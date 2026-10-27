Thanh Hóa chi hơn 2.469 tỉ đồng xây 10 trường nội trú liên cấp ở biên giới

Nhà thầu đang san lấp mặt bằng xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS Trung Lý, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, thực hiện chỉ đạo của trung ương về việc tiếp tục triển khai xây dựng trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới, vừa qua UBND tỉnh đã phê duyệt 10 dự án trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới gồm: Mường Chanh, Quang Chiểu, Hiền Kiệt, Mường Mìn, Sơn Điện, Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn, Tam Chung, Mường Lát.

Trong số 10 trường nêu trên, có 5 trường được xây dựng mới ở các xã: Sơn Điện, Tam Chung, Mường Mìn, Mường Lát và Hiền Kiệt.

Các trường còn lại được xây dựng ở các vị trí trường cũ, từ cải tạo cơ sở vật chất hiện có, xây mới các hạng mục công trình, mở rộng diện tích trường học.

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt 10 dự án trường nội trú liên cấp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (chủ đầu tư) đã phối hợp các địa phương giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Trên các công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng phương tiện, máy móc, vật tư, vật liệu đã và đang triển khai giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục đầu tiên của 10 trường nội trú liên cấp.

Tại công trường xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS Trung Lý, xã biên giới Trung Lý, công trình được xây dựng ở khu đất hiện trạng của Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý (cũ) và mở rộng các hạng mục phục vụ giảng dạy, học tập, nội trú, bán trú của giáo viên và học sinh.

Công trình này có tổng vốn đầu tư trên 376 tỉ đồng, được xây dựng từ nay đến tháng 8-2027.

Nhà thầu chuẩn bị vật liệu xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS Trung Lý, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ông Ngân Văn Lon - Phó chủ tịch UBND xã Trung Lý - cho biết: "Ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt dự án xây dựng trường nội trú liên cấp trên địa bàn xã, cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng của xã đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Đến nay, các hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án đều đồng ý với phương án giải phóng mặt bằng, bàn giao diện tích 2,6ha cho chủ đầu tư để tổ chức thi công mà chưa nhận tiền hỗ trợ, đền bù".

Sau khi tiếp nhận mặt bằng, liên danh nhà thầu gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Phúc Hưng, Công ty TNHH xây dựng và sản xuất Hoàng Anh, Công ty cổ phần tư vấn - xây dựng Hoàng Hùng, Công ty cổ phần xây dựng - kinh doanh nhà Vĩnh Phúc đã huy động hơn 30 phương tiện, máy móc đào đắp, san lấp nền, tạo mặt bằng thi công công trình Trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS Trung Lý.

Dự án trường nội trú liên cấp đang được đẩy nhanh thi công Bên cạnh dự án Trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS Trung Lý, 9 dự án trường nội trú liên cấp ở 9 xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Tại dự án Trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS Mường Chanh, khối lượng giải ngân vốn đạt 10 tỉ đồng. Công trình này nhà thầu đã đổ bê tông móng, xây tường các khối nhà lớp học lý thuyết, nhà thư viện... Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, bên cạnh xây mới, cải tạo cơ sở vật chất 10 trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới, Nhà nước còn đầu tư đồng bộ trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy, học tập, nội trú, bán trú của học sinh, giáo viên. Các hạng mục được xây dựng gồm: nhà lớp học lý thuyết, nhà lớp học bộ môn, nhà đa năng, nhà công vụ, nhà nội trú, bán trú và công trình phụ trợ. Tổng vốn đầu tư xây dựng 10 trường nội trú liên cấp nêu trên là hơn 2.469 tỉ đồng, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trước năm học mới 2027-2028.