Nhiều hộ dân chưa rời chung cư 50 năm: Tỉnh Nghệ An chỉ đạo rà soát căn hộ tái định cư

Nhóm nhà C2, C3, C4 chung cư Quang Trung phường Thành Vinh, Nghệ An có 225/240 chủ sở hữu hoàn thành bốc thăm, còn 15 trường hợp chưa thống nhất với phương án căn hộ được bố trí - Ảnh: DOÃN HÒA

Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An ngày 13-11 cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý nội dung đơn của bà V.T.T.L. (ngụ phường Thành Vinh) liên quan đến phương án bố trí tái định cư tại dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, khu chung cư Quang Trung.

Bà L. là một trong số các hộ dân ở khu chung cư Quang Trung chưa di dời khi thực hiện dự án cải tạo khu chung cư này.

Theo đó, sau khi nhận được báo cáo của UBND phường Thành Vinh về kết quả xử lý nội dung đăng ký tiếp công dân định kỳ tháng 10-2026 của bà L., lãnh đạo UBND tỉnh giao UBND phường Thành Vinh tiếp tục đôn đốc, phối hợp Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các cơ quan liên quan làm việc với gia đình bà L.

Mục tiêu là xem xét, trao đổi, tìm phương án phù hợp với nguyện vọng của gia đình, đồng thời phải căn cứ khả năng đáp ứng của chủ đầu tư và quy định chính sách, pháp luật có liên quan.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, UBND phường Thành Vinh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng bố trí căn hộ phù hợp với nguyện vọng của gia đình; thông tin đầy đủ về phương án bố trí tái định cư, căn cứ xác định diện tích căn hộ và các chính sách liên quan để người dân được biết, xem xét, phối hợp thực hiện.

Quá trình giải quyết phải đảm bảo công khai, khách quan, đúng quy định, hài hòa lợi ích chính đáng của các bên, hạn chế phát sinh khiếu nại, kiến nghị kéo dài, vượt cấp.

Đơn vị thi công phá dỡ đơn nguyên tòa nhà chung cư C2 Quang Trung, phường Thành Vinh, Nghệ An chiều 13-11 - Ảnh: DOÃN HÒA

Liên quan tiến độ dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, khu chung cư Quang Trung, trước đó, UBND phường Thành Vinh có văn bản đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 tập trung triển khai phá dỡ đơn nguyên 4 tòa nhà chung cư C2.

Theo UBND phường Thành Vinh, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, phường được giao tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, huy động tối đa nguồn lực để đảm bảo tiến độ dự án.

Đối với dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, khu chung cư Quang Trung, trên cơ sở kết quả bốc thăm, bố trí tái định cư, đến thời điểm ban hành văn bản, các hộ dân tại đơn nguyên 2, đơn nguyên 3 và đơn nguyên 4 tòa nhà chung cư C2 đã hoàn thành việc bàn giao căn hộ cho chủ đầu tư.

UBND phường Thành Vinh cho biết ngày 29-10, phường đã bàn giao đơn nguyên 3, đơn nguyên 4 nhà C2 cho chủ đầu tư để tháo gỡ theo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng.

Phường đề nghị doanh nghiệp chủ động huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và các điều kiện cần thiết để tổ chức phá dỡ đơn nguyên 4. Trong quá trình tháo dỡ, nếu có ảnh hưởng đến đơn nguyên 2 cũng không được làm ảnh hưởng đến đơn nguyên 1.

Việc tháo dỡ phải gắn với yêu cầu bàn giao mặt bằng sạch để thi công tuyến đường rộng 32m theo tiến độ chung của dự án.

UBND phường cũng yêu cầu chủ đầu tư kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để phối hợp giải quyết.

Chung cư Quang Trung có tuổi đời 50 năm, đã xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: DOÃN HÒA Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chung cư Quang Trung được Chính phủ Đức viện trợ xây dựng từ năm 1974, đưa vào sử dụng năm 1976, gồm 22 tòa nhà thuộc các khu A, B, C và D. Sau gần 50 năm sử dụng, nhiều tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân. Riêng dự án cải tạo, xây dựng lại khu C có mục tiêu phá dỡ các nhà C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 và bố trí tái định cư cho 529 chủ sở hữu tại các tòa CT1B, CT3A và CT3B. Theo số liệu chủ đầu tư cung cấp, đã có 514/529 chủ sở hữu thống nhất thực hiện phương án bố trí tái định cư. Riêng nhóm nhà C2, C3, C4 có 225/240 chủ sở hữu hoàn thành bốc thăm, còn 15 trường hợp chưa thống nhất với phương án căn hộ được bố trí. Để giải quyết kiến nghị của nhóm hộ này, chủ đầu tư đề xuất tổ chức bốc thăm lần thứ ba, sử dụng quỹ căn hộ còn lại theo nhóm diện tích tương đương từ 49,4 - 64,3m².