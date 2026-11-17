Các bị can trong vụ làm giả bệnh án xảy ra tại Bệnh viện Phổi Hà Nội - Ảnh: CA

Từ một cựu thẩm phán từng công tác tại Bắc Ninh đến một số cựu cán bộ công an có quan hệ với lãnh đạo Bệnh viện Phổi Hà Nội, các mối quen biết này đã trở thành những đầu mối môi giới làm bệnh án lao phổi giả cho người bị kết án muốn xin hoãn thi hành án.

Đây là một trong những nội dung được nêu trong cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Bắc Ninh truy tố 47 bị can liên quan vụ làm giả hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Trong đó, ông Hoàng Văn Huấn, cựu phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, bị truy tố về hai tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Ba cấp dưới của ông Huấn gồm Lã Đức Mạnh, điều dưỡng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực; Đặng Việt Phong, bác sĩ cùng khoa; và Đoàn Đức Thiện, kỹ thuật viên Khoa Vi sinh, cùng bị truy tố về tội giả mạo trong công tác.

Ở nhóm môi giới, ông Trần Văn Quang, cựu thẩm phán tại Bắc Ninh; ông Đỗ Văn Tuấn, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP Hà Nội; cùng Đào Khắc Hiệp (cựu Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP Bắc Ninh), Nguyễn Như Đức (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP Bắc Ninh), bị truy tố về tội môi giới hối lộ.

Cựu thẩm phán bị cáo buộc nhận hơn 2 tỉ đồng

Theo cáo trạng, ông Trần Văn Quang từng công tác tại Tòa án nhân dân TP Từ Sơn và Tòa án nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (cũ), lần lượt giữ các chức danh thư ký, thẩm tra viên và thẩm phán.

Trong quá trình công tác, ông Quang biết quy định về những trường hợp người bị kết án phạt tù có thể được xem xét hoãn chấp hành án do mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó có bệnh lao phổi kháng thuốc.

Năm 2021, thông qua các mối quan hệ xã hội, ông Quang quen biết ông Đỗ Văn Tuấn, khi ấy là cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP Hà Nội.

Biết ông Tuấn có quan hệ với lãnh đạo Bệnh viện Phổi Hà Nội, có khả năng làm hồ sơ bệnh án thể hiện người bị kết án mắc lao phổi nặng không đúng thực tế, ông Quang bắt đầu tiếp nhận yêu cầu, thông tin của những người có nhu cầu xin hoãn chấp hành án, cáo trạng nêu.

Cựu Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội Hoàng Văn Huấn thời điểm bị khởi tố - Ảnh: CA

Cáo trạng xác định từ năm 2021 đến 2025, ông Quang nhiều lần nhận thông tin cá nhân, số điện thoại cùng tiền của những người muốn được làm bệnh án giả, sau đó chuyển cho ông Tuấn.

Một trong những trường hợp được ông Quang môi giới là Đỗ Quốc Thịnh, người bị tuyên tổng cộng 42 tháng tù về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Dù biết bản thân không mắc lao phổi, Thịnh vẫn tìm gặp ông Quang nhờ giúp xin hoãn chấp hành án.

Ông Quang thông báo muốn được hoãn tù phải có bệnh án thể hiện mắc lao phổi nặng, với chi phí 150 triệu đồng mỗi lần.

Theo cáo trạng, từ tháng 7-2023 đến tháng 3-2025, Thịnh đã ba lần đưa tổng cộng 450 triệu đồng cho ông Quang để làm hồ sơ bệnh án giả. Sau đó, Thịnh sử dụng các hồ sơ này đề nghị tòa án cho hoãn chấp hành án và được chấp nhận cả ba lần.

Tương tự, Nguyễn Thị Nga, người bị tuyên 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về chế độ kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cũng thông qua ông Quang để làm hồ sơ bệnh án giả.

Nga đã ba lần đưa tổng cộng 450 triệu đồng. Theo cáo trạng, sau mỗi lần sử dụng bệnh án thể hiện mắc lao phổi nặng, kháng thuốc, Nga đều được tòa án cho hoãn chấp hành án.

Nguyễn Trọng Toàn cũng ba lần chuyển tổng cộng 450 triệu đồng qua ông Quang để làm hồ sơ tương tự.

Ngoài ba trường hợp trên, ông Quang còn bị cáo buộc nhận tiền của Đỗ Cường Quân, Đỗ Vĩnh Long và Trần Văn Phú.

Tổng cộng, ông Quang bị cáo buộc nhận 2,03 tỉ đồng để môi giới làm bệnh án giả cho sáu người, trong đó chuyển 1,26 tỉ đồng cho Đỗ Văn Tuấn và hưởng lợi 770 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, ông Tuấn liên hệ Hoàng Văn Huấn, khi đó là phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, để thực hiện việc làm bệnh án không đúng thực tế.

Không chỉ nhận tiền thông qua ông Quang, Tuấn còn trực tiếp làm trung gian cho một số người khác.

Theo cáo trạng, Tuấn nhận tổng cộng 1,45 tỉ đồng liên quan việc làm bệnh án giả cho chín người, chuyển cho Huấn 710 triệu đồng và hưởng lợi 740 triệu đồng.

Một nhánh môi giới khác liên quan Đào Khắc Hiệp và Nguyễn Như Đức, hai cựu cán bộ công an Bắc Ninh.

Theo cáo buộc, khi Trần Thị Hằng có nhu cầu xin hoãn chấp hành án tù, Hằng nhờ Nguyễn Như Đức tìm cách giúp đỡ. Đức trao đổi với Hiệp và được Hiệp đồng ý.

Hiệp và Đức nhận tổng cộng 400 triệu đồng từ Hằng, đưa cho Hoàng Văn Huấn 200 triệu đồng để làm bệnh án giả. Hai người hưởng lợi tổng cộng 200 triệu đồng.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ một số trường hợp liên quan

Cáo trạng của viện kiểm sát còn đề cập đến Vũ Duy Thức, cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP Hà Nội.

Theo cáo trạng, Thức biết quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục hoãn chấp hành án phạt tù, trong đó có trường hợp người mắc bệnh lao phổi kháng đa thuốc.

Lợi dụng sự hiểu biết và quan hệ quen biết với Hoàng Văn Huấn, Thức đặt vấn đề làm hồ sơ bệnh án không đúng thực tế để giúp những người bị kết án có căn cứ đề nghị hoãn chấp hành án, cáo trạng nêu.

Thức trực tiếp liên hệ hoặc thông qua người trung gian tiếp cận những người có nhu cầu, trao đổi, thỏa thuận chi phí từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng tùy trường hợp.

Theo cáo trạng, dữ liệu điện tử cùng các chứng cứ thu thập được xác định Thức đã cùng Huấn trao đổi, thống nhất và tham gia việc lập, hoàn thiện hồ sơ bệnh án không đúng thực tế cho 27 người.

Đại diện viện kiểm sát lấy lời khai với ông Hoàng Văn Huấn - Ảnh: T.L.

Quá trình điều tra, Thức bỏ trốn và đã bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã nhưng chưa có kết quả. Vì vậy, cơ quan điều tra tách hành vi của Thức để tiếp tục điều tra, xử lý trong vụ án khác, cáo trạng nêu.

Ngoài cán bộ công an, cáo trạng còn nhắc đến một số người công tác tại tòa án liên quan việc xin hoãn chấp hành án.

Trong đó, N.T.P là thẩm tra viên chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang (cũ), được nhắc đến trong trường hợp Trần Văn Tâm, người bị tuyên 5 năm 6 tháng tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, thông qua Hoàng Anh Dũng, Tâm được giới thiệu gặp P. để nhờ giúp làm thủ tục xin hoãn chấp hành án.

Trong hai lần xin hoãn, Tâm đã đưa cho P. tổng cộng 60 triệu đồng. Tòa án sau đó ra các quyết định cho Tâm hoãn chấp hành án.

Một trường hợp khác là T.P.H, thư ký tòa thuộc Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Cáo trạng nêu bố đẻ của Lê Đức Anh thông qua các mối quan hệ nhờ H. giúp giải quyết việc hoãn thi hành án đối với hai người này.

Sau đó, H. liên hệ Vũ Duy Thức để nhờ giúp làm thủ tục hoãn chấp hành án. Hai người bị kết án được hướng dẫn đến Bệnh viện Phổi Hà Nội làm hồ sơ bệnh án giả.

Cáo trạng còn đề cập đến một số người từng công tác trong ngành tòa án có liên quan đến việc xin hoãn chấp hành án cho một số người phạm tội.

Đối với các cá nhân trên và hành vi của một số người có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa được làm rõ đầy đủ, cơ quan điều tra đã tách tài liệu để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định, cáo trạng nêu.

Cựu phó giám đốc bệnh viện chỉ đạo dựng cảnh truyền dịch, làm giả 164 bệnh án cho người phạm tội hoãn đi tù Những người mang án tù được làm giả bệnh án lao phổi nặng, thậm chí dàn cảnh nằm viện, gắn dây truyền dịch để chụp ảnh nhằm xin hoãn đi tù. Theo cáo trạng, cựu Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội Hoàng Văn Huấn đã chỉ đạo cấp dưới lập 164 hồ sơ bệnh án giả cho 114 người.



