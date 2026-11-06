Nhiều hộ dân chưa rời chung cư 50 năm tuổi: Chủ đầu tư phản hồi gì?

Chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh, Nghệ An đã 50 năm tuổi, xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 6-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND phường Thành Vinh, Nghệ An cho biết, phía Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 đã có văn bản gửi phường phản hồi về việc xem xét bố trí thêm diện tích căn hộ đối với 15 hộ dân thuộc các nhà C2, C3, C4, dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, khu chung cư Quang Trung.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan tới vụ việc nhiều hộ dân ở chung cư Quang Trung 50 năm tuổi chưa bàn giao căn hộ.

Theo báo cáo từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30, dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, khu chung cư Quang Trung có mục tiêu phá dỡ các nhà C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 và bố trí tái định cư cho 529 chủ sở hữu tại các tòa CT1B, CT3A và CT3B.

Đến nay, có 149 chủ sở hữu nhà C7, C8, C9 đã hoàn thành tái định cư tại nhà CT1B; 140 chủ sở hữu nhà C5, C6 đã bốc thăm và ký hợp đồng mua căn hộ tái định cư tại nhà CT3A; 225 chủ sở hữu nhà C2, C3, C4 đã bốc thăm nhận căn hộ tại nhà CT3B.

Như vậy, có 514/529 chủ sở hữu đã thống nhất thực hiện phương án bố trí tái định cư.

Riêng đối với các hộ dân nhà C2, C3, C4, công ty cho biết đã tổ chức hai lần bốc thăm, có 225/240 chủ sở hữu hoàn thành. Còn 15 chủ sở hữu chưa thống nhất với phương án căn hộ đã được bố trí.

Theo công ty, việc bố trí tái định cư được thực hiện trên cơ sở các quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.

Trong đó, chủ sở hữu có nhà ở hợp pháp được bố trí căn hộ tái định cư có diện tích sử dụng bằng diện tích căn hộ cũ nhân hệ số K = 1,3 (không phải nộp tiền chênh lệch phần diện tích này) và diện tích căn hộ tái định cư tối thiểu không nhỏ hơn 30m² sàn.

Công ty cho rằng các căn hộ đã bố trí cho 15 hộ dân đều có diện tích lớn hơn diện tích căn hộ cũ sau khi quy đổi theo hệ số K = 1,3 và không nhỏ hơn 30m² sàn.

Người dân tháo dỡ các cấu kiện ở chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Đối với những trường hợp có nhu cầu sử dụng căn hộ lớn hơn phương án được bố trí, công ty đề xuất nếu chủ sở hữu có nhu cầu cấp bách về chỗ ở, cần không gian sống trong một căn hộ và có nhu cầu tách hộ, có thể đăng ký với công ty, kèm xác nhận của công an và UBND phường Thành Vinh để được ưu tiên mua thêm căn hộ khác theo giá kinh doanh.

Để giải quyết kiến nghị của 15 hộ dân, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 đề xuất tổ chức bốc thăm lần thứ 3 đối với các hộ này, sử dụng quỹ căn hộ còn lại từ các phương án bốc thăm trước đó theo nhóm diện tích tương đương (từ 49,4m2 - 64,3m2).

Việc bốc thăm dự kiến thực hiện theo quy chế đối với diện tích căn hộ nhân hệ số K = 1,3, được ban hành tại các quyết định của hội đồng quản trị công ty.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, đến nay trong số 15 hộ dân còn lại đã có 9 hộ dân thực hiện bàn giao căn hộ cho chủ đầu tư.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, chung cư Quang Trung được Chính phủ Đức viện trợ xây dựng từ năm 1974, đưa vào sử dụng năm 1976 gồm 22 tòa nhà thuộc các khu A, B, C và D. Sau gần 50 năm, nhiều tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tính mạng và tài sản của người dân. Trước đó, việc di dời, bàn giao căn hộ tại các nhà C2, C3, C4 thuộc dự án cải tạo chung cư Quang Trung gặp vướng mắc khi vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án tái định cư. Các hộ dân đề nghị chủ đầu tư bố trí căn hộ có diện tích lớn hơn so với phương án hiện tại. UBND phường Thành Vinh đã ban hành quyết định cưỡng chế di dời đối với các trường hợp chưa bàn giao căn hộ.