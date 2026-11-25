Nhật Kim Anh vai Cầm (Gái) trong phim Long Thành cầm giả ca - Ảnh tư liệu

Trong phim này, Nhật Kim Anh vào vai Cầm, còn Quách Ngọc Ngoan hóa thân nhân vật Nguyễn Du.

Trang phục giúp Nhật Kim Anh thể hiện tốt hơn vai ca nương

Chiều 25-11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM tổ chức buổi chiếu phim Long Thành cầm giả ca, sau đó giao lưu cùng NSND Đào Bá Sơn - đạo diễn phim và tiến sĩ, NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà - họa sĩ phim.

Buổi chiếu phim và giao lưu nằm trong sự kiện Female Landscape. Female Landscape là sáng kiến được triển khai trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo Điện ảnh UNESCO từ năm 2022, nhằm góp phần xóa bỏ những rào cản về giới, ghi nhận và tôn vinh tài năng, những đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực điện ảnh.

Năm nay, chương trình tập trung vào lĩnh vực thiết kế phục trang, một yếu tố quan trọng góp phần xây dựng hình tượng nhân vật, tái hiện không gian văn hóa, lịch sử và tạo nên giá trị nghệ thuật của tác phẩm điện ảnh.

Là người phụ trách phục trang cho bộ phim có thời kỳ lịch sử cách đây mấy trăm năm, từ cuối thời Lê đến đầu thời Nguyễn, tiến sĩ Thu Hà đã miệt mài nghiên cứu để thiết kế nên những phục trang mà diễn viên Nhật Kim Anh phải bộc bạch rằng lần đầu tiên cô được mặc trang phục đẹp như thế.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan cũng cảm nhận trang phục đẹp, phù hợp đã hỗ trợ giúp anh có cảm giác, thể hiện nhân vật tốt hơn.

Gian nan thiết kế phục trang lịch sử trong phim Việt

Câu chuyện thiết kế trang phục phim lịch sử cách đây mười mấy năm của tiến sĩ Thu Hà được kể lại là bài học quý giá cho nhiều người làm nghề, sinh viên đang theo học chuyên ngành thiết kế mỹ thuật.

Với bà, đó là công việc thầm lặng nhưng hết sức ý nghĩa, đòi hỏi người thực hiện phải có niềm đam mê, sự nhiệt huyết, chịu khó, có kiến thức về chuyên môn, về xã hội, về lịch sử…

Tư liệu để họa sĩ tìm hiểu thiết kế nên những trang phục lịch sử cách đây mấy trăm năm rất hiếm, nếu có thì cũng không đầy đủ. Bà Hà phải hỏi ý kiến các chuyên gia, nghiên cứu từ sách vở, từ các bảo tàng, rồi vào đình, chùa xưa, lắng nghe câu chuyện của những người dân, những người giữ chùa.

Đạo diễn Đào Bá Sơn và họa sĩ Thu Hà chia sẻ về phục trang trong phim Long Thành cầm giả ca - Ảnh: LINH ĐOAN

Chẳng hạn bà đã nghiên cứu tượng Ngọc Nữ ở chùa Dâu để thiết kế nên trang phục trong Long Thành cầm giả ca. Lặn lội đến các làng nghề truyền thống để đặt nghệ nhân làm vải lụa, trang sức bằng sừng, bạc…

Sự kỳ công của bà đã khiến trang phục, trang sức của cô Cầm - Nhật Kim Anh trong phim trải dài từ thuở bé thơ đến khi là đệ nhất ca nương rồi về già có sự chăm chút, góp phần khắc họa rõ nét nhân vật. Thông qua nhân vật, người ta cũng thấy được sự biến động của một thời kỳ lịch sử đầy rối ren.

Cầm chỉ là một ví dụ, còn cả mấy chục nhân vật khác trong phim, tùy theo chức quan hay thường dân mà thể hiện cả công trình nghiên cứu và sự tỉ mẩn của người làm phục trang.

Bên cạnh phục trang, đạo diễn Đào Bá Sơn cũng chia sẻ về việc ông phải kiên quyết không đi quay ở nước khác, mà chọn bối cảnh nước mình để có một bộ phim thuần Việt. Đó còn là câu chuyện mang chút tâm linh khi ông chọn biểu tượng mang tính dân tộc trong phim. Nếu có những phim chọn dòng sông thì ông Sơn muốn chọn hình ảnh cái giếng.

Cái giếng là khởi đầu ở làng quê của cô Cầm và cũng là kết thúc khi Cầm trải qua bao thăng trầm quay về với mái tóc bạc phơ. Cái giếng cũng mang hình như chiếc đàn nguyệt gắn bó cả cuộc đời Cầm.

Cây đa, giếng làng theo ông Sơn là hình ảnh rất Việt Nam. Khổ nỗi ông bôn ba khắp nơi mà không tìm ra chiếc giếng xưa như ý. Một lần ông đến viếng mộ cụ Nguyễn Du và bày tỏ nỗi trăn trở. Chiều đó, ông đi qua Bích Động, phát hiện xa xa có con đường vắng, ông bảo tài xế chở vào thì thấy có ngôi đền rất đẹp.

Từ đền đi ra con đường đá, ông vỡ òa khi có một cái giếng giống như trong tưởng tượng của mình. Một cụ già bảo ông đây là giếng ngọc, tuổi đời khoảng 400, 500 năm. Chiếc giếng đó đã được ông Đào Bá Sơn đưa vào Long Thành cầm giả ca.