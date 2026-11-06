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Nissan Patrol chưa ra mắt đã có rao chênh trăm triệu đồng

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Nissan Patrol 2026 đang được một số đại lý và cửa hàng tư nhân nhận đặt cọc, dự kiến giao xe trong tháng 12. Đáng chú ý, trên một số nhóm hội có rao chênh 100 triệu đồng so với giá dự kiến nếu muốn nhận xe sớm.

Một số nơi bắt đầu rao bán Nissan Patrol với giá chênh thêm 100 triệu đồng - Ảnh chụp màn hình

Từ cuối tháng 10, nhiều bài đăng chào bán Nissan Patrol 2026 bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội. Những chiếc xe được giới thiệu có nhiều trang bị cao cấp, trong đó có hệ thống treo cho phép nâng hạ gầm.

Hình ảnh đi kèm các bài đăng cho thấy xe có ngoại thất màu đen, nội thất phối màu đỏ đô. Dù đến nay Nissan vẫn chưa chính thức công bố kế hoạch phân phối Patrol tại Việt Nam, đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng "bia kèm lạc".

Nissan Patrol được rao chênh 100 triệu đồng

Đại lý đăng tải thông tin về Nissan Patrol sắp về Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Trên một hội nhóm ô tô, Nissan Patrol phiên bản LE được chào bán kèm khoản tiền chênh 100 triệu đồng, thường được gọi là tiền "lạc". Theo người bán, khách hàng muốn nhận xe ngay trong tháng 12 phải trả thêm khoản tiền này.

Xe được giới thiệu có hai lựa chọn màu ngoại thất đen hoặc trắng, kết hợp nội thất màu nâu hoặc đỏ.

Ở một bài đăng khác, người bán nhận đặt cọc Nissan Patrol và giới thiệu đây là xe chính hãng, dự kiến giao trong tháng 12. Người này còn cho biết chỉ còn hai suất mua thuộc lô xe đầu tiên tại Việt Nam.

Trước đó, từ tháng 12-2024, một số tư vấn bán hàng của Nissan đã bắt đầu nhận đặt cọc Patrol thế hệ mới. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6-2025, xe vẫn chưa về Việt Nam và khách hàng được hoàn lại tiền cọc.

Gần đây, một số cửa hàng nhập khẩu xe tư nhân đã tiết lộ Nissan Patrol sẽ về nước trong những tháng cuối năm 2026.

Theo một cửa hàng, Nissan Patrol có thể được mở bán từ tháng 12-2026 với phiên bản LE Platinum, giá dự kiến khoảng 4,2 tỉ đồng. Nếu cộng thêm khoản chênh 100 triệu đồng, khách hàng muốn nhận xe sớm có thể phải chi khoảng 4,3 tỉ đồng.

Dù vậy, đây mới là thông tin từ phía một số người bán, chưa phải giá niêm yết hay lịch giao xe được Nissan Việt Nam xác nhận.

Nissan Patrol có gì để cạnh tranh Toyota Land Cruiser 300?

Nissan Patrol được định vị là đối thủ của Toyota Land Cruiser 300 - Ảnh: Đại lý Nissan nước ngoài

Nissan Patrol thế hệ mới, mang mã Y63, ra mắt toàn cầu vào tháng 9-2024. Tại Việt Nam, Nissan Patrol được định vị cạnh tranh trực tiếp với Toyota Land Cruiser 300, mẫu SUV đang được phân phối chính hãng với giá từ 4,58 tỉ đồng.

So với đối thủ Toyota, Nissan Patrol có kích thước lớn hơn, cấu hình 8 chỗ ngồi và công suất động cơ cao hơn.

Ngoại thất xe nổi bật với lưới tản nhiệt V-Motion cỡ lớn, cụm đèn LED hình chữ C kép và bộ mâm 22inch.

Bên trong, Nissan Patrol LE Platinum được trang bị hai màn hình 14,3inch đặt liền nhau, tạo thành cụm hiển thị có tổng kích thước 28,6inch. 

Xe còn có màn HUD, dàn âm thanh Klipsch 12 loa, màn hình giải trí cho hàng ghế sau, hàng ghế trước bọc da, chỉnh điện, tích hợp sưởi, làm mát và massage. Các tiện nghi khác gồm điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp đóng mở điện.

Về vận hành, Nissan Patrol LE Platinum sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp kép, cho công suất 425 mã lực và mô men xoắn cực đại 700Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Một số trang bị an toàn đáng chú ý gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ giữ làn đường.

Nissan Patrol chưa ra mắt đã rao 'lạc' cả trăm triệu - Ảnh 4.Nissan Patrol dễ giao xe ở Việt Nam từ tháng 12, giá dự kiến thấp hơn Toyota Land Cruiser

Một số đơn vị nhập khẩu tư nhân cho biết Nissan Patrol thế hệ mới có thể được bán tại Việt Nam từ tháng 12-2026, với phiên bản LE Platinum và giá dự kiến 4,2 tỉ đồng.

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    Chủ đề: Nissan Patrol xe mới nissan

    Dòng sự kiện: Thị trường xe

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