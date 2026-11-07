Sống thấp thỏm trong khu chung cư 'xe chạy qua rung như động đất'

Sau gần 50 năm sử dụng, 2 tòa chung cư 5 tầng ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình xuống cấp nghiêm trọng khiến dân cư sống trong thấp thỏm lo âu - Ảnh: THÀNH NAM

Khu chung cư 5 tầng tọa lạc tại số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, được xây dựng vào năm 1978. Tòa nhà từng là nơi sinh sống của nhiều thế hệ công nhân Nhà máy Liên hợp dệt Nam Định (nay là Công ty dệt Nam Định).

Sau gần 50 năm đưa vào sử dụng, khu dân cư này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhìn từ bên ngoài, 2 tòa nhà hiện lên với những mảng tường loang lổ, rêu phong, nhiều vị trí đã bong tróc, nứt vỡ.

Mặc dù ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng hơn 100 hộ dân vẫn bám trụ tại đây và luôn phải đối mặt với nguy hiểm chực chờ.

Nhiều người dân sinh sống tại khu dân cư cho biết họ luôn lo sợ trước những sự cố bất ngờ có thể đến vì ngôi nhà đã quá cũ. "Mỗi khi có xe tải chạy qua đường hoặc mưa lớn, ngồi trong nhà mà thấy rung chuyển như động đất. Gia đình rất muốn chuyển đi nhưng vì kinh tế khó khăn nên đành bám trụ", chị Phạm Bảo Anh, một cư dân cho biết.

Không những thế, do lo ngại ngôi nhà có thể đổ sập nên mỗi khi có mưa bão, toàn bộ cư dân tại đây đều phải thực hiện lệnh di dời đi nơi khác để đảm bảo an toàn.

Những bức tường bong tróc, rêu mốc khắp nơi - Ảnh: THÀNH NAM

Ông Mai Văn Tư, tổ trưởng tổ dân phố Cửa Bắc 1, phường Nam Định cho biết sau khi Nhà máy dệt Nam Định rơi vào khủng hoảng, khu nhà được chuyển giao cho Công ty Quản lý nhà ở thuộc tài sản Nhà nước quản lý.

Hai khu nhà hiện có khoảng 110 hộ sinh sống với hơn 350 nhân khẩu, phần lớn là những người từng là công nhân nhà máy dệt. Do cuộc sống khó khăn, những công nhân này không có điều kiện tìm nơi ở mới nên đã cố bám trụ tại khu nhà cho đến bây giờ.

Trước thực trạng này, ngày 22-10, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê mới tại đây với tổng mức đầu tư 502,2 tỉ đồng, dự kiến khởi công ngay trong quý IV-2026.

Theo kế hoạch, hai tòa chung cư cũ cùng chợ Xanh sẽ được phá dỡ để xây dựng tòa nhà 15 tầng nổi, 1 tầng hầm đồng bộ, hiện đại. Dự án hoàn thành vào năm 2028 sẽ giúp hàng trăm hộ dân thoát khỏi cảnh sống nơm nớp lo âu suốt nhiều năm qua.

Theo cư dân khu chung cư, tòa nhà đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, do không có điều kiện dời đi, họ vẫn đang bám trụ và sống trong thấp thỏm lo âu - Ảnh: THÀNH NAM

Bên trong một căn hộ với trần, tường nhà loang lổ rêu phong khắp nơi - Ảnh: THÀNH NAM

Khung cảnh xơ xác, tiêu điều ở khu dân cư gần 50 năm tuổi - Ảnh: THÀNH NAM

Bà Hoàng Thị Kim Thúy (82 tuổi, cựu công nhân nhà máy dệt) cho biết, bà đã sống tại đây từ năm 1980. Khoảng 10 năm trở lại đây ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, những ngày mưa bão nước cứ dột tong tong - Ảnh: THÀNH NAM

Chị Phạm Bảo Anh chỉ lên trần nhà lộ mảng tường trước đó đã rơi trúng người chị - Ảnh: THÀNH NAM

Bà Trần Thị Loan (80 tuổi) mong muốn trong những năm tháng cuối đời được di dời đến nơi ở mới, không phải sống trong cảnh lo âu - Ảnh: THÀNH NAM

UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê mới tại đây với tổng mức đầu tư 502,2 tỉ đồng, dự kiến khởi công ngay trong quý IV-2026. Dự án hoàn thành vào năm 2028 sẽ giúp hàng trăm hộ dân thoát khỏi cảnh sống nơm nớp lo âu suốt nhiều năm qua.

Được biết, ngày 8-11, HĐND tỉnh Ninh Bình đã thông qua nghị quyết hỗ trợ các hộ dân tại 2 khu nhà trên khi triển khai dự án. Theo đó, mỗi hộ dân di dời sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng chi phí di chuyển. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ kinh phí tự bố trí chỗ ở trong thời gian thực hiện dự án với các mức khác nhau, dựa theo nhân khẩu từng hộ. Cụ thể, hộ một người được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng; hộ từ 2 - 4 người được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng; hộ từ 5 người trở lên được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng. Khoản hỗ trợ được chi trả theo thời gian thực tế phải di dời, nhưng tối đa không quá 36 tháng kể từ thời điểm thực hiện di dời.