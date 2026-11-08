Như chưa hề có cuộc chia ly: Sân ga ngày trở về đẫm nước mắt

Ông Trần Minh Tuấn xúc động gặp lại mẹ trong Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh: Cắt từ clip

Với chủ đề Sân ga ngày trở lại, Như chưa hề có cuộc chia ly kể về ba trường hợp ly tán đầy day dứt: hai đứa trẻ bị bắt cóc và một người con bỏ nhà đi tìm mẹ sau khi cha mẹ ly hôn.

Họ lưu lạc vì những nguyên nhân khác nhau, nhưng có chung một dấu mốc: sân ga và những chuyến tàu đã trở thành nơi khởi đầu cho những cuộc chia xa kéo dài hàng chục năm.

"Vốn dĩ sân ga cũng là nơi gặp mặt, chia tay của rất nhiều người, nhưng một lần đến ga rồi cách xa hơn nửa đời người như ba trường hợp hôm nay thì thật buồn", một ý kiến viết lại trên trang fanpage chương trình.

Ông Nguyễn Văn Chính (thứ hai từ trái qua) gặp lại mẹ và các em trai - Ảnh: Cắt từ clip

"48 năm qua, sao mẹ không tìm con?"

Cuộc đoàn tụ đầu tiên là hành trình tìm lại gia đình của ông Nguyễn Văn Chính. Câu chuyện bắt đầu khi ông Chính mới khoảng 7-8 tuổi, bị một người phụ nữ lạ mặt đang mang thai dụ dỗ bằng kẹo rồi đưa lên tàu đến Lào Cai. Sau đó, người phụ nữ này đi sinh con và bỏ ông lại tại khu vực chợ Cốc Lếu.

Cậu bé được công an phát hiện và đưa về đồn nuôi dưỡng. Một thời gian sau, ông được công an Lý Văn Xuân nhận nuôi.

Sau đó, cậu bé tiếp tục được gửi đến sống cùng gia đình ông Phàn Lao Lử và bà Nùng Thị Hoa ở xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Từ đó, Chính mang tên Phàn A Chính. Ông lập gia đình, có cuộc sống riêng nhưng những câu hỏi về nguồn cội vẫn luôn hiện hữu.

Trong khi đó, tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, gia đình ông Nguyễn Văn Xìu và bà Đào Thị Họa chưa nguôi nỗi đau vì thất lạc con trai đầu lòng. Suốt nhiều năm, họ tin rằng cậu con trai Nguyễn Văn Chính vì sợ đòn roi của bố nên đã bỏ nhà đi.

Trailer tập 206 Như chưa hề có cuộc chia ly

Người cha đặt tên cho con út là Nguyễn Văn Chính, như một cách lưu giữ hình bóng đứa con đầu lòng đã mất tích. Ông Xìu qua đời năm 2004. Người mẹ, bà Đào Thị Họa, nay đã 81 tuổi, sức khỏe và thính lực suy giảm, không dám nghĩ đến ngày con trở về.

Sau 48 năm, người mẹ già mặc bộ áo dài đẹp để đón con. Người con trai năm nào nay tóc đã bạc. Khi gặp lại mẹ, anh hỏi như một đứa trẻ đang hờn dỗi: "Sao 48 năm qua mẹ không đi tìm con?"

Nỗi đau con trẻ khi cha mẹ ly hôn

Hành trình thất lạc gia đình của ông Trần Minh Tuấn lại bắt nguồn từ những đổ vỡ trong chính gia đình mình.

Ông Tuấn sinh năm 1966, có tuổi thơ thiếu vắng tình thương của cha mẹ sau khi hai người chia tay. Năm 14 tuổi, ông có một tuần ngắn ngủi được sống cùng mẹ ruột là bà Quách Thị Thoi. Tuy nhiên, vì mẹ giấu gia đình mới chuyện mình có con riêng nên ông Tuấn phải gọi mẹ bằng tiếng "bác".

Sau đó, vì nhớ mẹ, ông bỏ nhà ngoại ra đi tìm mẹ. Trên hành trình, ông bị một thanh niên rủ lên tàu đi về phương Nam. Từ đây, ông lang bạt, kiếm sống bằng nghề ăn xin tại các sân ga, rồi dừng chân ở Khánh Hòa, làm thuê và chăn bò không công suốt bảy năm.

Ông Trần Minh Tuấn nghẹn ngào thắp cho cha nén nhang - Ảnh: Cắt từ clip

Điều éo le là suốt nhiều năm, cả hai bên nội ngoại đều không biết ông mất tích. Sự nhầm lẫn kéo dài suốt 11 năm, cho đến khi mẹ ông đến nhà nội thăm con. Lúc này, gia đình nội ngoại mới bàng hoàng nhận ra ông đã bỏ đi từ lâu.

Hơn 40 năm xa cách, ông Tuấn trở về quê hương trong sự đón chào của cả làng. Ông về nhà bên nội, thắp nén nhang cho người cha đã mất, bật khóc và nói lời xin lỗi cha.

Đứng trước người mẹ nay đã già yếu, ông hỏi bà những điều chất chứa trong lòng: Vì sao cha mẹ từng yêu thương, lựa chọn đến với nhau rồi lại chia tay, để một đứa trẻ phải rời xa gia đình, tự mình bươn chải giữa cuộc đời?

Đó là câu hỏi thật khó trả lời. Nhưng cuộc gặp gỡ sau hơn bốn thập kỷ đã giúp ông Tuấn có cơ hội đối diện với quá khứ, giải tỏa những tủi thân và phần nào hóa giải những khúc mắc từng đeo đẳng mình.

Chị Minh khóc khi gặp lại anh trai và mẹ - Ảnh: Cắt từ clip

Ga Đồng Lê - nối lại tình mẫu tử trong Như chưa hề có cuộc chia ly

Câu chuyện thứ ba là hành trình tìm lại gia đình của chị Bùi Thị Thảo, người thất lạc tại ga Đồng Lê (Quảng Bình) khi mới 5 tuổi. Đây cũng là câu chuyện đặc biệt về những phận người gắn bó với ngành đường sắt, nơi những chuyến tàu vừa là phương tiện mưu sinh, vừa trở thành dấu mốc của những cuộc chia lìa.

Mẹ chị Thảo là bà Hoàng Thị Duyên, làm việc trong ngành đường sắt từ năm 1976. Năm 1978, bà gặp ông Thăng, khi đó là Phó ga Phúc Trạch, Quảng Bình. Hai người nên duyên rồi chuyển về sinh sống tại khu vực ga Đồng Lê.

Bà Duyên là người phụ nữ tháo vát, chịu thương chịu khó, mở quán ăn đông khách. Tuy nhiên, ông Thăng lại sa vào rượu chè, thường xuyên quậy phá.

Cuộc sống mưu sinh khó khăn khiến bà Duyên phải đóng cửa quán, chuyển sang buôn chuyến. Rồi biến cố đau lòng xảy ra vào năm 1987, khi bà Duyên bàng hoàng phát hiện con gái mình mất tích. Bà hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm, sau đó mang ảnh con gái đi nhiều nơi, gặp ai cũng hỏi han nhưng đều không có kết quả.

Chị Minh khóc nghẹn ngày gặp mẹ - Ảnh: Cắt từ clip

May mắn thay, cô bé Thảo được bà Nguyễn Thị Thểu và ông Lê Duy Hòa nhận nuôi sau khi phát hiện em lang thang tại ga Đồng Hới.

Bà Thểu từng tham gia công tác ở chiến trường, còn ông Hòa là cựu chiến binh, bệnh binh chịu ảnh hưởng của chất độc da cam, xuất ngũ năm 1975. Ông bà làm giấy khai sinh cho con nuôi với tên Lê Thị Minh.

Chị Minh lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi, lập gia đình và có con. Dù biết mình không phải con ruột, chị vẫn không nhắc đến chuyện này vì không muốn làm cha mẹ nuôi buồn lòng.

Mãi đến vài năm trước, chị Minh mới quyết tâm bắt đầu hành trình tìm lại gia đình bằng nhiều cách.

Ngày được chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly đưa trở lại sân ga Đồng Lê, những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên trong chị bất ngờ ùa về. Chị nhận ra con đường về nhà có con dốc thoai thoải, hai bên đường là những hàng mâm xôi quen thuộc. Đứng trước ngôi nhà cũ, gặp lại mẹ và anh trai sau gần 40 năm xa cách, chị bật khóc nức nở.

Như chưa hề có cuộc chia ly tháng 10-2026 9 cuộc tìm ra. 288 đầu thông tin mới được xử lý. 10 hồ sơ tìm kiếm mới được lập.

Bảng thu chi tháng 10-2026 chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh: Cắt từ màn hình