Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Nhựa Duy Tân rót thêm 900 tỉ đồng mở rộng nhà máy ở Tây Ninh

tác giả
AN LONG
AN LONG
AN LONG

Ngày 28-10, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân đã tổ chức lễ động thổ dự án mở rộng Nhà máy Duy Tân Long An tại Khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Nhựa Duy Tân rót thêm 900 tỉ đồng mở rộng nhà máy ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án - Ảnh: AN LONG

Tổng vốn đầu tư mở rộng nhà máy lần này khoảng 900 tỉ đồng, gồm ba hạng mục chính là nhà xưởng ép phun nhựa IM3 (Injection Molding 3), hệ thống kho lưu trữ và truy xuất hàng hóa tự động ASRS (Automated Storage and Retrieval System) và khu nhà ăn và nhà xe phục vụ người lao động.

Với tổng diện tích xây dựng của ba hạng mục gần 25.000 m², phần nhà máy mới xây dựng dự kiến sẽ đi vào vận hành từ tháng 10-2027.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Virat Wongvarodom, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Cấp cao công ty Duy Tân, cho biết đây là công trình đặc biệt ý nghĩa khi được triển khai nhân dịp kỷ niệm 39 năm thành lập Duy Tân (15-10-1987 – 15-10-2026), hướng tới cột mốc 40 năm vào năm 2027.

Dự án mở rộng Nhà máy Duy Tân Long An nằm trong lộ trình tái cấu trúc hệ thống sản xuất của công ty, hướng đến tập trung nguồn lực, tối ưu vận hành và nâng cao năng lực cung ứng.

Việc đầu tư đồng bộ hệ thống nhà xưởng và kho vận tự động sẽ tạo nền tảng phát triển nhà máy thành trung tâm sản xuất và phân phối trọng điểm, tăng khả năng đáp ứng các đơn hàng quy mô lớn, tối ưu chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Tại buổi lễ, lãnh đạo công ty Duy Tân cũng đã trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ An sinh xã hội xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Nhựa Duy Tân rót thêm 900 tỉ đồng mở rộng nhà máy ở Tây Ninh - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND xã Đức Hòa (trái) nhận bảng tượng trưng số tiền ủng hộ quỹ an sinh từ lãnh đạo công ty Duy Tân - Ảnh: AN LONG

Công ty Duy Tân được thành lập ngày 15-10-1987 tại TP.HCM, hoạt động trong lĩnh vực nhựa gia dụng, bao bì nhựa cứng và nhựa công nghiệp, cung cấp giải pháp trọn gói (One-Stop Shop) từ thiết kế, chế tạo khuôn đến sản xuất thành phẩm.

Công ty này hiện đang có 5 nhà máy tại TP.HCM và tỉnh Tây Ninh, trong đó Nhà máy Duy Tân Long An được xây dựng từ năm 2017 đang là cơ sở sản xuất lớn nhất, với diện tích hơn 18 ha tại Khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Nhà máy Duy Tân Long An được đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, bao gồm xưởng sản xuất PET, ép phun, thổi nhựa và hệ thống kho bãi quy mô lớn, cùng đội ngũ hơn 2.300 nhân sự, phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 9001, FSSC 22000 và được Bureau Veritas xác nhận tuân thủ các yêu cầu an ninh chuỗi cung ứng theo khung CTPAT, góp phần củng cố uy tín và khả năng hợp tác với khách hàng, đối tác quốc tế.

Các sản phẩm của công ty Duy Tân hiện có mặt tại hơn 60.000 điểm bán trên toàn quốc và được xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Nhựa Duy Tân rót thêm 900 tỉ đồng mở rộng nhà máy ở Tây Ninh - Ảnh 4.Flycam đường Hải Sơn - Tân Đô của Tây Ninh chờ kết nối đường Võ Văn Kiệt nối dài của TP.HCM

Tuyến đường Hải Sơn - Tân Đô của Tây Ninh khi kết nối được với đường Võ Văn Kiệt nối dài của TP.HCM sẽ giảm áp lực cho tuyến từ ĐT.825 sang tỉnh lộ 10, một trong những vị trí kết nối hiện hữu đang khá chật chội giữa hai địa phương.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
AN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nhà máy khu công nghiệp động thổ nhựa Tây Ninh

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất