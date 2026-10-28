Nhựa Duy Tân rót thêm 900 tỉ đồng mở rộng nhà máy ở Tây Ninh

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án - Ảnh: AN LONG

Tổng vốn đầu tư mở rộng nhà máy lần này khoảng 900 tỉ đồng, gồm ba hạng mục chính là nhà xưởng ép phun nhựa IM3 (Injection Molding 3), hệ thống kho lưu trữ và truy xuất hàng hóa tự động ASRS (Automated Storage and Retrieval System) và khu nhà ăn và nhà xe phục vụ người lao động.

Với tổng diện tích xây dựng của ba hạng mục gần 25.000 m², phần nhà máy mới xây dựng dự kiến sẽ đi vào vận hành từ tháng 10-2027.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Virat Wongvarodom, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Cấp cao công ty Duy Tân, cho biết đây là công trình đặc biệt ý nghĩa khi được triển khai nhân dịp kỷ niệm 39 năm thành lập Duy Tân (15-10-1987 – 15-10-2026), hướng tới cột mốc 40 năm vào năm 2027.

Dự án mở rộng Nhà máy Duy Tân Long An nằm trong lộ trình tái cấu trúc hệ thống sản xuất của công ty, hướng đến tập trung nguồn lực, tối ưu vận hành và nâng cao năng lực cung ứng.

Việc đầu tư đồng bộ hệ thống nhà xưởng và kho vận tự động sẽ tạo nền tảng phát triển nhà máy thành trung tâm sản xuất và phân phối trọng điểm, tăng khả năng đáp ứng các đơn hàng quy mô lớn, tối ưu chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Tại buổi lễ, lãnh đạo công ty Duy Tân cũng đã trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ An sinh xã hội xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Chủ tịch UBND xã Đức Hòa (trái) nhận bảng tượng trưng số tiền ủng hộ quỹ an sinh từ lãnh đạo công ty Duy Tân - Ảnh: AN LONG

Công ty Duy Tân được thành lập ngày 15-10-1987 tại TP.HCM, hoạt động trong lĩnh vực nhựa gia dụng, bao bì nhựa cứng và nhựa công nghiệp, cung cấp giải pháp trọn gói (One-Stop Shop) từ thiết kế, chế tạo khuôn đến sản xuất thành phẩm. Công ty này hiện đang có 5 nhà máy tại TP.HCM và tỉnh Tây Ninh, trong đó Nhà máy Duy Tân Long An được xây dựng từ năm 2017 đang là cơ sở sản xuất lớn nhất, với diện tích hơn 18 ha tại Khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Nhà máy Duy Tân Long An được đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, bao gồm xưởng sản xuất PET, ép phun, thổi nhựa và hệ thống kho bãi quy mô lớn, cùng đội ngũ hơn 2.300 nhân sự, phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 9001, FSSC 22000 và được Bureau Veritas xác nhận tuân thủ các yêu cầu an ninh chuỗi cung ứng theo khung CTPAT, góp phần củng cố uy tín và khả năng hợp tác với khách hàng, đối tác quốc tế. Các sản phẩm của công ty Duy Tân hiện có mặt tại hơn 60.000 điểm bán trên toàn quốc và được xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia trên thế giới.