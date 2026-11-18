Thầy và trò Trường THCS Hà Huy Tập đã có hai hành trình yêu thương đến Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật, mồ côi Thị Nghè (TP.HCM) - Ảnh: D.T

Hình ảnh các em học sinh với chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai ríu rít trao quà, vui chơi với các bạn nhỏ tại mái ấm khiến nhiều người xúc động.

Những chiếc khăn đỏ không chỉ mang màu sắc của tuổi học trò, mà còn thắp lên sắc màu của tình bạn và lòng nhân ái.

Chắt chiu từ tiền quà

Tại Trung tâm, những hộp sữa và các nhu yếu phẩm được thầy trò Trường THCS Hà Huy Tập trao bằng cả tấm lòng. Từng khoản nhỏ, được gom góp bằng sự tự nguyện, đã trở thành món quà ý nghĩa dành tặng những bạn có hoàn cảnh thiệt thòi.

Biết ơn cha mẹ

Với hàng trăm học sinh, hành trình đã giúp các em hiểu rằng lòng tốt không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà chỉ cần tiết kiệm một chút để dành tặng các bạn thì cũng đã là một việc ý nghĩa.

Chứng kiến những hoàn cảnh khuyết tật, bị bỏ rơi, em Chu Ngọc Thùy Linh, học sinh lớp 9/3, không giấu được xúc động.

"Em vô cùng xót xa. Em cũng dành sự ngưỡng mộ cho các cô bảo mẫu tại đây. Chuyến đi khiến em biết ơn cha mẹ vì đã cho em cuộc sống đủ đầy, đồng thời giúp em hiểu hơn về những hoàn cảnh khó khăn", Linh nói.

Linh cũng cho biết những điều trước đây em xem là bình thường như được sống cùng cha mẹ, được chăm sóc khi đau ốm, được đến trường… bỗng trở nên đáng quý hơn khi đặt cạnh những bất hạnh mà các bạn tại trung tâm đang đối mặt.

Dành tiền thưởng tặng bạn, nuôi dưỡng yêu thương từ bé

Cũng từ hành trình này, câu chuyện của em Trần Huỳnh Duy Khoa, học sinh lớp 7/6, càng khiến nhiều người xúc động bởi lòng sẻ chia được nuôi dưỡng từ bé.

Khoa kể, lần đầu tiên em dùng tiền của mình để tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn là vào hè lớp 3. Khi ấy, Khoa xin mẹ cho mang tiền thưởng nghệ cấp Thành phố đến tặng các bạn nhỏ tại mái ấm Gò Vấp, nơi mẹ thường đưa em đến giúp vào dịp lễ, Tết...

Với Khoa, món quà từ giải thưởng là bài học đầu đời về sự cho đi. Và lần này, khi tiếp tục cùng thầy cô, bạn bè đến mái ấm Thị Nghè, cậu học trò lớp 7/6 ấy lại có thêm một dịp để được nối dài hành trình yêu thương - Ảnh: D.T

Giáo dục không chỉ là những bài học trên trang sách

Theo cô Hứa Thị Diễm Trâm, Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập, thiện nguyện không đơn thuần là việc tổ chức tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn, mà còn là một hoạt động giáo dục giàu ý nghĩa.

"Mỗi món quà là một tấm lòng, mỗi sự đóng góp là một thông điệp yêu thương. Đằng sau những bao gạo, hộp sữa là sự quan tâm, tình cảm chân thành mà gia đình Hà Huy Tập gửi đến các em có hoàn cảnh kém may mắn", cô Trâm nói.

Cô cũng nhấn mạnh, điều nhà trường mong muốn là giúp học sinh biết quan tâm đến cộng đồng, biết trân trọng những gì mình đang có và hình thành ý thức sống có trách nhiệm.

"Những bài học về lòng nhân ái đôi khi không nằm trong một tiết đạo đức, hay được truyền tải qua lời dạy của thầy cô. Nó còn đến từ một lần tận mắt chứng kiến hoàn cảnh kém may mắn, một cái nắm tay hay khoảnh khắc tự mình trao đi món quà tự mình chắt chiu.

Các em chưa đủ lớn để hiểu hết những nhọc nhằn của cuộc đời, chưa thể làm được điều lớn lao để thay đổi số phận một ai đó. Nhưng các em đã biết rung động trước nỗi đau của người khác, biết sẻ chia trong khả năng của mình và biết rằng ngoài kia còn có những cuộc đời cần được quan tâm", cô Trâm trải lòng.