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Nissan Patrol dễ giao xe ở Việt Nam từ tháng 12, giá dự kiến thấp hơn Toyota Land Cruiser

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Một số đơn vị nhập khẩu tư nhân cho biết Nissan Patrol thế hệ mới có thể được bán tại Việt Nam từ tháng 12-2026, với phiên bản LE Platinum và giá dự kiến 4,2 tỉ đồng.

Nissan Patrol dễ giao xe ở Việt Nam từ tháng 12, giá dự kiến thấp hơn Toyota Land Cruiser - Ảnh 1.

Nissan Patrol thế hệ mới được một số đơn vị nhập khẩu tư nhân thông báo sắp về Việt Nam - Ảnh: CGM

Nissan Patrol tiếp tục được đồn đoán về Việt Nam

Theo thông tin từ một salon ô tô nhập khẩu tư nhân, Nissan Patrol thế hệ mới có thể được mở bán và bàn giao tại Việt Nam từ tháng 12-2026. Phiên bản được đề cập là LE Platinum, thuộc nhóm cấu hình cao cấp, với giá dự kiến khoảng 4,2 tỉ đồng.

Đây không phải lần đầu Nissan Patrol được thông báo sắp xuất hiện tại Việt Nam.

Từ tháng 12-2024, một số tư vấn bán hàng tại đại lý Nissan từng nhận đặt cọc mẫu SUV này. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6-2025, xe vẫn chưa được đưa về như dự kiến. Một số đại lý sau đó cho biết sẵn sàng hoàn tiền cọc cho khách.

Gần đây, thông tin về Nissan Patrol tiếp tục xuất hiện, nhưng chủ yếu đến từ các đơn vị nhập khẩu tư nhân thay vì nhà phân phối chính hãng.

Trước đó, một số salon cũng từng đề cập khả năng nhập khẩu phiên bản thể thao của Patrol. Tuy nhiên, thông tin mới nhất tập trung vào bản LE Platinum.

Nissan Patrol dễ giao xe ở Việt Nam từ tháng 12, giá dự kiến thấp hơn Toyota Land Cruiser - Ảnh 2.

Vài tháng trước, người bán từng hé lộ đưa về phiên bản thể thao của Patrol, nhưng tới nay thì có vẻ sẽ không theo kế hoạch - Ảnh minh họa: CGM

Nếu được bán tại Việt Nam với giá khoảng 4,2 tỉ đồng, Nissan Patrol LE Platinum sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Land Cruiser 300, hiện có giá niêm yết từ 4,58 tỉ đồng.

Patrol có lợi thế trên thông số với động cơ mạnh 425 mã lực, mô men xoắn 700Nm cùng cấu hình 8 chỗ ngồi. Mẫu xe này còn sở hữu nhiều trang bị tiện nghi cao cấp.

Nissan Patrol LE Platinum có gì đáng chú ý?

Nissan Patrol dễ giao xe ở Việt Nam từ tháng 12, giá dự kiến thấp hơn Toyota Land Cruiser - Ảnh 3.

Nissan Patrol sở hữu kích thước lớn, thiết kế vuông vức và mâm 22 inch trên bản LE Platinum - Ảnh: CGM

Nissan Patrol thế hệ Y63 ra mắt toàn cầu vào tháng 9-2024, thay thế thế hệ tiền nhiệm sau 14 năm. Phiên bản LE Platinum được các salon nhắc đến có tên gọi tương tự một trong những cấu hình cao cấp của Patrol tại thị trường Trung Đông.

Mẫu SUV này dài 5.205mm, rộng 2.030mm, cao khoảng 1.945mm và có chiều dài cơ sở 3.075mm. Khoảng sáng gầm tiêu chuẩn khoảng 244mm, có thể tăng thêm nhờ hệ thống treo điều chỉnh độ cao.

Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt V-Motion cỡ lớn, đèn LED tạo hình chữ C kép và các đường nét góc cạnh. Phiên bản LE Platinum sử dụng mâm 22 inch, trong khi phía sau có cụm đèn hậu LED nối liền bằng dải ngang.

Bên trong, Patrol LE Platinum hướng đến sự sang trọng với ghế bọc da thật, họa tiết quả trám. Hàng ghế trước chỉnh điện, tích hợp sưởi, làm mát và massage.

Các tiện nghi đáng chú ý gồm điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây và đèn viền nội thất đa màu.

Khu vực táp lô bố trí hai màn hình 14,3 inch liền nhau, tạo thành cụm hiển thị rộng 28,6 inch. Xe còn có màn hình HUD, hệ thống âm thanh Klipsch 12 loa, màn hình giải trí cho hàng ghế sau và cốp đóng mở điện.

Nissan Patrol dễ giao xe ở Việt Nam từ tháng 12, giá dự kiến thấp hơn Toyota Land Cruiser - Ảnh 4.
Nissan Patrol dễ giao xe ở Việt Nam từ tháng 12, giá dự kiến thấp hơn Toyota Land Cruiser - Ảnh 5.
Nissan Patrol dễ giao xe ở Việt Nam từ tháng 12, giá dự kiến thấp hơn Toyota Land Cruiser - Ảnh 6.

Khoang nội thất Nissan Patrol LE Platinum với hai màn hình lớn và nhiều trang bị tiện nghi - Ảnh: CGM

Về vận hành, Patrol LE Platinum sử dụng động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép, công suất 425 mã lực và mô men xoắn 700Nm. Đi kèm là hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Xe được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Ngoài ra, hệ thống camera 360 độ hiển thị 3D và tính năng quan sát khu vực dưới đầu xe hỗ trợ người lái khi di chuyển trong không gian hẹp hoặc trên địa hình phức tạp.

Nissan Patrol dễ giao xe ở Việt Nam từ tháng 12, giá dự kiến thấp hơn Toyota Land Cruiser - Ảnh 7.Nissan Patrol dự kiến đến Việt Nam, bớt động cơ, xe máy dầu chỉ còn Toyota Land Cruiser

Quyết định loại bỏ tùy chọn động cơ diesel trên Nissan Patrol đồng nghĩa với việc những khách hàng trung thành với máy dầu sẽ chỉ còn lựa chọn duy nhất là Toyota Land Cruiser 300.

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    Chủ đề: Nissan Patrol xe mới Nissan

    Dòng sự kiện: Tin tức giá xe

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