Cần tập luyện phù hợp và giảm cân để tránh thoái hóa khớp gối - Ảnh: N.T.

Ngày 17-11, Bệnh viện Quốc tế Carmel (TP.HCM) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề "Cập nhật mới trong điều trị thay khớp" với sự tham gia của đông đảo các bác sĩ, nhân viên, các chuyên gia trong và ngoài nước.

Thoái hóa khớp là thách thức y tế lớn hiện nay

ThS.BS Nguyễn Hữu Trâm Em - Tổng Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Carmel - chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: N.T.

ThS.BS Nguyễn Hữu Trâm Em - Tổng Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Carmel - cho hay thoái hóa khớp hiện là một trong những thách thức lớn của ngành y tế toàn cầu, ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người, làm suy giảm chức năng vận động và tác động đến sinh hoạt hằng ngày của người bệnh.

Khi điều trị bảo tồn không hiệu quả, phẫu thuật thay khớp là một trong những phương pháp giúp phục hồi chức năng vận động.

Tuy nhiên, qua thực tiễn lâm sàng thường gặp đa phần ở người bệnh lớn tuổi, có nhiều bệnh nền. Các ca phẫu thuật thay khớp và việc sử dụng khớp nhân tạo cũng có thể kéo theo những vấn đề phức tạp mới.

Vì vậy, cần cập nhật những phương pháp mới trong chẩn đoán và điều trị, đồng thời nâng cao khả năng phục hồi chức năng cho người bệnh.

BS CKII Nguyễn Trọng Anh - Phó Chủ tịch Hội Y học thể thao TP.HCM - cho hay những môn hiện nay có đông người chơi và thường liên quan đến chấn thương khớp gối gồm: chạy bộ, đá bóng, tennis và pickleball...

Các môn này đòi hỏi người chơi chạy, nhảy, giữ thăng bằng, dùng chân trụ hoặc đổi hướng. Chẳng hạn, khi đá bóng, một chân làm trụ trong lúc chân kia thực hiện động tác đá.

Những động tác đó có thể gây chấn thương lớn như: đứt dây chằng, rách sụn chêm, tổn thương sụn khớp. Ngoài ra còn có những chấn thương nhỏ, lặp đi lặp lại mà người chơi ít chú ý hoặc không phát hiện sớm. Lâu dần, các tổn thương này có thể trở thành mạn tính và dẫn đến thoái hóa khớp.

Phòng ngừa thoái hóa khớp khi chơi thể thao ra sao?

Bác sĩ Trọng Anh khuyến cáo, để chơi thể thao mà hạn chế nguy cơ thoái hóa khớp sớm, trước hết cần kiểm tra xem đầu gối đã từng bị chấn thương, đau hay có bệnh nền như viêm khớp chưa. Nếu có, cần điều trị sớm và dứt điểm.

Thứ hai, cần tập luyện để khớp khỏe, trong đó có việc kiểm soát cân nặng. Không nên để cơ thể quá nặng.

Khi đi bộ hoặc đứng, khớp gối có thể phải chịu lực gấp khoảng năm lần trọng lượng cơ thể; khi chạy, lực có thể gấp khoảng chín đến mười lần. Vì vậy, cần tập luyện phù hợp và giảm cân nếu cần.

Thứ ba, cần nhớ những nguyên tắc cơ bản trước khi chơi thể thao: khởi động kỹ, chơi vừa sức và lắng nghe cơ thể. Nếu bị chấn thương, cần biết cách xử trí ban đầu. Nếu tình trạng không cải thiện, nên gặp bác sĩ chuyên về y học thể thao để phát hiện sớm tổn thương.

Kỹ thuật chơi cũng cần đúng, vì kỹ thuật sai có thể làm tăng nguy cơ chấn thương. Giày, băng bảo vệ và dụng cụ như vợt cần phù hợp.

Không nên chơi khi điều kiện không bảo đảm chẳng hạn, bóng tennis thấm nước và trở nên nặng có thể làm tăng nguy cơ chấn thương. Mặt sân cũng cần phù hợp; người chạy bộ nên mang giày thể thao có khả năng hấp thu lực.

Ngoài ra, khi chơi hoặc tập luyện cần uống bù đủ nước và điện giải, đồng thời ăn uống cân bằng các nhóm chất để cung cấp năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể.

Khi đã bị thoái hóa khớp, có nhiều phương pháp điều trị. Trước tiên là các biện pháp tự nhiên như giảm cân, ăn uống hợp lý và kiểm soát các rối loạn chuyển hóa.

Chẳng hạn, tiểu đường, tăng axit uric hoặc viêm khớp có thể làm khớp tổn thương, nên cần điều chỉnh chế độ ăn và theo dõi sức khỏe.

Người bệnh cũng cần tập luyện để gân cơ khỏe và kích thích sụn khớp. Nếu các biện pháp phòng ngừa và bảo tồn không hiệu quả thì mới tính đến những phương pháp điều trị khác.

Thoái hóa khớp gối có thể gây đau kéo dài, cứng khớp, hạn chế vận động Theo nghiên cứu về gánh nặng bệnh thoái hóa khớp gối toàn cầu dựa trên dữ liệu Global Burden of Disease 2021, công bố năm 2025, thế giới có khoảng 375 triệu người mắc thoái hóa khớp gối vào năm 2021. Đây là bệnh lý cơ xương khớp có thể gây đau kéo dài, cứng khớp, hạn chế vận động và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống, đặc biệt ở người cao tuổi. Khi bệnh tiến triển nặng, những hoạt động thường ngày như đi lại, đứng lên, ngồi xuống hay leo cầu thang có thể trở nên khó khăn, làm suy giảm khả năng sinh hoạt độc lập của người bệnh.