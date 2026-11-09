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Nhiều cây xăng treo bảng 'hết xăng', Phú Quốc điều phối nguồn hàng xử lý thiếu hụt

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CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
QUỐC MINH
QUỐC MINH

Sau khi nhiều cây xăng ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) treo bảng 'hết xăng, còn dầu', địa phương đã làm việc với các nhà cung ứng để điều phối nguồn hàng. Đến nay, nguồn cung xăng dầu trên đảo cơ bản được bảo đảm.

Phú Quốc thiếu xăng cục bộ, dân xếp hàng chờ đổ xăng - Ảnh 1.

Người dân trên đảo Phú Quốc chờ đổ xăng - Ảnh: MINH QUỐC

Trưa 9-11, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 và các đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với các nhà phân phối xăng dầu trên đảo để xử lý tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Theo báo cáo của địa phương, nguyên nhân là các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đảo đăng ký lượng hàng ít, không bảo đảm nguồn cung ra thị trường.

Để khắc phục, hai nhà cung ứng đã chủ động xuất kho, giao hàng cho các cửa hàng bán lẻ. Công ty KTC cũng hỗ trợ cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng khác nhằm duy trì hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của người dân.

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Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu cam kết chủ động trao đổi thông tin về lượng hàng tồn kho và kế hoạch giao nhận, tránh tái diễn tình trạng thiếu hàng, đóng cửa hoặc tạm ngừng bán. 

Địa phương cũng tăng cường kiểm tra, giám sát và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, sáng 9-11, một lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cho biết tình trạng thiếu xăng chỉ xảy ra cục bộ và địa phương đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, tìm hướng giải quyết.

Trong hai ngày 8 và 9-11, nhiều cây xăng ở khu vực Dương Đông treo bảng "hết xăng, còn dầu". Người dân phải di chuyển qua nhiều cây xăng để tìm nơi còn xăng. Một số cửa hàng giới hạn lượng bán, mỗi xe máy chỉ được đổ 50.000 đồng để chia sẻ nguồn cung.

Anh Nguyễn Văn Nam, người dân ở Dương Đông, cho biết sáng 9-11 anh ghé vài cây xăng nhưng đều hết xăng, phải chạy đến cây xăng trên đường Hùng Vương mới mua được. Tại đây, nhiều người đứng chờ, có người mất 20-30 phút mới đến lượt.

Còn anh Nguyễn Văn Tuấn, người dân ở Dương Đông, chia sẻ: "Hơn 7h sáng nay, tôi chạy xe đến cây xăng trên đường Hùng Vương thì mới có xăng để đổ và chờ mất khá nhiều thời gian".

Để giải quyết tình trạng thiếu xăng cục bộ, nhiều nhân viên ở cây xăng trên đảo Phú Quốc san sẻ đổ 50.000 đồng/xe máy, để người dân có xăng đi lại.

Nhiều cây xăng ở Phú Quốc treo bảng hết xăng, người dân xếp hàng chờ đổ - Ảnh 3.Giá xăng giảm mạnh, vì sao giá cước vận tải chưa thể hạ ngay?

Đợt giảm giá xăng diễn ra đúng thời điểm chuẩn bị bước vào cao điểm phục vụ Tết đã mang lại tín hiệu tích cực cho các đơn vị vận tải hàng hóa và hành khách. Tuy nhiên, giá cước vẫn chưa thể lập tức hạ nhiệt.

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    Chủ đề: thiếu xăng kham hiếm xăng người dân chờ đổ xăng xăng Phú Quốc

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