Quang cảnh dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân - Ảnh: LÊ MINH

Những tháng cuối năm, thời tiết tại Hà Tĩnh xuất hiện nhiều đợt mưa, nên tranh thủ những ngày nắng ráo nhà thầu huy động nhân lực, máy móc tập trung thi công các hạng mục tại trường phổ thông nội trú liên cấp để các dự án sớm về đích.

Ngày 25-11, có mặt tại dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân, Tuổi Trẻ ghi nhận nhiều khối nhà đang xây dựng phần thô, một số khối nhà khác trong giai đoạn làm móng. Các công nhân được chia theo từng tổ nhóm, cùng với hệ thống máy móc liên tục làm việc khiến công trường trở nên khá sôi động.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân với nguồn vốn đầu tư hơn 200 tỉ đồng, được khởi công cuối tháng 8-2026, dự kiến hoàn thành bàn giao vào cuối tháng 7-2027.

Công nhân thi công tại dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân - Ảnh: LÊ MINH

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chỉ huy xây dựng dự án thuộc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tân Bình Mạnh - cho biết mùa này thời tiết tại Hà Tĩnh khá bất lợi vì mưa nhiều, song để đáp ứng tiến độ kịp thời bàn giao công trình để đón học sinh vào học nên đơn vị tăng cường tối đa nhân lực, máy móc để thi công.

Trung bình mỗi ngày, công ty huy động 150 công nhân cùng với hàng chục máy móc các loại làm việc trên công trường. Ngoài ra những ngày thời tiết thuận lợi công ty cũng tăng ca, tăng kíp bù tiến độ.

Việc thi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân đang được đẩy nhanh để kịp tiến độ - Ảnh: LÊ MINH

"Những ngày mưa sẽ tổ chức cho công nhân làm việc trong nhà, huy động máy móc đào rãnh tiêu thoát tránh nước ứ đọng trong khuôn viên dự án. Những ngày nắng tập trung công nhân xây dựng phần móng và phần thô phía ngoài các dãy nhà" - ông Cường chia sẻ.

Cũng theo ông Cường, đến thời điểm hiện tại dự án đã hoàn thành hơn 30% khối lượng công việc. Dự kiến hoạt động xây dựng phần thô sẽ kết thúc vào tháng 1-2027, tiếp đó bước vào giai đoạn hoàn thiện để bàn giao công trình vào cuối tháng 7-2027 theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.

Máy móc, công nhân đang thi công tại dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Bình - Ảnh: LÊ MINH

Tại dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Bình, đơn vị thi công là Công ty cổ phần xây dựng Tân Hải Sơn đang tổ chức cho công nhân và máy móc thi công phần móng của nhiều khối nhà, đồng thời cải tạo, sửa chữa hai khối nhà đã có sẵn từ trước.

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 151 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào tháng 9-2026, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-7-2027. Khi đi vào hoạt động, dự án đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 730 học sinh.

Theo một lãnh đạo chủ đầu tư dự án, sau hơn hai tháng khởi công đến nay, các hạng mục xây dựng đang đảm bảo tiến độ. Tuy vậy do triển khai thi công vào mùa mưa nên có gặp một số bất lợi do ảnh hưởng của thời tiết, khan hiếm về nhân công. Do đó chủ đầu tư dự án bên cạnh đồng hành, động viên thì vẫn thường xuyên đốc thúc nhà thầu vượt khó khăn để dự án hoàn thành theo kế hoạch.

Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Bình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 750 học sinh - Ảnh: LÊ MINH

Ông Đặng Quốc Bảo - Phó Chủ tịch xã Hương Bình - cho biết xã Hương Bình được sáp nhập từ 3 xã Phúc Trạch, Hương Bình và Hòa Hải. Sau sáp nhập, quy mô giáo dục của xã có hơn 2.800 học sinh và 250 giáo viên.

Do địa bàn rộng nên học sinh đi học rất khó khăn, từ thực tế đó UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quan tâm đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại địa phương. Việc ngôi trường được xây dựng và đưa vào hoạt động sẽ phục vụ tốt nhu cầu học tập cho hơn 750 học sinh, đồng thời đáp ứng niềm mong mỏi, nguyện vọng của bà con Nhân dân.

Hà Tĩnh có 7 xã biên giới đất liền thuộc phạm vi xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS. Bao gồm: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Hương Khê, Hương Xuân, Hương Bình và Vũ Quang. Năm học 2026-2027, Hà Tĩnh đã đưa Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê và Sơn Kim 1 vào hoạt động với tổng quy mô 75 lớp, 2.881 học sinh. Năm học 2027-2028, khi cả 7 ngôi trường dự kiến cùng hoạt động sẽ có tổng quy mô là 217 lớp, 7.604 học sinh.