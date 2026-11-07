Nhận tìm mua giúp nhà ở nước ngoài rồi lừa lấy hơn 11 tỉ chi tiêu

Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với Đào Hồng Thái - Ảnh: CA

Ngày 7-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đào Hồng Thái (45 tuổi, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3-2025, Thái biết chị Đ.T.V. (53 tuổi, cư trú phường Phú Nhuận, TP.HCM) có nhu cầu mua nhà tại nước ngoài để người thân sinh sống, Thái đã cùng với em gái là Đ.T.T.T. (đang định cư tại nước ngoài) nhận giúp chị V. tìm mua nhà.

Trong khoảng thời gian từ 11-4-2025 đến 23-4-2025, do tin tưởng nên chị V. đã chuyển tiền cho Thái với tổng số tiền trên 11 tỉ đồng.

Thái không tìm mua nhà cho chị V. mà sử dụng tiền đó vào mục đích cá nhân và đến nay không có khả năng trả lại tiền cho bị hại.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.