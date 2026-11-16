Cựu phó giám đốc bệnh viện chỉ đạo dựng cảnh truyền dịch, làm giả 164 bệnh án cho người phạm tội hoãn đi tù

Cựu phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội Hoàng Văn Huấn thời điểm bị khởi tố - Ảnh: CA

Viện Kiểm sát nhân dân TP Bắc Ninh vừa ban hành cáo trạng truy tố 47 bị can trong vụ án làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi tại Bệnh viện Phổi Hà Nội và các địa phương liên quan.

Trong đó, ông Hoàng Văn Huấn (59 tuổi), cựu phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, bị truy tố về hai tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Ba cấp dưới của ông Huấn gồm Lã Đức Mạnh, điều dưỡng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực; Đặng Việt Phong, bác sĩ cùng khoa; và Đoàn Đức Thiện, kỹ thuật viên Khoa Vi sinh, bị truy tố về tội giả mạo trong công tác.

Liên quan vụ án, Đỗ Văn Tuấn, cựu cán bộ Công an cùng Trần Văn Quang, cựu thẩm phán TAND huyện Tiên Du (Bắc Ninh), bị truy tố về tội môi giới hối lộ.

Những bị can còn lại bị truy tố về các tội danh tương ứng với hành vi được xác định trong cáo trạng.

Theo cơ quan công tố, từ năm 2021 đến 2025, ông Huấn đã chỉ đạo cấp dưới lập 164 hồ sơ bệnh án lao phổi giả cho 114 người.

Đây là những người đã bị kết án tù nhưng chưa muốn chấp hành án hoặc muốn xin giảm nhẹ hình phạt, tìm cách có hồ sơ bệnh án thể hiện mắc bệnh lao phổi nặng, kháng đa thuốc.

Người mang án tù hóa "bệnh nhân lao nặng"

Cáo trạng cho thấy để biến một người không mắc lao thành "bệnh nhân lao phổi nặng", nhóm của ông Huấn thực hiện nhiều công đoạn, từ hướng dẫn khai triệu chứng, can thiệp kết quả xét nghiệm đến tạo lập hồ sơ điều trị nội trú.

Khi có người nhờ làm bệnh án giả, ông Huấn chỉ đạo Lã Đức Mạnh liên hệ, hẹn thời gian đến Bệnh viện Phổi Hà Nội khám bệnh.

Mạnh hướng dẫn những người này khai với bác sĩ các triệu chứng như ho khạc đờm kéo dài, ho ra máu, mệt mỏi, gầy sút cân... để bác sĩ chỉ định xét nghiệm, chụp X-quang theo quy trình chuyên môn.

Sau khi khám, những người này được hướng dẫn lấy mẫu máu, mẫu đờm. Tuy nhiên, theo cáo trạng, ông Huấn đã chỉ đạo kỹ thuật viên Đoàn Đức Thiện sử dụng mẫu bệnh phẩm của người bệnh khác đưa vào máy xét nghiệm thay cho mẫu của người được làm hồ sơ giả.

Bằng cách này, kết quả xét nghiệm bị làm sai lệch, thể hiện người được khám mắc lao phổi, kháng đa thuốc. Ông Huấn còn bị cáo buộc trực tiếp can thiệp vào kết quả chụp X-quang ngực để thể hiện hình ảnh tổn thương phổi phù hợp với bệnh lao phổi nặng.

Cơ quan điều tra và viện kiểm sát tống đạt lệnh bắt tạm giam với một số bị cán - Ảnh: CA

Đáng chú ý, để tránh bị các y, bác sĩ khác phát hiện những người này thực tế không mắc lao, ông Huấn chỉ đạo Mạnh trực tiếp đón họ lên Khoa Cấp cứu, không thực hiện thủ tục bàn giao người bệnh theo quy định.

Tại đây, Mạnh cho những người được làm hồ sơ giả mặc quần áo bệnh nhân, bố trí nằm trên giường bệnh do bác sĩ Đặng Việt Phong phụ trách điều trị, cáo trạng nêu.

Những người này còn được gắn dây truyền dịch vào tay rồi chụp ảnh, tạo hình ảnh thể hiện đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

Các bức ảnh được đưa vào hồ sơ bệnh án hoặc cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi xác minh, nhằm chứng minh những người này đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Tiếp đó, Mạnh lập các tài liệu thuộc trách nhiệm của điều dưỡng, gồm phiếu sàng lọc và đánh giá tình trạng dinh dưỡng, phiếu đánh giá người bệnh ban đầu, phiếu theo dõi và chăm sóc.

Ông Huấn trực tiếp sử dụng máy tính của mình để tạo lập các tài liệu chuyên môn như bệnh án nội khoa, biên bản hội chẩn bệnh nhân nặng, phiếu theo dõi điều trị... với nội dung không đúng sự thật về tình trạng bệnh.

Hồ sơ thể hiện người được làm bệnh án mắc lao phổi nặng, kháng đa thuốc, có triệu chứng ho ra máu, tiên lượng nặng, cần tiếp tục điều trị chuyên khoa lao.

Theo cáo trạng, bác sĩ Phong biết những người này không mắc lao nhưng vẫn ký xác nhận các tài liệu do ông Huấn chuẩn bị.

Những bộ hồ sơ sau đó được giao cho người môi giới hoặc người có nhu cầu sử dụng để xin hoãn chấp hành án phạt tù, xin giảm nhẹ hình phạt.

Có người 5 lần dùng bệnh án giả, 5 lần được hoãn tù

Một trong những trường hợp đáng chú ý được cáo trạng nêu là Trần Văn Phúc, người bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc.

Sau khi được hoãn chấp hành án vì là lao động chính trong gia đình, Phúc tiếp tục tìm cách trì hoãn việc đi chấp hành án tù.

Thông qua một người đàn ông tên Cường, chưa xác định được nhân thân, lai lịch, Phúc được hướng dẫn đến Bệnh viện Phổi Hà Nội làm hồ sơ thể hiện mắc lao phổi nặng, kháng thuốc. Chi phí được thông báo là 50 triệu đồng mỗi lần.

Từ tháng 4-2018 đến tháng 7-2022, Phúc đã 5 lần nhận và sử dụng hồ sơ bệnh án lao phổi giả nộp cho Tòa án nhân dân khu vực 4 Hà Nội để xin hoãn chấp hành án.

Cả 5 lần, tòa án đều ra quyết định cho Phúc hoãn chấp hành án phạt tù với lý do mắc bệnh lao phổi kháng thuốc. Đến tháng 2-2023, Phúc mới đi chấp hành án và hoàn thành hình phạt vào tháng 11 cùng năm.

Đại diện viện kiểm sát lấy lời khai với ông Hoàng Văn Huấn - Ảnh: TL

Một trường hợp khác là Đỗ Quốc Thịnh, bị tuyên tổng cộng 42 tháng tù về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo cáo trạng, dù biết bản thân không mắc lao, Thịnh vẫn đưa tổng cộng 450 triệu đồng cho Trần Văn Quang để làm hồ sơ bệnh án giả.

Từ tháng 7-2023 đến tháng 3-2025, Thịnh 3 lần sử dụng hồ sơ này nộp cho Tòa án nhân dân TP Bắc Ninh và đều được tòa cho hoãn chấp hành án, với thời gian lần lượt 12 tháng, 8 tháng và 12 tháng.

Kết quả điều tra xác định ông Hoàng Văn Huấn đã nhận tổng cộng 1,18 tỉ đồng liên quan việc làm hồ sơ bệnh án lao phổi giả. Ngày 23-10-2026, ông Huấn và gia đình tự nguyện nộp 800 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Kết quả làm việc với Bệnh viện Phổi Hà Nội cho thấy hệ thống dữ liệu điện tử có thông tin 114 trường hợp đến khám, ra viện với kết luận mắc lao phổi nặng, kháng đa thuốc.

Tuy nhiên, kiểm tra sổ sách tại các khoa liên quan, bệnh viện không có tài liệu thể hiện những trường hợp này được tiếp nhận, điều trị nội trú tương ứng. Bệnh viện cũng không có tài liệu về việc bàn giao, tiếp nhận người bệnh theo quy trình.

Từ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định ông Huấn cùng ba cấp dưới tham gia tạo lập 164 hồ sơ bệnh án lao phổi không đúng thực tế cho 114 người.

Viện kiểm sát truy tố ông Huấn về tội nhận hối lộ và tội giả mạo trong công tác.