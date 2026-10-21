Nhiều sai phạm về quản lý và sử dụng đất đai ở đặc khu Thổ Châu

Một góc đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Theo đó Thanh tra tỉnh An Giang chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến quản lý sử dụng đất ở đặc khu Thổ Châu, gồm: Sở Địa chính tỉnh Kiên Giang cũ, giai đoạn 2002 (nay tỉnh An Giang) đã tham mưu UBND tỉnh chồng lấn 2.600m2 đất đã giao cho Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ.

Ngoài ra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cũ (giai đoạn 2008 đến 2025) thiếu trách nhiệm kiểm tra, để xảy ra vi phạm về lĩnh vực đất đai.

Xí nghiệp quản lý bến, cảng cá Kiên Giang, Ban quản lý cảng cá An Giang và một số đơn vị liên quan (giai đoạn 2002 đến tháng 6-2026) quản lý đất không chặt chẽ, để xảy ra tình trạng dân sửa chữa, xây dựng nhà ở.

UBND TP Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc) chưa xử lý dứt điểm 26/27 trường hợp vi phạm về lĩnh vực đất đai ở Thổ Châu.

Thanh tra tỉnh An Giang còn nêu rõ Trạm khí tượng Hải văn Thổ Chu tự ý quản lý, sử dụng khoảng 6.868m2 đất. Đồng thời UBND xã Thổ Châu (giai đoạn 2011 đến 30-6-2025) đã buông lỏng quản lý và chưa xử lý 5 hộ dân đang sử dụng diện tích hơn 466m2 tại khu vực trạm cấp nước trên đảo, hàng chục hộ dân tự ý sử dụng đất.

Trên cơ sở này, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang rà soát, xử lý diện tích đất chồng lấn sai quy định trên.

UBND đặc khu Thổ Châu tổ chức kiểm tra, xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của các hộ dân vi phạm để xử lý theo quy định.

Trạm khí tượng Hải văn Thổ Chu chấm dứt toàn bộ việc cho các tổ chức, hộ gia đình thuê mượn và sử dụng diện tích đất ngoài phạm vi được Nhà nước giao, đồng thời phải nộp hơn 171 triệu đồng vào ngân sách nhà nước vì đây là số tiền cho thuê mặt bằng không đúng quy định.