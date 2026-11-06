'Đánh giá cán bộ bằng sản phẩm và tiến độ công việc'

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng) chiều 6-11 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM đề nghị các cấp ủy rà soát nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy để cụ thể hóa thành chương trình hành động sát với tình hình thực tế của từng đơn vị.

Phó bí thư thường trực Lê Quốc Phong cho biết 10 tháng đầu năm 2026, khối lượng công việc của Đảng bộ các cơ quan Đảng của TP.HCM rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới được giao với yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng và phần lớn công việc cơ bản đã hoàn thành.

"Chương trình hành động phải cụ thể, xác định rõ việc cần làm, ai chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Các cấp ủy cần nghiên cứu tích hợp những nội dung có liên quan vào chương trình chung khi phù hợp, tránh chỉ nhắc lại nghị quyết hoặc đưa ra những phụ lục dài nhưng thiếu đầu việc rõ ràng", Phó bí thư thường trực Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Phó bí thư thường trực Lê Quốc Phong yêu cầu đến cuối năm 2026, các chỉ đạo, nghị quyết phải được cụ thể hóa thành chương trình hành động. Các đơn vị cần sớm kiện toàn tổ chức, nhân sự cấp ủy, Ban thường vụ và các tổ chức đảng trực thuộc; hoàn thành đề án vị trí việc làm theo thời hạn.

Về số hóa hồ sơ đảng viên, Phó bí thư thường trực Lê Quốc Phong đề nghị các đơn vị tiếp tục cập nhật, kiểm tra và làm sạch dữ liệu, hoàn thành trong năm nay. Đây là trách nhiệm của từng tổ chức đảng trực thuộc.

Đối với việc đánh giá cán bộ, Phó Bí thư thường trực Lê Quốc Phong lưu ý việc giao nhiệm vụ phải gắn với sản phẩm và thời hạn cụ thể. Người đứng đầu cần trực tiếp đánh giá kết quả công việc của cán bộ. Việc đánh giá cuối năm cần hoàn tất trước ngày 15-12, kết quả công việc các quý cần được cập nhật lên phần mềm trong tháng 11.

"Công việc cuối năm còn nhiều, chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn tất những đầu việc năm 2026 và chuẩn bị sớm cho năm 2027. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ tiếp tục động viên đội ngũ làm nhiệm vụ, hoàn thành tốt những yêu cầu công việc.

Hy vọng rằng Đảng bộ sẽ kết thúc năm 2026 với việc hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra và chuẩn bị tốt cho những công việc sắp tới của thành phố chúng ta", Phó bí thư thường trực Lê Quốc Phong chỉ đạo.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cùng đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ông Đào Anh Tuấn - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM phát biểu - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong lưu ý việc giao nhiệm vụ phải gắn với sản phẩm và thời hạn cụ thể - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM tập trung số hóa hồ sơ Theo báo cáo, 10 tháng qua, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy. Trong quý 4, Đảng ủy tiếp tục trình đề án thành lập Ban Xây dựng Đảng, đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; tập trung hoàn thiện số hóa hồ sơ, dự kiến hoàn thành trong tháng 11. Hội nghị cũng xem xét dự thảo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực và các phó bí thư Đảng ủy.

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