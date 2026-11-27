Một bữa sáng nhẹ nhàng với bánh mì nguyên cám và sữa chua - Ảnh: TRẦN THANH

Các loại bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt cung cấp chất xơ, protein, vitamin và khoáng chất cần thiết để duy trì sức khỏe cơ thể.

Bánh mì làm từ ngũ cốc nảy mầm

Bánh mì làm từ ngũ cốc nảy mầm được chế biến từ các loại ngũ cốc nguyên hạt đã qua ngâm cho đến khi ngũ cốc nảy mầm. Ngũ cốc nguyên hạt cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hơn so với bánh mì trắng. Quá trình nảy mầm giúp tăng hàm lượng protein trong một số loại ngũ cốc nguyên hạt, đồng thời giúp cơ thể tiêu hóa chúng dễ dàng hơn.

Quá trình này cũng làm tăng các chất chống oxy hóa và giảm bớt các chất kháng dinh dưỡng như phytate, vốn là những chất cản trở quá trình hấp thụ khoáng chất. Nhờ đó, cơ thể bạn có thể hấp thụ nhiều canxi, sắt và kẽm hơn.

Một khẩu phần 40g bánh mì làm từ ngũ cốc nảy mầm cung cấp 90 calo, 6g protein, 1g chất béo, 16g carbohydrate, 3g chất xơ, 1,08mg sắt.

Bánh mì nguyên cám

Bánh mì nguyên cám được làm từ bột mì giữ lại trọn vẹn hạt lúa mì, bao gồm lớp vỏ cám, nội nhũ và mầm hạt. Lớp vỏ cám và mầm hạt vốn bị loại bỏ trong các loại ngũ cốc tinh chế như bánh mì trắng, lại chứa hàm lượng cao chất xơ, sắt và các vitamin nhóm B.

Một vài loại bánh mì tinh chế được bổ sung thêm vitamin và khoáng chất, nhưng lại không chứa chất xơ. Chất xơ đóng vai trò duy trì sức khỏe đường ruột, hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim.

Một khẩu phần 40g bánh mì làm từ 100% lúa mì nguyên cám cung cấp 117 calo, 4,56g protein, 1,87g chất béo, 20,6g carbohydrate, 2,96g chất xơ, 1,04mg sắt.

Bánh mì men tự nhiên

Bánh mì men tự nhiên sourdough được tạo ra thông qua quá trình lên men nhờ nấm men và vi khuẩn axit lactic. Quá trình tự nhiên này giúp gia tăng hàm lượng dinh dưỡng, đồng thời phân giải một phần gluten, một loại protein có trong các loại ngũ cốc vốn thường khó tiêu hóa.

Quá trình lên men cũng làm giảm lượng FODMAP, là các loại carbohydrate chuỗi ngắn mà ruột non khó hấp thụ. Nhờ đó, bánh mì men tự nhiên có thể dễ dung nạp hơn đối với những người mắc các bệnh lý tiêu hóa, chẳng hạn như hội chứng ruột kích thích.

Một khẩu phần 59g bánh mì men tự nhiên cung cấp 188 calo, 7,67g protein, 1,26g chất béo, 36,5g carbohydrate, 1,8g chất xơ, 2,28mg sắt.

Bánh mì đen

Bánh mì lúa mạch đen, hay còn được gọi là bánh mì đen, có thể được làm từ lúa mạch đen nguyên chất, hoặc kết hợp giữa lúa mạch đen và bột mì. Giống như các loại ngũ cốc nguyên hạt khác, lúa mạch đen chứa nhiều chất xơ. So với bánh mì làm từ lúa mì, bánh mì lúa mạch đen có thể ít gây ảnh hưởng đến đường huyết sau bữa ăn hơn.

Một khẩu phần 43g bánh mì đen cung cấp 111 calo, 3,66g protein, 1,42g chất béo, 20,8g carbohydrate, 2,49g chất xơ, 1,22mg sắt.

Bánh mì yến mạch

Bánh mì yến mạch là loại bánh mì được làm từ yến mạch và bột mì nguyên cám. Yến mạch là nguồn cung cấp chất xơ tốt, đặc biệt là một loại chất xơ hòa tan có tên là beta-glucan, với vai trò ổn định đường huyết và tăng cường hệ miễn dịch.

Một khẩu phần 43g bánh mì yến mạch cung cấp 129 calo, 4,01g protein, 2,1g chất béo, 23,2g carbohydrate, 1,89g chất xơ, 1,29mg sắt.

Bánh mì ngũ cốc

Bánh mì ngũ cốc được làm từ các loại ngũ cốc như lúa mì, yến mạch và lúa mạch, do đó rất giàu chất xơ và protein. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải loại bánh mì ngũ cốc nào cũng giống nhau.

Một số loại được làm chủ yếu từ bột mì trắng tinh luyện với chỉ một ít hạt rắc bên trên, điều này có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của chúng. Để nhận được nhiều lợi ích nhất, hãy chọn những loại bánh mì được làm từ 100% ngũ cốc.

Một khẩu phần 43g bánh mì ngũ cốc cung cấp 114 calo, 5,74g protein, 1,82g chất béo, 18,6g carbohydrate, 3,18g chất xơ, 1,08mg sắt.

Bánh mì là món ăn rất được ưa thích - Ảnh minh họa

Chọn loại bánh mì như thế nào để tốt cho sức khỏe? Hàm lượng dinh dưỡng có thể khác nhau tùy theo từng thương hiệu. Việc đọc nhãn sản phẩm sẽ giúp xác định loại bánh mì nào là lựa chọn lành mạnh nhất cho bản thân. Bạn có thể cân nhắc các tiêu chí: Được làm từ 100% ngũ cốc nguyên hạt: Thành phần đầu tiên là “bột mì nguyên cám” hoặc một loại ngũ cốc nguyên hạt khác. Nếu nhãn ghi “bột mì đã bổ sung dưỡng chất” (enriched flour) thì đó thực chất là bột mì đã qua tinh chế. Hàm lượng protein: Protein giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Ít đường bổ sung: Bánh mì, kể cả các loại làm từ ngũ cốc nguyên hạt vẫn có thể chứa đường bổ sung.