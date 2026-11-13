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Chậm nhất ngày 17-12 phải khởi công dự án nhà chung cư 500 tỉ ở Ninh Bình

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THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Nhằm sớm hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, đáp ứng nhu cầu nhà ở và ổn định cuộc sống cho người dân, Ninh Bình yêu cầu chậm nhất ngày 17-12 phải khởi công dự án nhà chung cư 500 tỉ ở phường Nam Định.

Chậm nhất ngày 17-12 phải khởi dự án nhà chung cư 500 tỉ ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Hai tòa chung cư cũ xây dựng gần 50 năm trước và chợ Xanh sẽ được phá dỡ để xây dựng nhà chung cư mới 15 tầng, với tổng mức đầu tư hơn 500 tỉ đồng - Ảnh: TUẤN MINH

Ngày 12-11, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản số 8090/UBND-VP4 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, có tổng mức đầu tư 500 tỉ đồng.

Tại văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm sớm hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, sử dụng, đáp ứng nhu cầu nhà ở và ổn định cuộc sống cho người dân.

Trong đó, chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm khởi công dự án chậm nhất ngày 17-12-2026.

Đối với UBND phường Nam Định, tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, bảo đảm bàn giao mặt bằng đáp ứng tiến độ khởi công.

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định; kịp thời giải quyết hoặc báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Trước đó, ngày 22-10, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê mới tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định với tổng mức đầu tư 502,2 tỉ đồng, dự kiến khởi công ngay trong quý 4-2026.

Dự án này nhằm thay thế khu chung cư 5 tầng tọa lạc tại số 2 và số 4 Trần Đăng Ninh được xây dựng vào năm 1978. Sau gần 50 năm đưa vào sử dụng, khu dân cư này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 100 hộ dân tại đây.

Theo kế hoạch, hai tòa chung cư cũ cùng chợ Xanh sẽ được phá dỡ để xây dựng tòa nhà 15 tầng nổi, 1 tầng hầm đồng bộ, hiện đại. Dự án hoàn thành vào năm 2028 sẽ giúp hàng trăm hộ dân thoát khỏi cảnh sống nơm nớp lo âu suốt nhiều năm qua.

Chậm nhất ngày 17-12-2026 phải khởi công dự án nhà chung cư 500 tỉ ở Ninh Bình - Ảnh 3.Sống thấp thỏm trong khu chung cư 'xe chạy qua rung như động đất'

Sau gần nửa thế kỷ sử dụng, khu chung cư 5 tầng ở Ninh Bình đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi có xe lớn chạy qua, cả tòa nhà lại rung như động đất khiến người dân sống trong cảnh bất an, chỉ mong từng ngày được di dời.


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    Chủ đề: nhà chung cư Ninh Bình chung cư xuống cấp chung cư 5 tầng

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