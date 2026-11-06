Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Nhiều hộ dân chưa rời chung cư 50 năm tuổi: Chủ đầu tư phản hồi gì?

tác giả
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

Chủ đầu tư đề xuất tổ chức bốc thăm lần thứ 3 để bố trí căn hộ cho 15 hộ dân nhà C2, C3, C4. Đây là những hộ chưa thống nhất với phương án tái định cư tại khu chung cư Quang Trung, Nghệ An.

Vụ nhiều hộ dân chưa rời chung cư 50 năm tuổi: Chủ đầu tư phản hồi gì? - Ảnh 1.

Chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh, Nghệ An đã 50 năm tuổi, xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 6-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND phường Thành Vinh, Nghệ An cho biết, phía Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 đã có văn bản gửi phường phản hồi về việc xem xét bố trí thêm diện tích căn hộ đối với 15 hộ dân thuộc các nhà C2, C3, C4, dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, khu chung cư Quang Trung.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan tới vụ việc nhiều hộ dân ở chung cư Quang Trung 50 năm tuổi chưa bàn giao căn hộ.

Theo báo cáo từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30, dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, khu chung cư Quang Trung có mục tiêu phá dỡ các nhà C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 và bố trí tái định cư cho 529 chủ sở hữu tại các tòa CT1B, CT3A và CT3B.

Đến nay, có 149 chủ sở hữu nhà C7, C8, C9 đã hoàn thành tái định cư tại nhà CT1B; 140 chủ sở hữu nhà C5, C6 đã bốc thăm và ký hợp đồng mua căn hộ tái định cư tại nhà CT3A; 225 chủ sở hữu nhà C2, C3, C4 đã bốc thăm nhận căn hộ tại nhà CT3B. 

Như vậy, có 514/529 chủ sở hữu đã thống nhất thực hiện phương án bố trí tái định cư.

Riêng đối với các hộ dân nhà C2, C3, C4, công ty cho biết đã tổ chức hai lần bốc thăm, có 225/240 chủ sở hữu hoàn thành. Còn 15 chủ sở hữu chưa thống nhất với phương án căn hộ đã được bố trí.

Theo công ty, việc bố trí tái định cư được thực hiện trên cơ sở các quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.

Trong đó, chủ sở hữu có nhà ở hợp pháp được bố trí căn hộ tái định cư có diện tích sử dụng bằng diện tích căn hộ cũ nhân hệ số K = 1,3 (không phải nộp tiền chênh lệch phần diện tích này) và diện tích căn hộ tái định cư tối thiểu không nhỏ hơn 30m² sàn.

Công ty cho rằng các căn hộ đã bố trí cho 15 hộ dân đều có diện tích lớn hơn diện tích căn hộ cũ sau khi quy đổi theo hệ số K = 1,3 và không nhỏ hơn 30m² sàn.

Vụ nhiều hộ dân chưa rời chung cư 50 năm tuổi: Chủ đầu tư phản hồi gì? - Ảnh 2.

Người dân tháo dỡ các cấu kiện ở chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Đối với những trường hợp có nhu cầu sử dụng căn hộ lớn hơn phương án được bố trí, công ty đề xuất nếu chủ sở hữu có nhu cầu cấp bách về chỗ ở, cần không gian sống trong một căn hộ và có nhu cầu tách hộ, có thể đăng ký với công ty, kèm xác nhận của công an và UBND phường Thành Vinh để được ưu tiên mua thêm căn hộ khác theo giá kinh doanh.

Để giải quyết kiến nghị của 15 hộ dân, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 đề xuất tổ chức bốc thăm lần thứ 3 đối với các hộ này, sử dụng quỹ căn hộ còn lại từ các phương án bốc thăm trước đó theo nhóm diện tích tương đương (từ 49,4m2 - 64,3m2).

Việc bốc thăm dự kiến thực hiện theo quy chế đối với diện tích căn hộ nhân hệ số K = 1,3, được ban hành tại các quyết định của hội đồng quản trị công ty.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, đến nay trong số 15 hộ dân còn lại đã có 9 hộ dân thực hiện bàn giao căn hộ cho chủ đầu tư.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, chung cư Quang Trung được Chính phủ Đức viện trợ xây dựng từ năm 1974, đưa vào sử dụng năm 1976 gồm 22 tòa nhà thuộc các khu A, B, C và D. Sau gần 50 năm, nhiều tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tính mạng và tài sản của người dân.

Trước đó, việc di dời, bàn giao căn hộ tại các nhà C2, C3, C4 thuộc dự án cải tạo chung cư Quang Trung gặp vướng mắc khi vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án tái định cư. Các hộ dân đề nghị chủ đầu tư bố trí căn hộ có diện tích lớn hơn so với phương án hiện tại.

UBND phường Thành Vinh đã ban hành quyết định cưỡng chế di dời đối với các trường hợp chưa bàn giao căn hộ.

Vụ nhiều hộ dân chưa rời chung cư 50 năm tuổi: Chủ đầu tư phản hồi gì? - Ảnh 3.'Chốt thời hạn' phá dỡ 6 chung cư gần 50 năm tuổi ở Nghệ An

Nghệ An yêu cầu hoàn thành di dời, phá dỡ 6 nhà chung cư cũ còn lại trong năm 2026, trong đó có 5 tòa thuộc khu C, khu chung cư Quang Trung đã xuống cấp sau gần 50 năm sử dụng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tái định cư Phá dỡ căn hộ Nghệ An Chung cư Cưỡng chế

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất