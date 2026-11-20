Đường Nguyễn Hoàng đang được triển khai thi công - Ảnh: NGUYỄN DO

Ngày 20-11, ông Hoàng Hải Minh - Phó chủ tịch thường trực UBND TP Huế - cho biết vừa chủ trì cuộc họp để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm tiến độ đối với dự án đường Nguyễn Hoàng và đường Nguyễn Gia Thiều.

Đối với đường Nguyễn Hoàng, ông Minh phê bình chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp TP Huế.

Ông Minh đồng thời cảnh cáo hai nhà thầu do chậm triển khai thi công, không bảo đảm tiến độ, khối lượng và giải ngân như đã cam kết.

Lãnh đạo TP Huế yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu mở xong tài khoản chuyên chi, để quản lý dòng tiền dành riêng cho thi công công trình.

Các nhà thầu phải lập lại tiến độ thi công chi tiết theo ngày, theo tuần, ghi rõ thời gian hoàn thành từng hạng mục và toàn bộ dự án.

Chủ đầu tư phải kiểm tra công trường hằng ngày, cả buổi sáng và buổi chiều, và ghi chép đầy đủ vào nhật ký công trình.

Nhà thầu nào không đạt tỉ lệ cam kết sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

Đường Nguyễn Hoàng - đường nối vào cầu vượt cùng tên bắc qua sông Hương - Ảnh: T.NGHĨA



Đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều (phường Phú Xuân), nhà thầu cũng bị cảnh cáo vì thi công chậm, không bảo đảm khối lượng và giải ngân theo cam kết.

Ông Minh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương (chủ đầu tư) kiểm tra, tính toán, xác nhận khối lượng và tiến độ thi công hằng tuần so với cam kết và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện trong vòng 3 tuần.

Nếu nhà thầu không chuyển biến, không hoàn thành khối lượng đã cam kết, hợp đồng sẽ bị chấm dứt.

Song song, chủ đầu tư phải giải quyết dứt điểm mặt bằng của khoảng 3 hộ dân tại nút giao chợ đầu mối trước ngày 30-11 và bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại trước ngày 30-1-2027.

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, đường Nguyễn Hoàng dài hơn 1km, rộng 43m với 6 làn xe, nối từ nút giao Lý Nam Đế đến nút giao Kim Long tại vòng xoay cầu Nguyễn Hoàng. Công trình được đầu tư hơn 100 tỉ đồng, khởi công ngày 15-1-2026, có thời hạn hoàn thành theo kế hoạch ban đầu là ngày 15-10-2026. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành.