Nhà văn Đoàn Thạch Biền sức khỏe suy kiệt

Nhà văn Đoàn Thạch Biền có nhiều sáng tác về tình yêu, tuổi học trò, để lại dấu ấn trong lòng độc giả qua nhiều thế hệ - Ảnh: FBNV

Chị Lan Hương - con gái nhà văn Đoàn Thạch Biền, chia sẻ với Tuổi Trẻ, hiện sức khỏe ông yếu, ăn uống kém, đi lại phải có người dìu đỡ. Nhà văn bị lẫn nên cũng ít nói chuyện.

Đoàn Thạch Biền được biết đến là nhà văn viết về tuổi mới lớn. Ông là người khai sinh và làm chủ biên tập san Áo Trắng - chuyên về văn chương từ năm 1990.

Đến tháng 10-2021, tập san Áo Trắng phát hành số cuối, kết thúc hành trình 31 năm trong vai trò là diễn đàn thơ văn cho các cây bút tuổi mới lớn "thử sức mình" trong con đường văn chương.

Cuối năm 2019, Đoàn Thạch Biền trao tặng tất cả tác quyền của ông cho Công ty cổ phần Văn hóa Huyền Đức.

Thời điểm đó, đơn vị này tái bản truyện dài Ví dụ ta yêu nhau, đây là quyển sách đầu tay của Đoàn Thạch Biền.

Đến năm 2020, kế hoạch tái bản lại tất cả các đầu sách của nhà văn Đoàn Thạch Biền bị gián đoạn do dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Một nhà sản xuất phim cũng đã liên lạc với Công ty Huyền Đức xin chuyển thể tác phẩm của ông thành phim chiếu rạp nhưng cũng tạm hoãn vì dịch bệnh.

Nhà văn Đoàn Thạch Biền còn là một nhà biên kịch có nghề, từng nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Quốc gia cho kịch bản văn học Buổi tập kịch.

Đoàn Thạch Biền (trái) và Nguyễn Đông Thức là hai nhà văn từng phụ trách tập san Áo Trắng - Ảnh: FBNV

Nhà văn Đoàn Thạch Biền tên thật là Phạm Đức Thịnh, sinh năm 1948 tại Nam Định. Ông sống chủ yếu ở TP.HCM. Năm 1974, Đoàn Thạch Biền viết truyện dài Ví dụ ta yêu nhau với bút danh là Nguyễn Thanh Trịnh, được nhiều độc giả đón nhận, trở thành một trong những nhà văn hàng đầu viết cho tuổi mới lớn thời bấy giờ. Sau 1975, ông dạy học, làm báo. Ông là người phụ trách chuyên san Áo Trắng - tập san chuyên viết về tuổi teen, tuổi học trò. Qua tập san này ông đã phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ cho văn học TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Những tác phẩm của nhà văn Đoàn Thạch Biền: Ví dụ ta yêu nhau (Sài Gòn, 1974); Bất ngờ phía trái tim (Nhà xuất bản Trẻ, 1987); Đừng đốt cháy bông hồng (Nhà xuất bản Văn Nghệ TP.HCM, 1992); Phượng yêu (Nhà xuất bản Trẻ, 1993); Ví dụ ta yêu nhau (Nhà xuất bản Trẻ, 1995, tái bản); Tôi thương mà em đâu có hay (Nhà xuất bản Trẻ, 1998); Mây bay trong đầu (Nhà xuất bản Trẻ, 1998); Mùa hè khắc nghiệt (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2002); Tình nhỏ làm sao quên (Nhà xuất bản Trẻ, 1990); Những ngày tươi đẹp (Nhà xuất bản Trẻ, 1995) và kịch Đêm của cỏ (Nhà xuất bản Trẻ, 2004)…