàn Quốc, triển lãm tiền truyện tại Jamsil bán hết vé chỉ trong một giây sau khi mở đặt chỗ. Tính cả triển lãm tiền truyện và triển lãm chính, COSMOS thu hút khoảng 45.000 lượt khách tham quan, trong đó có đông đảo người hâm mộ quốc tế. Các không gian trải nghiệm tương tác và khu vực bán vật phẩm độc quyền cũng nhận được sự quan tâm lớn, với nhiều sản phẩm phiên bản giới hạn nhanh chóng hết hàng.

Sức hấp dẫn đặc biệt của "COSMOS" nằm ở cách công nghệ đánh thức những ký ức âm nhạc, biến các giai điệu và hình ảnh đã gắn bó với nhiều thế hệ người hâm mộ thành những trải nghiệm đa giác quan đầy cuốn hút.

Bước vào vũ trụ nghệ thuật của BIGBANG, khán giả sẽ được đắm mình trong những dải laser tái hiện bầu trời đầy sao hay những đường hầm ánh sáng đan xen hình ảnh và ca từ của các bản hit bất hủ.

Một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất là Virtual Orbit, sử dụng công nghệ thực tế ảo VR đưa người hâm mộ bước vào màn trình diễn ca khúc "BiiiG" của BIGBANG, để cảm nhận sự cuồng nhiệt của sân khấu và khoảnh khắc thần tượng hiện diện ngay trước mắt.

Cảm giác ấy tiếp tục được nối dài tại Cosmic Stage, khi công nghệ hologram tái hiện hình ảnh các thành viên với kích thước gần như người thật, khiến khoảng cách giữa nghệ sĩ và người hâm mộ dường như được xóa nhòa. Cuối cùng, Constellation với biển Bang Bong vàng qua nhiều thế hệ sẽ là nơi những cảm xúc của V.I.P được chạm tới những tầng sâu nhất.

MD Shop với vật phẩm dành riêng cho triển lãm

Bên cạnh triển lãm nghệ thuật, MD Shop của "COSMOS" cũng được kỳ vọng tạo nên cơn sốt vật phẩm mới trong cộng đồng người hâm mộ.

Khác với hệ thống vật phẩm được mở bán trong BIGBANG World Tour, MD shop lần này sẽ giới thiệu những bộ sưu tập giới hạn gắn riêng với triển lãm kỷ niệm 20 năm. Điều này đồng nghĩa, ngay cả những người hâm mộ đã sở hữu merchandise tại concert Mỹ Đình hay các Pop-up Store trước đó vẫn có thêm những sản phẩm mới để chờ đợi.

Sự xuất hiện của "COSMOS" tại TP.HCM là mảnh ghép tiếp theo trong chuỗi trải nghiệm kỷ niệm 20 năm BIGBANG mà VPBank mang đến cho người hâm mộ, nối tiếp hai đêm world tour BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình và chuỗi BIGBANG Official Pop-up Store tại Hà Nội.

Để hiện thực hóa dự án, VPBank đã hợp tác chiến lược với Creative MUT Co., Ltd. - doanh nghiệp công nghệ sáng tạo Hàn Quốc chuyên phát triển các dự án sở hữu trí tuệ văn hóa giải trí (K-Culture IP), từng tổ chức triển lãm đa phương tiện cho nhiều nghệ sĩ hàng đầu như G-DRAGON, BIGBANG, IU và ATEEZ.

Chia sẻ về ý nghĩa của việc đưa triển lãm "COSMOS" đến Việt Nam, bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị VPBank, cho biết: "Sau hai đêm biểu diễn tại Hà Nội, triển lãm ‘COSMOS’ tại TP.HCM tiếp tục nối dài hành trình trải nghiệm trọn vẹn mà VPBank mong muốn mang đến cho người hâm mộ BIGBANG tại Việt Nam và khu vực.

Việc lựa chọn TP.HCM cũng xuất phát từ mong muốn dành tặng cộng đồng V.I.P và khách hàng VPBank tại khu vực phía Nam một trải nghiệm riêng, độc đáo và đáng nhớ.

Thông qua hợp tác chiến lược với Creative MUT, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa thêm nhiều sự kiện và mô hình trải nghiệm văn hóa, giải trí quốc tế đến Việt Nam, mở ra những cơ hội mới để công chúng được tiếp cận các sản phẩm giải trí đẳng cấp thế giới ngay tại quê nhà, đồng thời góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam trên bản đồ văn hóa, giải trí khu vực".

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    Chủ đề: cosmos BigBang VPBank TP Hồ Chí Minh TP.HCM âm nhạc

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