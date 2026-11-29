Những quyển sách được Đức dùng để bán và "dạy làm giàu" nhưng lại không kê khai thuế - Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Vụ Nguyễn Anh Đức (biệt danh Master Anh Đức) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội trốn thuế, đồng thời bị điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác, một lần nữa thu hút sự chú ý đến hoạt động kinh doanh các khóa học làm giàu đang nở rộ trên mạng xã hội.

Trước Nguyễn Anh Đức, từ Phạm Thanh Hải, người được biết đến với danh xưng "tiến sĩ dạy làm giàu", đến TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips), những người từng thu hút đông đảo người theo dõi nhờ chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, đầu tư, kiếm tiền cũng đã vướng vòng lao lý.

Bán khóa học, sách dạy làm giàu, nhưng... trốn thuế?

Cuối tháng 10-2026, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một chương trình đào tạo làm giàu gắn với tên tuổi Master Anh Đức được quảng cáo có giá gần 1,5 tỉ đồng, song mức giá dành cho người đăng ký ngay chỉ còn 300 triệu đồng.

Để thu hút học viên, Master Anh Đức xây dựng hình ảnh người huấn luyện kinh doanh, truyền cảm hứng khởi nghiệp, thường xuyên đăng tải các video giới thiệu những câu chuyện thành công của học viên sau khi tham gia các chương trình đào tạo do mình tổ chức.

Bảng giá học phí của "thầy dạy làm giàu" Master Anh Đức - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý trong cách thức kinh doanh các chương trình đào tạo của Master Anh Đức là việc tổ chức những khóa học đầu vào, còn được gọi là khóa học "phễu", kéo dài khoảng hai ngày, với mức học phí chỉ vài trăm nghìn đồng, thu hút hàng trăm, thậm chí hàng nghìn học viên.

Tại các chương trình này, học viên tiếp tục được giới thiệu, chào bán những khóa đào tạo khác với mức học phí từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Như vậy, các khóa học giá thấp không chỉ mang lại doanh thu mà còn là kênh tìm kiếm khách hàng cho những chương trình đào tạo có giá cao hơn.

Bị can Nguyễn Anh Đức tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Thực tế, các chương trình đào tạo trong hệ thống Master Anh Đức được quảng bá với nhiều mức học phí khác nhau. Có khóa giá niêm yết hơn 38,8 triệu đồng, ưu đãi còn gần 19,9 triệu đồng...

Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Hải Phòng phần nào hé lộ quy mô dòng tiền từ hoạt động kinh doanh khóa học và sách của Nguyễn Anh Đức.

Cụ thể, trong quá trình kinh doanh, Đức đã sử dụng bốn tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận học phí và tiền bán sách. Cơ quan điều tra xác định khoản doanh thu hơn 7,6 tỉ đồng đã bị bỏ ngoài sổ sách kế toán, không được kê khai, nộp thuế theo quy định.

Kết luận giám định ngày 26-11 xác định số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp bị trốn là hơn 1,2 tỉ đồng.

Trong khi hiệu quả kinh doanh của học viên sau đào tạo còn cần được kiểm chứng, hoạt động bán khóa học và sách đã mang về hàng tỉ đồng doanh thu.

Từ hội thảo dạy làm giàu đến huy động hàng nghìn tỉ đồng

Không chỉ kinh doanh khóa học, trong một số vụ án trước đây, hoạt động chia sẻ bí quyết làm giàu còn trở thành công cụ tạo dựng niềm tin để huy động vốn đầu tư.

Một trường hợp điển hình là Phạm Thanh Hải - cựu Chủ tịch Công ty CP Thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT), người được biết đến với danh xưng "tiến sĩ dạy làm giàu".

Theo hồ sơ vụ án, Công ty IDT được thành lập năm 2007, hoạt động kinh doanh không hiệu quả. Từ năm 2008, Hải lập trang web học làm giàu, tổ chức các buổi hội thảo để thu hút nhà đầu tư.

Bên cạnh việc giới thiệu kinh nghiệm kinh doanh tại nước ngoài, Hải quảng bá những dự án có khả năng sinh lời cao.

Để thu hút người góp vốn, Hải đưa ra mức lãi suất 40-50%/năm, đồng thời chi thưởng cho những người giới thiệu được hợp đồng đầu tư mới.

Chỉ trong một năm, từ tháng 10-2014 đến tháng 10-2015, hơn 2.500 nhà đầu tư đã góp khoảng 2.700 tỉ đồng tham gia đầu tư cùng Hải.

Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án được công bố tại phiên tòa năm 2023, Hải chỉ sử dụng 99 tỉ đồng góp vốn vào chín dự án. Các dự án này kinh doanh không hiệu quả, không có khả năng tạo ra mức lợi nhuận như quảng bá.

Một phần lớn dòng tiền huy động được sử dụng để thanh toán gốc, lãi cho các hợp đồng đến hạn và phục vụ những mục đích khác.

Khi người tư vấn kiếm tiền từ khoản thua lỗ của nhà đầu tư

Vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cho thấy hình ảnh chuyên gia tài chính trên mạng xã hội còn có thể được sử dụng để phục vụ hoạt động của cả một đường dây lừa đảo đầu tư.

Từng nổi tiếng trên TikTok với những nội dung rao giảng, chia sẻ về tài chính, đầu tư, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đã tổ chức, điều hành hệ thống các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán với quy mô lớn.

Theo bản án sơ thẩm được Tòa án nhân dân TP Hà Nội công bố ngày 16-11-2026, hệ thống này gồm 36 sàn giao dịch, sử dụng 81 công ty cùng hàng loạt văn phòng kinh doanh để lôi kéo khách hàng nạp tiền đầu tư.

Phó Đức Nam xây dựng hình ảnh chuyên gia tài chính giàu có, thành công để dụ dỗ nhà đầu tư - Ảnh: FBNV

Khách hàng được tiếp cận qua mạng xã hội, điện thoại với những lời giới thiệu về cơ hội đầu tư có lợi nhuận hấp dẫn. Sau khi nạp tiền, họ tiếp tục được thúc giục tăng vốn hoặc nạp thêm tiền để gỡ lỗ.

Vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối này có số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng. Cả Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đều bị tuyên mức án tổng hợp tù chung thân về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

'Cơ ngơi' kinh doanh của thầy dạy làm giàu Master Anh Đức vừa bị bắt, giàu cỡ nào? Trước khi bị bắt về hành vi trốn thuế, Nguyễn Anh Đức (thường được biết đến với tên gọi Master Anh Đức) đã tham gia sáng lập ít nhất 4 doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và đào tạo, với tổng vốn điều lệ đăng ký qua các lần công bố đạt 22 tỉ đồng.



