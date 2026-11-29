Ninh Bình duyệt chi 7,1 tỉ đồng hỗ trợ di dời dân sống trong 2 khu chung cư cũ gần 50 năm trước để xây khu nhà chung cư cho thuê mới, có tổng mức đầu tư hơn 500 tỉ đồng - Ảnh: THÀNH NAM

Ngày 29-11, thông tin Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình cho biết UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 4269/QĐ-UBND phê duyệt phương án hỗ trợ, di dời đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở thuộc tài sản công phải di dời để thực hiện dự án nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định.

Khu chung cư 5 tầng tọa lạc tại số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, được xây dựng vào năm 1978.

Tòa nhà từng là nơi sinh sống của nhiều thế hệ công nhân Nhà máy Liên hợp dệt Nam Định (nay là Công ty dệt Nam Định).

Sau gần 50 năm đưa vào sử dụng, khu dân cư này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Người dân sống ở đây phản ánh mỗi lần mưa bão hay xe tải chạy qua, nhà cứ rung lên bần bật "như có động đất".

Theo kết quả kiểm định chất lượng, hai nhà chung cư nêu trên được đánh giá có mức độ nguy hiểm cấp C; khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu chính không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ.

Hiện trạng công trình đặt ra yêu cầu phải có giải pháp xử lý, cải tạo, xây dựng lại nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng, cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng nhà ở.

Hai tòa chung cư này hiện có 177 hộ gia đình, cá nhân nộp phiếu kê khai và giấy tờ liên quan. Đến ngày 15-11 đã có 50 hộ chủ động di dời đến nơi ở mới để phục vụ dự án.

Để sớm thực hiện dự án, ngày 8-11, HĐND tỉnh Ninh Bình đã thông qua nghị quyết hỗ trợ các hộ dân tại 2 khu nhà trên khi triển khai dự án.

Theo phương án, đối tượng được hỗ trợ (hỗ trợ thuê chỗ ở trong thời gian triển khai dự án) là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà ở thuộc tài sản công tại hai nhà chung. Tổng dự toán kinh phí hơn 7,1 tỉ đồng.

Hình ảnh xuống cấp ở 2 khu dân cư cũ ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: THÀNH NAM

UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, số liệu và nội dung tham mưu xây dựng phương án; chủ trì, phối hợp với UBND phường Nam Định và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc xác định đối tượng, điều kiện, mức và thời gian hỗ trợ, bảo đảm thực hiện đúng nghị quyết đã đưa ra.

Giao UBND phường Nam Định thực hiện việc di dời, bàn giao nhà ở; phối hợp kiểm tra, xác nhận tình trạng bàn giao nhà ở, thời điểm di dời và các điều kiện hưởng hỗ trợ của từng hộ; tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và thời gian hỗ trợ.

Dự án dự kiến thực hiện từ 2026-2028, trên cơ sở đó, kinh phí hỗ trợ chỗ ở dự kiến từ tháng 12-2026 đến hết tháng 12-2028. Thời gian hỗ trợ được xác định theo thời gian thực tế phải di dời.

Trường hợp dự án hoàn thành sớm hoặc các hộ không còn phải tự bố trí chỗ ở thì thời gian hỗ trợ được xác định tương ứng với thời gian thực tế.

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