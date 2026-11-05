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Nhiều khu ương tôm giống ở Lâm Đồng, Khánh Hòa gặp khó về quy hoạch, ngành nông nghiệp đề nghị nóng

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CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lo ngại nếu các khu sản xuất (ương) tôm giống nước lợ tại Lâm Đồng, Khánh Hòa không sớm tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực ương, cung ứng giống cho ngành hàng có giá trị xuất khẩu 4,6 tỉ USD.

Nhiều khu ương giống tôm gặp khó về quy hoạch, đất đai, ngành nông nghiệp lo ảnh hưởng ngành hàng 4,6 tỉ USD - Ảnh 1.

Khu vực các trại nuôi thủy sản ở khu sản xuất giống thủy sản An Hải (Khánh Hòa) - Ảnh: AN ANH

Ngày 5-11, Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng vừa ký công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển ngành sản xuất giống tôm nước lợ.

Nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực sản xuất, cung ứng tôm giống

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tôm nước lợ là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tôm nước lợ đạt khoảng 4,6 tỉ USD, chiếm 41% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành tôm, sản xuất giống tôm nước lợ có vai trò đặc biệt quan trọng. Năm 2025, sản lượng tôm giống cả nước đạt khoảng 168 tỉ con, cơ bản đáp ứng nhu cầu nuôi thương phẩm trong nước.

Trong đó, khu vực Nam Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa, có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, hạ tầng và kinh nghiệm sản xuất, đã hình thành các vùng sản xuất giống tôm nước lợ tập trung quy mô lớn, cung ứng khoảng 70 tỉ con giống mỗi năm, chiếm gần 40% sản lượng cả nước, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung giống phục vụ phát triển ngành tôm.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các doanh nghiệp và báo cáo của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, hoạt động sản xuất giống tôm nước lợ tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hòa đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

Tại tỉnh Lâm Đồng, các cơ sở sản xuất giống khu vực Tuy Phong (nay thuộc xã Vĩnh Hảo) đang gặp khó khăn liên quan đến thời hạn hoạt động, phương án sử dụng đất sau năm 2030.

Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công vướng mắc trong việc hoàn thiện thủ tục để giao đất, cho thuê đất triển khai các dự án đầu tư.

Tại tỉnh Khánh Hòa, các khu sản xuất giống công nghệ cao tại An Hải, Nhơn Hải, Sơn Hải còn những vướng mắc về quy hoạch, thời hạn sử dụng đất và thủ tục đầu tư, ảnh hưởng đến việc duy trì hoạt động, cải tạo, nâng cấp cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

"Những khó khăn, vướng mắc nêu trên nếu không được kịp thời xem xét, giải quyết có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực sản xuất, cung ứng giống tôm nước lợ, cũng như việc thu hút đầu tư, nghiên cứu, chọn tạo và phát triển nguồn giống tôm nước lợ chất lượng cao trong nước" - Bộ nhấn mạnh.

Nhiều khu ương giống tôm gặp khó về quy hoạch, đất đai, ngành nông nghiệp lo ảnh hưởng ngành hàng 4,6 tỉ USD - Ảnh 2.

Tôm nước lợ là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam - Ảnh: HỒNG THẮM

Đánh giá toàn diện hiện trạng và định hướng phát triển vùng sản xuất tôm giống

Để duy trì và phát triển ổn định các vùng sản xuất giống tôm nước lợ tập trung, góp phần bảo đảm nguồn cung giống phục vụ phát triển bền vững ngành tôm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị chủ tịch UBND hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa chỉ đạo đánh giá toàn diện hiện trạng và định hướng phát triển các vùng sản xuất giống tôm nước lợ tập trung trên địa bàn.

Quan tâm bố trí, huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện duy trì, phát triển các vùng sản xuất giống tập trung theo quy hoạch và quy định của pháp luật.

Bộ cũng đề nghị hai tỉnh tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất, thu hồi đất và thủ tục đầu tư tại các vùng sản xuất giống tôm nước lợ tập trung, nhất là các khu vực Tuy Phong, Chí Công (tỉnh Lâm Đồng) và An Hải, Nhơn Hải, Sơn Hải (tỉnh Khánh Hòa).

Trên cơ sở đó, xem xét, có phương án xử lý phù hợp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Hai tỉnh cũng cần tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất ổn định hoạt động, tiếp tục đầu tư, nâng cấp công nghệ, nâng cao chất lượng giống.

Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền nhằm khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất giống tôm bố mẹ và tôm giống chất lượng cao.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh trong sản xuất giống.

Nhiều khu ương tôm giống ở Lâm Đồng, Khánh Hòa gặp khó về quy hoạch, đất đai, ngành nông nghiệp đề nghị nóng - Ảnh 4.Tự chủ nguồn giống vẫn là bài toán lớn của ngành tôm Việt Nam

Nguồn giống tôm hùm ở Việt Nam vẫn phụ thuộc vào khai thác tự nhiên và nhập khẩu, trong khi công nghệ sản xuất giống nhân tạo chưa tạo được tôm con. Với tôm nước lợ, việc tự chủ tôm giống, chọn giống kháng bệnh và nâng cao chất lượng con giống cũng còn nhiều thách thức.

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    Chủ đề: tôm giống thủy sản Lâm Đồng Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng quy hoạch đất đai

    Dòng sự kiện: Phát triển thủy sản

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